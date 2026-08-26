26 AGO 2026
rubriche

Speciale Giustizia

RUBRICA | di Sergio Scandura - Radio - 21:00 Durata: 2 ore 1 min
A cura di Silvio Farina e Guido Mesiti
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Udienza del 27 maggio 2026 del processo a carico di Salvatore Baiardo.

Puntata di "Speciale Giustizia" di mercoledì 26 agosto 2026 , condotta da Sergio Scandura .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Baiardo, Cosa Nostra, Giletti, Giustizia, Graviano, La7, Mafia.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 2 ore e 1 minuto.
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