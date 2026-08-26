L’Etiopia è uno dei Paesi al centro del Piano Mattei, sui rapporti tra Roma e Addis Abeba, anche alla luce del richiamo anticipato dell’Ambasciatore italiano, appena nominato, abbiamo intervistato Jean Leonard Touadì.



""Caso diplomatico" Italia - Etiopia: intervista a Jean Leonard Touadì" realizzata da Antonello De Fortuna con Jean-Léonard Touadi (politico, accademico, scrittore, giornalista).



L'intervista è stata registrata mercoledì 26 agosto 2026 alle 12:52.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Africa, Cina, Colonialismo, Cooperazione, Corno D'africa, …

Democrazia, Diritti Umani, Economia, Egitto, Esteri, Etiopia, Geopolitica, Gibuti, Italia, Mattei, Ministeri, Nilo, Onu, Somalia, Tigrai, Turchia.



La registrazione audio ha una durata di 13 minuti.

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