Introduce il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno.



Previsti gli interventi di Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd; Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di “Sud chiama Nord”; Barbara Floridia, presidente della Commissione Vigilanza Rai; Valeria Sudano, deputato Lega Salvini Premier; Luca Sbardella, deputato e commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia; Giuseppe Castiglione, deputato di Forza Italia.



Convegno "Seconda edizione di Etna Forum - La politica siciliana: tra progetti, realizzazioni e polemiche", registrato a Ragalna (ct) …

venerdì 28 agosto 2026 alle 18:29.



Sono intervenuti: Emanuele Motta (vicesindaco di Ragalna (CT)), Gaetano Galvagno (presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana), Antonello Piraneo (giornalista,direttore del quotidiano "La Sicilia"), Barbara Floridia (presidente della Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)), Luca Sbardella (deputato nazionale, commissario regionale della Sicilia, Fratelli d'Italia), Anthony Barbagallo (segretario regionale Sicilia, Partito Democratico), Valeria Sudano (deputata nazionale, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Cateno De Luca (sindaco del Comune di Taormina (Messina), leader Sud chiama Nord).



Tra gli argomenti discussi: Regioni.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 10 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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