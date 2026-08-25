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Nell'ambito di Incontri al Caffè, 47º Festival La Versiliana.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Incontri al Caffè de La Versiliana - Presentazione del libro "L'economia facile" di Carlo Cottarelli", registrato a Marina Di Pietrasanta martedì 25 agosto 2026 alle 18:30.
Dibattito organizzato da Fondazione Versiliana.
Sono intervenuti: Cristiano Marcacci (direttore del quotidiano Il Tirreno), Carlo Cottarelli (economista).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Banche, Benzina, Conte, Cottarelli, Cultura, Economia, Energia, Euro, Evasione Fiscale, Finanza, Fisco, Golfo Persico, … Governo, Guerra, Inflazione, Iran, Italia, Libro, Mattarella, Ministeri, Pace, Partiti, Patrimonio, Prezzi, Risparmio, Tasse, Trump, Unione Europea, Usa.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 57 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Incontri al Caffè de La Versiliana - Presentazione del libro "L'economia facile" di Carlo Cottarelli", registrato a Marina Di Pietrasanta martedì 25 agosto 2026 alle 18:30.
Dibattito organizzato da Fondazione Versiliana.
Sono intervenuti: Cristiano Marcacci (direttore del quotidiano Il Tirreno), Carlo Cottarelli (economista).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Banche, Benzina, Conte, Cottarelli, Cultura, Economia, Energia, Euro, Evasione Fiscale, Finanza, Fisco, Golfo Persico, … Governo, Guerra, Inflazione, Iran, Italia, Libro, Mattarella, Ministeri, Pace, Partiti, Patrimonio, Prezzi, Risparmio, Tasse, Trump, Unione Europea, Usa.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 57 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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