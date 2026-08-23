CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Nell'ambito di Incontri al Caffè, 47º Festival La Versiliana.
Conduce Alessandro Sallusti.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Incontri al Caffè de La Versiliana - Intervista a Deborah Bergamini", registrato a Marina Di Pietrasanta domenica 23 agosto 2026 alle 18:30.
Dibattito organizzato da Fondazione Versiliana.
Sono intervenuti: Alessandro Sallusti (giornalista), Deborah Bergamini (deputata, vicesegretaria di Forza Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Bergamini, Berlusconi, Centro, Clandestinita', Destra, Donna, Economia, Energia, Famiglia, Fisco, Forza Italia, … Guerra, Immigrazione, Impresa, Integralismo, Iran, Islam, Lavoro, Minori, Politica, Tasse, Unione Europea, Usa, Welfare.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 57 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Conduce Alessandro Sallusti.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Incontri al Caffè de La Versiliana - Intervista a Deborah Bergamini", registrato a Marina Di Pietrasanta domenica 23 agosto 2026 alle 18:30.
Dibattito organizzato da Fondazione Versiliana.
Sono intervenuti: Alessandro Sallusti (giornalista), Deborah Bergamini (deputata, vicesegretaria di Forza Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Bergamini, Berlusconi, Centro, Clandestinita', Destra, Donna, Economia, Energia, Famiglia, Fisco, Forza Italia, … Guerra, Immigrazione, Impresa, Integralismo, Iran, Islam, Lavoro, Minori, Politica, Tasse, Unione Europea, Usa, Welfare.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 57 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci