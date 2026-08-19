Nell'ambito di "Propagazioni Festival" dal titolo "Eppure il vento soffia ancora".



Registrazione audio del dibattito dal titolo "La speranza oltre la pena - Presentazione del libro "Trovate la speranza o voi che entrate. Il carcere tra pena e possibilità" di Fabrizio Pomes", registrato a Arborea mercoledì 19 agosto 2026 alle ore 18:30.



Sono intervenuti: Antonello Caria (presidente della Cooperativa Sociale Il Samaritano), Jessica Cugini (giornalista), Fabrizio Pomes (scrittore), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna), Enrico Maria Meloni …

(presidente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, Cultura, Diritti Umani, Garanzie, Giovani, Giustizia, Governo, Libro, Penale, Sardegna, Sicurezza.



La registrazione audio di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.

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