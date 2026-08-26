26 AGO 2026
intervista

La sinistra abbandona il woke in vista delle elezioni: intervista ad Anna Paola Concia

INTERVISTA | di Gabriele Rossi - RADIO - 11:42 Durata: 11 min 48 sec
A cura di Guido Mesiti
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Anna Paola Concia, già deputata del Partito Democratico e attivista, commenta il dibattito riacceso da Alexandria Ocasio-Cortez negli Stati Uniti e ripreso in Italia da Giuseppe Conte.

"La sinistra abbandona il woke in vista delle elezioni: intervista ad Anna Paola Concia" realizzata da Gabriele Rossi con Anna Paola Concia (già Deputata PD e attivista Lgbt).

L'intervista è stata registrata mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 11:42.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Conte, Cultura, Destra, Diritti Civili, Diritti Sociali, Donna, Elezioni, Femminismo, Italia, Lenzi, Movimento 5 Stelle, Ocasio Cortez, Partito Democratico, Politica, Primarie, Propaganda, Schlein, Sinistra, Usa, Vannacci.

La registrazione audio ha una durata di 11 minuti.

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