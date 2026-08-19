19 AGO 2026
dibattiti

La speranza oltre la pena - Presentazione del libro "Trovate la speranza o voi che entrate. Il carcere tra pena e possibilità" di Fabrizio Pomes

DIBATTITO | - Arborea - 18:30 Durata: 1 ora 9 min
A cura di Luciana Bruno e Valentina Pietrosanti
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Nell'ambito di "Propagazioni Festival" dal titolo "Eppure il vento soffia ancora".

Registrazione audio del dibattito dal titolo "La speranza oltre la pena - Presentazione del libro "Trovate la speranza o voi che entrate. Il carcere tra pena e possibilità" di Fabrizio Pomes", registrato a Arborea mercoledì 19 agosto 2026 alle ore 18:30.

Sono intervenuti: Antonello Caria (presidente della Cooperativa Sociale Il Samaritano), Jessica Cugini (giornalista), Fabrizio Pomes (scrittore), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna), Enrico Maria Meloni (presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, Cultura, Diritti Umani, Garanzie, Giovani, Giustizia, Governo, Libro, Penale, Sardegna, Sicurezza.

La registrazione audio di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.

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