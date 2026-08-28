28 AGO 2026
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Lo stato di salute delle PMI industriali italiane. Indagine congiunturale – I semestre 2026. Aspettative per il II semestre 2026

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 11:42 Durata: 29 min 22 sec
A cura di Pantheon
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Presenta i risultati Cristian Camisa (Presidente Confapi, Vicepresidente European Entrepreneurs – CEA-PME).

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Lo stato di salute delle PMI industriali italiane. Indagine congiunturale – I semestre 2026. Aspettative per il II semestre 2026" che si è tenuta a Roma venerdì 28 agosto 2026 alle ore 11:42.

Con Marco Santarelli (giornalista), Cristian Camisa (presidente della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata).

Sono stati trattati i seguenti argomenti: Impresa.

La registrazione video della conferenza stampa dura 29 minuti.

La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

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