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Nell'ambito della seconda edizione di Etna Forum, manifestazione dedicata alla politica nazionale, alla visione strategica del territorio e al futuro del Mezzogiorno, organizzata dal 26 al 30 agosto a Ragalna.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Etna Forum 2026 - Territorio, visione, futuro (2ª edizione)", registrato a Ragalna mercoledì 26 agosto 2026 alle 17:53.
Dibattito organizzato da Comune di Ragalna.
Sono intervenuti: Antonino Caruso (sindaco di Ragalna (CT )), Enrico Trantino (sindaco della città metropolitana di Catania), Renato Schifani (presidente della Regione Sicilia, … Forza Italia), Daniela Santanchè (senatrice, già ministro del Turismo, Fratelli d'Italia), Antonello Piraneo (direttore del quotidiano "La Sicilia").
Tra gli argomenti discussi: Aerei, Comuni, Cultura, Economia, Etna, Infrastrutture, Politica, Regioni, Santanche', Sicilia, Sviluppo, Territorio, Trasporti, Turismo, Vulcano.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 39 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Etna Forum 2026 - Territorio, visione, futuro (2ª edizione)", registrato a Ragalna mercoledì 26 agosto 2026 alle 17:53.
Dibattito organizzato da Comune di Ragalna.
Sono intervenuti: Antonino Caruso (sindaco di Ragalna (CT )), Enrico Trantino (sindaco della città metropolitana di Catania), Renato Schifani (presidente della Regione Sicilia, … Forza Italia), Daniela Santanchè (senatrice, già ministro del Turismo, Fratelli d'Italia), Antonello Piraneo (direttore del quotidiano "La Sicilia").
Tra gli argomenti discussi: Aerei, Comuni, Cultura, Economia, Etna, Infrastrutture, Politica, Regioni, Santanche', Sicilia, Sviluppo, Territorio, Trasporti, Turismo, Vulcano.
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