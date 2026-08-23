23 AGO 2026
dibattiti

Incontri al Caffè de La Versiliana - Intervista a Deborah Bergamini

DIBATTITO | - Marina di Pietrasanta - 18:30 Durata: 57 min 27 sec
A cura di Luciana Bruno e Valentina Pietrosanti
Organizzatori: 
Fondazione Versiliana
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Nell'ambito di Incontri al Caffè, 47º Festival La Versiliana.

Conduce Alessandro Sallusti.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Incontri al Caffè de La Versiliana - Intervista a Deborah Bergamini", registrato a Marina Di Pietrasanta domenica 23 agosto 2026 alle 18:30.

Dibattito organizzato da Fondazione Versiliana.

Sono intervenuti: Alessandro Sallusti (giornalista), Deborah Bergamini (deputata, vicesegretaria di Forza Italia).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Bergamini, Berlusconi, Centro, Clandestinita', Destra, Donna, Economia, Energia, Famiglia, Fisco, Forza Italia, Guerra, Immigrazione, Impresa, Integralismo, Iran, Islam, Lavoro, Minori, Politica, Tasse, Unione Europea, Usa, Welfare.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 57 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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