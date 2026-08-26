26 AGO 2026
dibattiti

Etna Forum 2026 - Territorio, visione, futuro (2ª edizione)

DIBATTITO | - Ragalna - 17:53 Durata: 39 min 28 sec
A cura di ASSO e Valentina Pietrosanti
Organizzatori: 
Comune di Ragalna
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Nell'ambito della seconda edizione di Etna Forum, manifestazione dedicata alla politica nazionale, alla visione strategica del territorio e al futuro del Mezzogiorno, organizzata dal 26 al 30 agosto a Ragalna.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Etna Forum 2026 - Territorio, visione, futuro (2ª edizione)", registrato a Ragalna mercoledì 26 agosto 2026 alle 17:53.

Dibattito organizzato da Comune di Ragalna.

Sono intervenuti: Antonino Caruso (sindaco di Ragalna (CT )), Enrico Trantino (sindaco della città metropolitana di Catania), Renato Schifani (presidente della Regione Sicilia, Forza Italia), Daniela Santanchè (senatrice, già ministro del Turismo, Fratelli d'Italia), Antonello Piraneo (direttore del quotidiano "La Sicilia").

Tra gli argomenti discussi: Aerei, Comuni, Cultura, Economia, Etna, Infrastrutture, Politica, Regioni, Santanche', Sicilia, Sviluppo, Territorio, Trasporti, Turismo, Vulcano.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 39 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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