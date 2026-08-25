25 AGO 2026
dibattiti

Incontri al Caffè de La Versiliana - Presentazione del libro "L'economia facile" di Carlo Cottarelli

DIBATTITO | - Marina di Pietrasanta - 18:30 Durata: 57 min 41 sec
A cura di Luciana Bruno e Valentina Pietrosanti
Organizzatori: 
Fondazione Versiliana
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Nell'ambito di Incontri al Caffè, 47º Festival La Versiliana.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Incontri al Caffè de La Versiliana - Presentazione del libro "L'economia facile" di Carlo Cottarelli", registrato a Marina Di Pietrasanta martedì 25 agosto 2026 alle 18:30.

Dibattito organizzato da Fondazione Versiliana.

Sono intervenuti: Cristiano Marcacci (direttore del quotidiano Il Tirreno), Carlo Cottarelli (economista).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Banche, Benzina, Conte, Cottarelli, Cultura, Economia, Energia, Euro, Evasione Fiscale, Finanza, Fisco, Golfo Persico, Governo, Guerra, Inflazione, Iran, Italia, Libro, Mattarella, Ministeri, Pace, Partiti, Patrimonio, Prezzi, Risparmio, Tasse, Trump, Unione Europea, Usa.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 57 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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