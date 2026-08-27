27 AGO 2026
rubriche

Rassegna stampa estera

RUBRICA | di David Carretta - Radio - 06:45 Durata: 17 min 1 sec
A cura di Silvio Farina e Guido Mesiti
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Puntata di "Rassegna stampa estera" di giovedì 27 agosto 2026 condotta da David Carretta .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Armi, Difesa, Esteri, Guerra, Indipendentismo, Missili, Rassegna Stampa, Russia, Trump, Ucraina, Unione Europea, Urss, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 17 minuti.
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