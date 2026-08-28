28 AGO 2026
dibattiti

Seconda edizione di Etna Forum - La politica siciliana: tra progetti, realizzazioni e polemiche

CONVEGNO | - Ragalna (CT) - 18:29 Durata: 1 ora 10 min
A cura di ASSO
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Introduce il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno.

Previsti gli interventi di Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd; Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di “Sud chiama Nord”; Barbara Floridia, presidente della Commissione Vigilanza Rai; Valeria Sudano, deputato Lega Salvini Premier; Luca Sbardella, deputato e commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia; Giuseppe Castiglione, deputato di Forza Italia.

Convegno "Seconda edizione di Etna Forum - La politica siciliana: tra progetti, realizzazioni e polemiche", registrato a Ragalna (ct) venerdì 28 agosto 2026 alle 18:29.

Sono intervenuti: Emanuele Motta (vicesindaco di Ragalna (CT)), Gaetano Galvagno (presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana), Antonello Piraneo (giornalista,direttore del quotidiano "La Sicilia"), Barbara Floridia (presidente della Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)), Luca Sbardella (deputato nazionale, commissario regionale della Sicilia, Fratelli d'Italia), Anthony Barbagallo (segretario regionale Sicilia, Partito Democratico), Valeria Sudano (deputata nazionale, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Cateno De Luca (sindaco del Comune di Taormina (Messina), leader Sud chiama Nord).

Tra gli argomenti discussi: Regioni.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 10 minuti.

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Buona sera, a tutti benvenuti alla seconda edizione di Etna Forum, un partner veramente importante, siamo alla terza giornata, siamo veramente soddisfatti di come sono andate le prime due giornate, non poteva partire e Tina Forum dal nostro vulcano non poteva partire dall'Etna da una risorsa sicuramente da valorizzare io voglio salutare alle autorità civile e militare saluto il presidente del Senato a c'è qui la Giunta regionale,
L'onorevole Savarino l'onorevole amata, tanti altri onorevoli che sono qui per per dibattere al panel di questa sera e che dire ancora Etna Forum non finisce qui, abbiamo altri due giorni da poter approfittare di grandi dibattiti, di tema culturale, dei temi che attanagliano l'Italia.
Domani un tema veramente importantissima. Vedo qui anche l'onorevole Ciancitto che ha curato questa cosa in al Parlamento, e c'è anche qui l'Assessore amata passerà il Parco dell'Etna. Si sta cercando di ragionare su un ragionamento che da regionale possa passare al Nazionale con tante tematiche, tante opportunità che il nostro territorio può avere. Passeremo il 20, il 30 con aprirà introdurrà il senatore Ignazio la Russa, seconda carica dello Stato, che ci dà l'opportunità di aprire ad Acqui da Ragalna e Tina Forum. Ricordiamo che non è solo politica, ma è tanto altre culture, anche spettacolo. Domani sera avremo i Carosone est, qui per un un musical, veramente importante, e poi chiuderemo con Marco Masini. Pertanto invito qui a introdurre il panel e il presidente dell'Assemblea regionale Sicilia, Gaetano Galvagno siciliana siciliana, buonasera, a tutti, buonasera, buonasera, intanto all'invito sembra i ragazzi di siti di alzarsi e Varese le donne è sempre valido. Vorrei precisare quanto ha detto il vicesindaco il primo giorno, il Teseo screpolato il Coro Lirico ieri un panel con eurodeputati e quant'altro e poi una sorta di rinfresco. Domani ci sono i Carosone Hess, dopodomani. Marco Masini, stasera arrangiamenti che ci siamo noi che abbiamo fatto questa cosa, quindi, grazie per avermi dato questa serata centro con 40 gradi,
No, siamo molto, cosa ci siamo, noi ci siamo già bassa, giusto, Presidente, no, siamo molto contenti di essere qui, ha la seconda edizione di Etna forum e ringrazio chi, a livello nazionale, il senatore pugliese, l'onorevole Ciancitto, il presidente la Russa si sono adoperati affinché questa kermesse potesse realizzarsi ancora una volta qui a Ragalna perché ci dà anche quell'opportunità di poter dire che esiste ancora una classe politica.
E oggi ci saranno politici di tutti i colori. È stato fatto veramente apposta per questa ragione che sono pronti a metterci la faccia, non nascondersi a non farsi vedere solo ed esclusivamente nei momenti elettorali e se oggi c'è gente che viene da San Cono e da qualsiasi altra parte della Sicilia, è proprio perché probabilmente questa gente è gente che tutti i giorni è sul pezzo e cerca di dare le risposte che si possono per il bene assolutamente comune. Oggi sarà una giornata importante e già sono state tante le domande dei giornalisti rispetto a quelli che sono gli appuntamenti futuri, certamente che ci vedranno impegnati da qui, ha forse un anno, ma non è corretto anticipare nulla se non prima. Facciamo sì che si possa avvicinare il direttore della Sicilia, il dottor Antonello Pirani, o che invito qui sopra, e tutti gli interventi, tutti quelli che devono intervenire, quindi, immagino possiamo già fare salire. Valeria Sudano, Luca Sbardella. E quanti altri passa a te? La parola al presidente si vede che fa il presidente dell'assemblea, quindi ha capacità di gestione di persone, allora regola di ingaggio. Chiamiamo prima le signore Valeria Valeri e la Floridiana, autrice luridi,
Allora la senatrice Valeria Sudano brava Valeria, un applauso a Valeria e abbiamo coperto Barbara Floridia, però Floridia, in Commissione di Vigilanza Rai M 5 S e ci siamo prego, senatrice, José Marano, per controcorrente, perché abbiamo detto, dobbiamo avere tutti i colori, la regola di ingaggio mia che ci fossero tutti che tutti ci sono,
Va bene, arriva adesso la chiara, arriverà e allora poi a suo Sbardella assolto questo dovere di cavalleria, possiamo andare per ordine i per ordine alfabetico, facciamoci Barbagallo, facciamo anche per alternanza uomo, donna, uomo donna a Lucca, coordinatore, l'onorevole Sbardella, coordinatore e commissario regionale di Fratelli d'Italia a destra,
Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito democratico e parlamentare nazionale, abbiamo Cateno De Luca adesso, ecco, questa è una prima domanda.
Questa è una prima domanda, Cateno De Luca, lo sentiamo a sinistra, a destra, ora al centro, amo ora glielo chiediamo.
A Kandahar vorrebbe stare avanti a tutto rock andarmene trattenimento se Giuseppe Castiglione, parlamentare dove siamo, dove siamo, dove siamo dove siamo, non l'abbiamo l'onorevole Giuseppe Castiglione, che ha avuto un lutto l'altroieri, non era sicuro di poter essere presente, però è assolutamente assente giustificato arrivare in tempo lo accoglieremo, anzi facciamo un grande, diamo un grande abbraccio un abbraccio euro al giorno ma l'avevo dimenticato,
L'onorevole Marano ha appena comunicato che ha avuto un problema, adesso è probabilmente non potrà arrivare, però è stata invitata, siamo qua per un'oretta, quindi insomma mannaggia vediamo se ce la facciamo Vannacci non è presente ancora al presenta, ancora non lo so, vediamo poi vedremo allora come ci sentiamo quasi niente fai il presidente qua ci sentiamo Centrosinistra Centrodestra,
Allora io sono tu sei la.
All'estrema destra no, tu c'hai, la poltroncina più alta, ma che bello faccio lo sgabellino lo sgabellino come una volta, come ci insegnò tanto tempo fa Alba Parietti, allora allora quest'erba.
Beh, allora ah, il tema oggi potrebbe essere e deve essere che Sicilia, che fa e Che Sicilia, che farà mutuando il il titolo del del del fortunato programma di Fabio Fazio io rinnovo il ringraziamento agli organizzatori perché ho avuto il piacere di moderare in apertura mercoledì con la senatrice Santanche'un incontro in quota in cui che abbiamo provato a riprendere anche come,
Il giornale, dando voce a chi dovrebbe, potrebbe e vorrebbe far parte di questa fondazione Etna per dare sviluppo all'Etna l'Etna è tanta roba, ma in Sicilia abbiamo anche tante altre cose attorno cui poterci confrontare, su come poter sviluppare e su come poter governare.
Quando sarà maggio autunno e sui chiederemo pure questo la nostra regione e la nostra Assemblea regionale, e quindi che Sicilia, che fa c'è anche un titolo che già stuzzicante, perché si parla di progetti e realizzazioni è polemiche, perché le polemiche sono il sale della vita della politica e sono state il sale anche di questa legislatura dell'Ars però
Andrei già sul farei un già un primo giro, vediamo se siamo bravi, riusciamo a farne due e darei la parola Barbara Floridia, intanto per chiedere voi siete
Ovviamente a Roma e a Palermo è inutile dirlo all'opposizione,
Che legislatura ha visto in Ars, anche se da lontano e che Sicilia ha visto rispetto a quella di cinque anni fa, uguali immobile, peggiorata, migliorata, migliorate. Mi sembra difficile che possa sentire dire però io glielo chiedo
Intanto buonasera a tutti e a tutte, permettetemi di ringraziare chi ha organizzato ma soprattutto il presidente Ignazio la Russa, ci tengo a dirlo perché il mio tono, le mie parole spesso sono forti, sono polemiche, però credo e spero che siano sempre argomentate, ma riconosco al Presidente visto che io sono al Senato e opero al Senato una diciamo collaborazione davvero corretta perché grazie a lui ho potuto realizzare gli stati generali del servizio pubblico ed è il primo è la prima volta che gli Stati generali del servizio pubblico sono stati realizzati, quindi, ecco, permettetemi questo cappello introduttivo, adesso vado dura, perché ahimè Presidente, mi scuserà però assolutamente. Io ho visto una Sicilia certamente non migliorata,
Una Sicilia che viene da due Legislature di destra, una Sicilia che in questa legislatura ha avuto anche la forza di un appoggio nazionale, perché anche al nazionale abbiamo avuto un governo di destra, eppure poco si è fatto. La sanità non è assolutamente migliorata. Io vi dico che nel PNRR iniziale che avevamo cominciato a scrivere quando portammo i 209 miliardi, col Conte 2 avevamo iniziato a strutturare il PNRR, che poi è stato smontato in quel PNRR. Erano previsti
900 milioni di euro per il rifacimento della rete idrica e fognaria per tutta la Sicilia. Se vogliamo parlare di infrastrutture concrete che servono, poi sono stati praticamente tolti e adesso ci sono, penso, 140 milioni per tutta per tutta Italia,
E tra l'altro, permettetemi io sono di opposizione e, per quanto riguarda le progettualità di sviluppo del Sud, nella scorsa legislatura ho molto lavorato insieme al ministro. Allora Provenzano per la realizzazione della Zes. La Zes è stata realizzata nella scorsa legislatura in questa, a mio avviso, è stata peggiorata perché è stata unificata. C'è ora una ZES unica, quindi meno risorse e la gestione non dettagliata. Credo che abbia provocato, diciamo, dei danni rispetto alla ZES, così come l'avevamo disegnata inizialmente,
Neanche varato la super ZES o comunque immaginato progettato la super ZES in accompagnamento alla ZES unica sì, come un correttivo di quello che ha fatto il governo nazionale che è ritornato a fare quello che avevamo pensato noi nel governo precedente e lasciatemi dire una cosa perché co sto andando random, perché non ci siamo dati un tema specifico anche per le progettualità
Guardate io e il Movimento 5 Stelle siamo contro la realizzazione del ponte sullo Stretto,
Però io credo che i siciliani meritino rispetto anche quelli che non ci votano e anche quelli che vogliono assolutamente la realizzazione del ponte. Allora, siccome questa destra ha vinto le elezioni anche dicendo che avrebbe realizzato il ponte, prendere in giro gli italiani che il ponte lo avrebbero voluto con una progettualità passatemi. Il termine farlocca e non lo dico io, ma una serie
Di, diciamo contrappesi che hanno rallentato e fermato il progetto è a mio avviso davvero offensivo e anche fallimentare.
Grazie alla serata.
Floridia vestiamo in Parlamento, però facciamo il ping pong, quindi do la parola Sbardella, allora che Regione che fa in Sicilia, da qualche mese ormai da qualche tempo, per la da un anno e mezzo per vedere di metter come dire,
Far calmare le acque del del partito di Fratelli d'Italia e quindi, oltre che dire che Regione che fa, le chiedo che partito che fa un anno e mezzo dopo, così partiamo dal le risposte dal contraddittorio Gore, senatrice Floridia, manderei anche a parlare delle acque, come dire agitate del del partito di Fratelli d'Italia. Innanzitutto vorrei associarmi anch'io ai ringraziamenti al buio
Per l'organizzazione di questo
Presidente della Russia
Sanitari sia viva l'Italia, nell'ultima più vedo presenti in questo momento, e quelli regionali tutti gli amministratori di una. Innanzitutto vorrei ricordare che la mia nomina a Commissario avvenne perché impartito precise fondere le 2 i due conviventi. Lui era stato organizzato sin dall'inizio era, diciamo una cosa che ci portavamo dietro dall'organizzazione giovanile
Di Alleanza Nazionale, addirittura poi modellini vanno e vengono organizzati in due coordinamento
Orientale e la Sicilia occidentale. A un certo punto ci si rese conto che era, diciamo, poco pratico, poco efficiente dal punto di vista organizzativo e decidemmo di fonderlo, e quindi da lì nasce il Commissario, ovviamente Fratelli d'Italia in quel momento, ma anche tuttora era un partito che era passato poco tempo dal da una percentuale bassa, una percentuale molto alta e quindi
Diciamo, aveva il mal di crescita rapida e quindi diciamo si è deci hanno deciso a Roma di mandare me come Commissario, ma io devo dire non smetto mai di ringraziare sia il senatore pugliese che vedo qui sia l'onorevole Cannella, il sottosegretario Pannella, per quello che avevano fatto fino a quel momento, perché in effetti ho trovato un partito molto meglio di come veniva raccontato in giro un partito vivace, un partito vivo presente, radicato sul territorio, io sono arrivato appena terminata la stagione dei congressi provinciali e abbiamo fatto tutti i congressi comunali e obiettivamente, il partito aveva una un radicamento sul territorio, come stiamo continuando a rafforzare che di tutto rispetto adeguato, diciamo, le percentuali
Che abbiamo
Per quanto riguarda la i risultati del del governo regionale, devo dire, mi trovo assolutamente in disaccordo con l'onorevole con la senatrice Floridia perché, a cominciare dalla ZES, la ZES, la a tutta tutti, viene riconosciuto, a cominciare dagli industriali, da tutte le categorie produttive che l'idea della della ZES unica è stata un'intuizione veramente,
è azzeccata
Ha funzionato benissimo, e poi in più la Regione Sicilia ha rafforzato questo provvedimento mettendo della super ZES e obiettivamente i risultati si vedono, basta vedere tutti gli indici di occupazione, di crescita economica e si capisce che evidentemente il governo dell'economia e in Sicilia sta funzionando e la pesca,
Dando risultati.
Ovviamente, come tutte le cose bisogna sempre, bisogna sempre il gioco, rilanciare, bisogna sempre fare di più e diciamo gli obiettivi dei progetti tipo il ponte sullo Stretto sono quelle con i fari, diciamo che si accendono per poter tracciare la strada e realizzare il Ponte sullo Stretto è un'opera che non è di parte, non è un'idea di Salvini, piuttosto dubbio il centrodestra piuttosto che della Meloni è un'opera che si di cui si parla da tantissimi anni e i siciliani la Stefano, perché basta girare un po'di aziende in Sicilia e si capisce che tutti i siciliani,
Che si hanno, diciamo, un approccio non ideologizzato, aspettano il ponte, non vedono l'ora che il ponte sia funzionante e e noi ci stiamo impegnando per portarlo, ovviamente non è un, non è un progettino da poco che si realizza in quattro e quattr otto, è un progetto molto impegnativo sia dal punto di vista della progettazione realizzazione e anche dal punto di vista economico e il governo sta facendo tutto quello necessario per portarlo a compimento.
Grazie, poi chiederemo alla senatrice Sudano se.
Cosa dove si è sbagliato, glielo chiedo dopo maggiore anticipo, dove si è sbagliato nella ideologizzazione del del ponte, nella personalizzazione del Ponto, perché nell'immaginario collettivo, ancora più di recente, sembra di doversi parlare, non del ponte sullo Stretto ma del ponte di Salvini è un errore di comunicazione, vediamo adesso poi glielo chiederemo intanto sempre per fare il ping pong una par condicio ancora, le elezioni sono lontane, però ragioniamo in termini di par condicio darei la parola all'onorevole Barbagallo segretario regionale dem e
Il dibattito non è sul ponte, però POR vorrei una curiosità sul ponte, il Partito Democratico che l'onorevole Barbagallo qui rappresenta in sede regionale,
Ha avuto un atteggiamento ondivago, io ricordo una visita al giornale del candidato premier Francesco Rutelli. Un mondo fa in cui disse era assolutamente propone il nostro diede anche una data, il 2 giugno sarà inaugurati non so quale anno non dettagli on l'anno, ma diede una data e il nostro vignettista disse il 2 giugno a che ora, per ricordare un po'a tutti che quel partito democratico era a favore del ponte, sono curioso di capire dove, come è cambiato l'atteggiamento, al di là delle persone di chi guida oggi il, il Pd rispetto al ponte, però poi né con questo stesso giro, le chiedo anche qualcosa sulla regione. Grazie Direttore, buonasera a tutti. Ringrazio il presidente, la Russa per l'invito, ma anche il sindaco di Ragalna, il collega Ciancitto, che come ogni anno sono stati cortesissimi e forse dico una cosa banale io credo che etno Forum sta diventando anno dopo anno un luogo vero di confronto tra chi è che ha idee diverse, che poi è il sale della politica e e noi, secondo me, questa piccola conquista che abbiamo fatto qua in questa comunità a cui io sono tanto legato che è quella di Ragalna, dobbiamo fare di tutto per non perderla ed evitare che chi è all'opposizione dica che tutto va male, che maggioranza magari dica che tutto va bene cercare di utilizzare momenti come questo per provare a fare tutti insieme un passo avanti e quello che è successo, ad esempio sul Parco dell'Etna. L'anno scorso ci siamo visti da questo palco
è emersa in modo diffuso
è una domanda forte rifare dell'Etna un parco nazionale autorevole, al pari degli altri grandi parchi d'Italia, la proposta di legge su anche grazie ai l'input del presidente la Russa, è stato calendarizzato al Senato noi speriamo che venga presto calendarizzata anche dal presidente Rotelli alla Camera.
Ci sono le firme, anche non soltanto del Partito democratico, ma anche degli altri colleghi siciliani del centrodestra, quindi
Poi discuteremo se e come
Immaginare il parco se alleggerirlo, valorizzare di più il turismo, come creare accoglienza? Però qua Ragalna abbiamo fatto insieme un passo avanti, quindi io credo che dovremmo impiegare questo tempo anche per individuare insieme ai quali sono state le emergenze drammatiche del tempo che viviamo e provare a fare anche in questo caso un passo avanti. Io direttore, batterie partirei dai trasporti e da quello che abbiamo visto insieme a Ragalna, in tutta la Sicilia orientale, quest'estate
Quello che è accaduto attorno al vulcano, l'emergenza all'aeroporto, a decine e migliaia di turisti che hanno visto anche pagare 700 800 euro per andare a Palermo, spostarsi a Comiso nel silenzio di tanti, credo che un'emergenza che meriti risposta rispetto a questo tema noi abbiamo proposto una cosa ovvia, è possibile prevedere il raddoppio ferroviario tra Comiso e Catania che abbiamo previsto un emendamento alla rete Ten-T è stato bocciato. Lo riproporremo a fine anno, quando ci saranno ulteriori risorse. Una nuova previsione
Speriamo che l'atteggiamento del centrodestra cambi rispetto al modo dello scorso anno e si valutano le risorse per collegare in soli 70 chilometri. Presidente, tra l'aeroporto di Catania e l'aeroporto di Comiso in qualsiasi altro Stato europeo o del mondo, farebbero un raddoppio ferroviario con un treno che in 40 minuti 35 minuti ti porta alla memoria morto all'altro Andata e ritorno esserci dell'Etna in eruzione e Comiso libera. Andiamo tutti a Comiso, senza che Ita ci racconti che ha problemi per fare l'accettazione bagagli senza che Ryanair deve fare una ritorsione contro la gestione della Sac, che noi riteniamo inadeguata, però qua veramente e sembra una questione di lana caprina da parte delle compagnie aeree e senza che l'immagine del turismo della Sicilia, come quest'anno esca con le ossa rotte CNA, Siracusa, quantificato
In milioni, in quasi 10 milioni di euro il danno aspettiamo le quantificazioni per Catania e la Sicilia orientale, certamente abbiamo parlato di 24 milioni di danni.
I danni ci sono e non possiamo fare finta di nulla. La proposta del Pd e fare il raddoppio ferroviario e utilizzare tutte le risorse che ci sono per quello, perché è veramente la priorità della Sicilia orientale e ci piace ascoltare gli altri e confrontarci e decidere insieme come andare avanti un altro tema e basta guardarci attorno, io ho parcheggiato la macchina, c'erano due dita di cenere vulcanica, non è possibile, dico io ho letto con attenzione la proposta dell'assessore Enrico il tema non è farla diventare una rifiuto, non rifiuto, valorizzazione, un sacco di cenere vulcanica costa da Brigo, 4 euro e 50. Il punto non è questo. Il punto innanzitutto e c'è in platea il sindaco di Zafferana
E restituire ai Comuni i soldi che hanno anticipato i comuni della zona etnea sono fuori all'incirca di 200.000 euro a comune dall'ultima cenere vulcanica di un anno e mezzo fa e non è possibile che il ministro Musumeci dice che la competenza della Regione qua ci sono tanti assessori regionali e hanno pensato bene di non bimbi uguali alle sorse l'Ars non ha dato le coperture, ma non è possibile pensare di lasciare i sindaci soli, alcuni dei quali in dissesto e predissesto, e i cittadini ancora hanno la cenere vulcanica come a Ragalna, Nicolosi, Pedara, Trecastagni in piazza ed è un tema che si accompagna alle altre grandi questioni sul ponte
Il Partito democratico, un partito, abbiamo le nostre regole, i nostri riti a volte forse un po'noiosi e a volte, come dire che finiscono troppo spesso sul giornale.
Non solo Rutelli, ma anche Renzi fece del ponte, come dire, un'iniziativa significativa il 2 settembre ci sarà l'inaugurazione della Bronte Adrano, verrà Paola De Micheli ad inaugurarlo perché fu il ministro che finanziò la Bronte Adrano e fu il ministro che anche sull'attraversamento,
Stabile del ponte sullo Stretto, lanciò, assumendosi la responsabilità, un'idea del ponte a tre campate, il sottopasso allora.
Guardo la Sudano perché c'è stato un periodo che eravamo al governo insieme con la Lega, quindi è la storia degli atti amministrativi e allora è anche la storia politica degli ultimi anni, io credo che a far scendere a far cadere così in basso il livello del dibattito politico non sia stato l'idea del ponte o dell'attraversamento a tre campate sottomarino,
Eh sì, sia stata
La, l'impostazione che ha avuto il ministro Salvini di demolire con 12 decreti legge quelle che sono le norme elementari di civile convivenza tra l'apparato pubblico e le imprese, perché altrimenti è ingiusto nei confronti di un'impresa che deve partecipare per migliorare il Camparino aerei Ragalna o la piazza di Trecastagni.
Sottostare a tutte le regole capelli giudice quando invece c'è Whipping da cui viene consentito tutto con un accordo fatto fuori dai palazzi istituzionali, credo che questo ha inasprito il dibattito e ha portato in una degenerazione che ormai, come dire, non è più recuperabile e ecco sarebbe utile utilizzare uno o due annualità del ponte sullo Stretto.
Per migliorare il raddoppio ferroviario Catania Comiso, che peraltro è chiuso per un buon del rotto nei pressi di Caltagirone da più di 10 anni.
Però d'una fotografia simbolica di quello che sono le infrastrutture in Sicilia
Eh eh eh, all'onorevole sudano, avevo pre.
Il piano preordinato preordinato, quella domanda sulle ideologie, ideologizzazione del ponte e la personalizzazione del POD, ma l'onorevole Barbagallo giustamente rimarcato, cioè l'emergenza cenere che è una imprendibili, una imprevedibilità prevedibile.
È l'emergenza, si gestisce troppo spesso. Quando c'è l'emergenza, invece, dovremmo essere abbastanza preordinati sapendo che abbiamo uno splendido vulcano che erutta continuamente, c'è un problema di infrastrutture più generale. L'onorevole Barbagallo ha calcato i toni sulla Catania Comiso, ma io ricordo, e lo ricordo a tutti voi, che fate moltissime volte Catania Palermo di quanto sia problematico andare in treno. È una cosa romantica chiamò che a una giornata di tempo se ne va in treno e si diverte, ma anche in autostrada, una cosa romantica, ma anche per anche per chi va in autostrada. Lei, onorevole, appartiene al partito del ministro delle Infrastrutture. Quanto siamo in ritardo e cosa si sta facendo per le infrastrutture. Abbiamo una quarantina di cantieri perennemente aperti sulla Catania, Palermo
Il suo zampino su questo lavoro sia stato fondamentale per la pensano esattamente come.
Determinato un momento di confronto per chi fa politica, perché viviamo un momento dice una cosa sinceramente dove esiste una tastiera, forse è molto meglio che ci fermiamo qua e cerchiamo di trovare le soluzioni, quindi ringrazio il presidente della russa per l'attenzione che ha sempre.
Sia la collega Floridia che il collega Barbagallo hanno mantenuto toni soft, quindi da un lato sembra anche brutto dire qualcosa in più, però io credo che è troppo facile fare vaccina adulti e vaccinati celere.
È imperniata alle stesse date le 75 entrambi.
Sì, quindi io dico che queste emergenze sempre forse non è stata valutata in cinquant'anni sessant'anni, che cosa si doveva fare oggi, è arrivato il momento di trovare una soluzione, sono d'accordo, anch'io, ci potevamo rientrare tutti prima perché la Sicilia è stata,
Ad altre due lettere al centrosinistra è diventato assessore del governo Crocetta, turisti quindi anche lui poteva avere maggiore attenzione rispetto a questo problema, però quello che vi dico è bellissimo fare il raddoppio ferroviario del Catania Comiso, se i tecnici dicono che si può fare, perché io non sono abituato a sviluppare la un'idea se non mettono nero su bianco che è una strada percorribile, quindi non credo che nessuno di noi possa essere comprato. Le risorse si trovano perché quello che non manca in questo momento storico sia estremamente sono
Invece i fondi per gli investimenti è proprio su questo mi sembra assurdo sentire dire che in Sicilia non c'era una attenzione da parte del governo da parte del ministro Salvini, io non credo che lui ha personalità del ponte, ha spiegato che appartiene alla tua un suo lavoro per come mi do da fare affaticare essere determinati a fare il suo lavoro sul ponte ma il ponte Negroponte ci sono sempre stati più decisi anche da prima di Salvini a Messina, ti regalano davanti al fallo di Messina per non può arrivare in quanto sullo Stretto, quindi non credo che sia questo il problema. Io credo che il Pd, che era favorevole come ha ben detto Barbagallo
E anche il Movimento 5 Stelle c'è stato un momento che voleva fare il ponte sottomarino, perché nella situazione di satura abbiamo fatto anche una.
Un intergruppo sul ponte per confrontarsi su questo tema, io credo che la soluzione che associa il centrodestra è la soluzione migliore perché?
Detto redazione.
La gara e forse io vi chiedo e la butto lì, il problema è la UIL.
Grazie grazie anche per questo centro, che forse è meno scontato perché il confronto spesso è solo sussidio solo sull'opera di eterodossia, un dietro no ci possono essere anche tante virgola, punto e virgola noi abbiamo una punteggiatura, bellissima da poter utilizzare, allora abbiamo fatto un ping pong virtuale sinistra destra sinistra destra,
Centrosinistra centrodestra, adesso in ed è studiata e e studiato l'onorevole De Luca abbia adesso abbiamo Cateno De Luca che appunto in questo ping pong, dove dovevamo cambiare disciplina sportiva per vedere l'onorevole De Luca.
Noi lo abbiamo fatto l'altra volta, un titolo che ci è venuto anche fare semplice De Luca bipolare e il senso si era candidato.
Per le per le primarie del centrosinistra e del centrodestra prego, onorevole prego, Sindaco.
Grazie per l'invito.
Ti dico.
Al di là della battuta, dico grazie, perché in un momento anche di confronto, questioni molto concrete.
Posso delle precisazioni, partendo da quelle che sono le risorse che provengono dal PNRR, ribadendo il denunciando un affitto, il Meridione è stato scippato dalle risorse che sono state assegnate all'Italia perché, voglio ricordare a me stesso e le risorse sanitarie sono stati assegnati secondo tre indici europe, così popolazione indice di disoccupazione reddito pro-capite in base a questo rapporto il Meridione, dove il 70% delle risorse,
Il 30 nel resto d'Italia il governo Conte aveva la calcolatrice sbagliate. Questo per ricordare la storia, perché da questo punto eravamo nella cornice sbagliata, perché poi nel Meridione sono andare, siedono sì e no il il 40%, chiarisco, questo fu l'aspetto onte. Io, mentre andava a fare manifestazioni per il ponte settembre, una sei c'era, qualcuno che era impegnato magari ad occuparsi e i consigli dei palermitani piuttosto che dei napoletani, non stavo sempre con pista. Non ho mai accettato però un principio allora i pontieri inserito nel corridoio Berlino-Palermo lo sapete tutti qui entrambi una strategia europea con sostegni anti-europei dello Stato nel momento in cui abbiamo risuscitato. Questo progetto, però, non ha accettato che il ponte venga finanziato con le risorse del Meridione, quindi offrire un'col Fondo, sviluppo e coesione che serve, per tante cose importanti per la nostra terra, prendere 4 miliardi di cassa dal Fondo, sviluppo e coesione. Io provo a circa un miliardo e 200 milioni scippati alla Sicilia di gas. Io non accetto, quindi sono ben forte, ma la modalità di finanziamento. Io non la posso accettare, considerata la valenza dell'opera, che ovviamente non è una valenza che dovrebbe essere ah, ah, pagata fondamentalmente dai siciliani, dai calabresi e dai fondi, dunque, cosa la regia?
Stack, 6 strategica al meglio, se un'opera strategica per tutti questo è il mio concetto di pellegrini, in termini chiari come attualmente vivono la Sicilia, beh, noi abbiamo due aspetti che dobbiamo distinguere, no, gli indici che ci provengono dai rating e da quelli che sono l'iniezione di risorse che in questo momento c'è e quando sento paragonare la Sicilia alle altre regioni d'Italia mi metto a ridere,
Perché perché la Sicilia va paragonata alle altre regioni d'Europa che hanno ricevuto le stesse risorse nelle 250 dei giovani d'Europa? La Sicilia è rimasta negli ultimi ospita 230 250, quindi è ovvio che quando io faccio un paragone non lo posso fare i nostri territori che non con risorse minori, perché quando il presidente Schifani parentesi, venendo a cui è stato somministrato il metadone per cercare un po'di cambiare le cose nei confronti del governo Schifani ma il concetto rimane, non posso accettare che un presidente della regione oggi si presenta al cospetto dicendo io ho lavorato bene, faccio i freni incriminati, rapina, ma scusare chi non è capace di spendere risorse, noi sindaci, lo sappiamo, è l'avanzo di amministrazione che segno di buona amministrazione, no ai segni di efficienza amministrativa, un chi ha più 11 miliardi di cassa di cassa ancora peggiore e cerchiamo la maggior parte dei Comuni indebitati e anche i trasferimenti vengono fatte a rate anticipate che un sistema che funziona no, quando gli indici di liquidità nei comuni vengono continuate a essere censiti nel Sole 24 ore negli ultimi posti, in quella che è la valutazione degli indici di vivibilità che una Sicilia che cresce. La mia visione è un'altra e la Sicilia e i sindaci e la Sicilia dei comuni e se la Sicilia deve crescere, deve partire dagli disciplina dei Comuni. Perché io non accetto che la Sicilia, che ha 120 comuni costieri, per esempio,
È l'ultima in Italia nelle bandiere blu, cioè in quelle che sono gli indici di qualità dei servizi balneari, ci sono solo 16 bandiere blu, di cui 10 solo nella provincia di Messina di Gullotta sono nella riviera jonica che sono nati allora, quando ero sindaco a Santa Teresa di Riva io ho uno ma sentiva Bandiera blu nel 2017 così è disegnata come buona prassi.
Ho avuto modo di spiegare questi dati già in Parlamento. Fu la ZES consentitemi. La ZES unica è stata una scelta intelligente, perché quelle di giovani ci vogliono regole uguali per tutti. In questo non c'è discussione, perché quelli che sono la suddivisione dell'apprezzamento, quelle regole significa dare la possibilità a far pagare il pizzo legalizzato, come lo chiamo io ho in ambito territoriale. Io ho proposto da Suez, in Sicilia, checché ne dica l'assessore Dagnino, il quale abbiamo portato in Parlamento un'operazione lobbista, gliel'ho detto signor prese, lo ribadisco, ma divisioni, attenzione, questo lo voglio ribadire perché perché quando noi abbiamo proposto e io ho proposto di attuare finalmente la fiscalità di vantaggio perché la sua invece in Sicilia non è altro che la tanto decantata scaricati i vantaggi che da anni che ne sentiamo parlare è stato una una norma banale o semplicemente predisse che la Regione siciliana, a differenza delle altre regioni, fino al concorso di idee, i massimi previsti dal dagli aiuti europei, quindi 60% 50% e 40 in Egitto, proprio perché c'è una carenza di risorse dello Stato, voglio ricordare che nel 2025 chi ha investito e si aspettava il massimo dell'acqua compensazione fiscale purtroppo ha perso circa il 30% per carenze di risorse. Siamo partiti da quel dato e ho detto al presidente Schifani sai che c'è un spendere risorse velocemente piuttosto che fare Fontana di concerto. I bandi che iniziano i durano tre anni, poi ci sono anche rimorsi, andiamo, sceglie l'automatismo, è così, non si paga il pizzo legalizzato anche con il sistema della burocrazia, l'automatismo significa mettere risorse apposite. Era in via agganciava le regole della ZES. Prevediamo semplicemente il fondo che concorre con il Fondo nazionale fino al raggiungimento del tetto massimo risparmio. Amministrato questo venire è un imprenditore, nel momento in cui ha la certezza che in Sicilia comunque raggiunge il tetto massimo, viene in. Sicilia ad investire ai attuato la fiscalità di vantaggio. E allora ci vuole molto per capire queste cose e, di conseguenza, noi ancora siamo in attesa. Presidente, tu lo sai, noi ancora siamo in attesa dell'attuazione della super Zes, come ancora siamo in attesa di almeno il 50% delle norme che ha fatto il Parlamento in una regia, devo dire bipartisan Tigullio, darne atto al presidente Galvagno e per la quale ci siamo trovati tutti tutti quelli deleghe. Facciamo ce le varietà fuori tutti nel far approvare, per la prima volta nella storia del Parlamento siciliano
Bilanci nei tempi previsti dalla legge, che è una cosa che non si vedeva da forse non sarà mai vista in in in Sicilia, ma queste sono le questioni, chiudo, la Sicilia che io vorrei non è quella centralista, non è quella che porta alla Regione, a gestire e a stabilire anche i biglietti di ingresso. La stupidità umana deve dare per essere chiari, solo per decentrare, valorizzare i palazzi municipali. Il fulcro dello sviluppo locale sono i Sindaci leva e la vivibilità della Sicilia e attraverso i sindaci, anche istituendo il Comitato di controllo nuovamente sugli ospedali e sulla sanità locale, perché se un ménage viene valutarla, i video e il territorio, cioè parte della valutazione viene fatta anche dai sindaci. E allora state tranquilli che magari alcuni fenomeni probabilmente si attenueranno e allora questa è la nostra visione e io mi auguro che avremo la possibilità, come sindaco di Sicilia, di volerlo attuare. Grazie, grazie all'onorevole De Luca. Ora tra qualche mese capiremo appunto dove dove dovessero programma dove chi seguirà questo programma, dove andrà questo programma, però
Presidente mi rivolgo
Palazzo dei Normanni, Sala d'Ercole, bellissima, riflettevo che anche piazza Cisterna non è Sala dare come comunque un luogo, un luogo dell'anima, ma ci stavo ci state lavora, presidente allora.
Abbiamo ascoltato un po'no in questo ping pong virtuale, l'opposizione, quel quello che è andato male, quello che è andato bene, quello che potrebbe migliorare quello che si pensava che potesse andare già meglio in questa legislatura, io immagino che tutti sono convinti che alle prossime elezioni maggio autunno vedremo quando si andrà al voto a Palermo come a Roma.
Tutti qui seduti sono convinti che vinceranno.
Eh eh eh,
Ecco allora che, da presidente, da navigatore, da fissatore degli umori, non nessuno ha la palla di vetro, ma un ragionamento politico, possiamo provare a farlo.
Permettetemi di salutare che noi l'abbiamo fatto prima e sarebbe corretto salutare all'amministrazione comunale, che sembrano facilitata per questo evento, così come hanno ribadito all'inizio, ma anche il Sindaco, onorevole Morgante pugliese, Ciancitto, Anastasio, Carrà e assessori Savarino è amata l'onorevole Lombardo porto i vari Sindaci amico guardare, razza, Cantillo ed infine il eccellenza Cosima che tra l'altro oggi lavora ora di ci vediamo un pochettino, soffre perché abbiamo parlato di alcune questioni che ci toccano okay. Permettetemi però di
Portare anche i saluti della mamma di Sarah Campanella, alla quale io mi sento di fare un applauso perché voleva essere qui presente, purtroppo, situazioni familiari, il marito, dopo la tragedia che ricorderete, purtroppo nella Pa e noi abbiamo ricordato in aula e abbiamo anche destinando delle risorse alla Fondazione sarà Campanella anche il marito che purtroppo in questo momento non sta bene e allora,
Lei non è potuta essere presente, l'avremmo voluto qui con noi, ci sono due quelli tantissimi temi,
E prima di fare una valutazione rispetto a chi vince, come vince bisognerà vedere anche con che legge voteremo soprattutto per per il Parlamento nazionale, mi sottraggo, dobbiamo fare dei ragionamenti, secondo me anche abbastanza semplici, perché tutte queste persone che vengono da fuori magari non hanno lo stesso politichese che abbiamo noi.
Io, quando mi sono insediato, ad esempio dopo un mese perché bisogna dare merito a chi ha anche fissato deriva solo il saldo ad inaugurare dei treni a Palermo e mi riferisco a quello che ha detto l'onorevole Susanna che ha parlato di infrastrutture, Falco bene quindi non merito il governo che c'era prima che a Palermo noi abbiamo non so quanti 8 10 13 dei treni nuovissimi, quindi domenica chi c'era prima?
Non c'era il centrodestra a livello nazionale, parliamo di ferrovie, il tema però qual è il tema, però, qual è che quando sono andato lì ho chiesto felino di sistemi di ultima generazione, pazzeschi, 5 mettere il telefonino che carica con la batteria non lo so che cosa avessero le biciclette possono fare fino a 220 chilometri orari bellissimo.
Sì, però da noi il massimo che puoi fare, 130, dico, stiamo scherzando, dico rispetto a quello che ha detto la giudica Valeria, forse fare un ragionamento più approfondito rispetto a quelle che sono le cose possibili, reali che si possono fare per poi non avere una Ferrari poterla utilizzare come una 500 sarebbe cosa buona e giusta così così con così come cosa vuole giusto quello che dice il Merigo. Anthony Barbagallo rispetto alla questione della celere
Non è che l'Etna non lo sappiamo che c'è, è lì e sappiamo che anche il periodicamente può accadere che ci siano delle situazioni del genere.
Cerchiamo avvenga oggi, non perché voglia cogliere, lo godiamo di quegli strumenti che possono essere utili a per raccogliere la cenere in maniera strutturale, cioè noi compriamo dei medici di questi mezzi, li teniamo lì, intanto a raccoglierlo rosticceria, perché io sono il primo a voler sostenere i Comuni con un criterio che deve tenere conto non soltanto dell'eguaglianza, perché vedete dare i soldi al Sud rispetto al numero degli abitanti e allora Taormina che un Comune che è la perla del Mediterraneo, che cosa facciamo perché a 12.000 per il linguaggio utilizzato, almeno 11.000 aquilani? Noi lo trattiamo come un Comune da 11.000 più danni. Bisogna trovare un criterio che sia equo, ovvero mettere nelle condizioni tutti di potersi giocare la partita e i soldi destinati ai comuni
Con i soldi destinati nella migliore maniera la questione di fronte a me ne dei problemi e allora anche nella prossima Finanziaria regionale, in errore, i segretari dei partiti e autorevole esponente, vorrei fare un ragionamento di dare le risorse adatte per non trovarci con i bambini e gli altri che sono sempre a dover elemosinare, quasi quasi che ci sia qualcuno che possa occuparsi di loro il trasporto pubblico locale, che possono essere le condizioni di goderne, non pare svuotare i cestini e non vuole svuotare i paesi di periferia e fare un discorso molto centrale rispetto alle città. Mettiamo davvero i sindaci, nelle condizioni corrette, di poter affrontare la loro annualità nella loro nella miniera nella migliore maniera possibile, sul ponte sullo Stretto
Noi dobbiamo pagarli del carrello di quelli con cui non ha parlato.
Cioè per me oggi è strano.
Che ci sia una divisione, nessun fare il ponte sullo Stretto, mi spiego anche il perché mi fa piacere che c'è qua quando, ormai cadendo che diagonalmente conosco preparato io una mise la laurea in Economia e Commercio, però lui è bravo con i numeri conveniente,
Noi abbiamo il costo dei biglietti è di che esorbitante e questo governo governo Schifani insieme all'assessore Enrico è stato il primo che comunque si è occupato di uno sfondo che possiamo dire di cui possiamo utilizzarli tutti, io non ci credo che nessuno di quelle persone qua non hanno utilizzato almeno il 25% e poi la seconda se non ricordo male è estendibile fino al 50% a seconda del reddito.
Ma con un ponte sullo stretto, con l'alta velocità con i binari.
Non lo dico io lo dice l'economia è fatta di domani,
Infatti, offerta sia l'unico mezzo per raggiungere la Sicilia e l'aereo, è molto probabile che il preside ieri sia molto alto nel momento in cui ho la possibilità di raggiungere il resto dell'Italia o con la macchina.
Con il treno ad alta velocità e avere le stesse possibilità di raggiungere Milano Roma, quando si parla del comma tre ore e mezza, ma anche in cinque ore, ma mi pare che sarà un'evoluzione naturale il fatto che il costo degli aerei, il costo del resto nei mezzi di collegamento sia più basso perché si dovranno adeguare ad un mercato questi 30 probabilmente,
O che compongono la famiglia, magari
Possibilmente non muore per quanto riguarda il centrosinistra del centrodestra, che vince non lo so, questo è un termometro, anzi quello che deciderà quali saranno gli elettori, però se il centrosinistra è così convinto di vincere le elezioni mi chiede mi faccio delle domande ad oggi c'è la proposta mi sembra di capire una proposta di legge elettorale che dà la possibilità a chi prende un voto in più di poter governare il Paese con un premio di maggioranza molto ampia.
Ma se io fossi il centrosinistra
Io e sono sicuro di vincere le elezioni, come possono essere contrario a un disegno di legge e se vi incriminata 70 deputati in più alla Camera e 35, in realtà è una cosa che oggettivamente non capisce che io.
Anzi, agli ungheresi aiuterebbe il governo Meloni, è l'unico che ha detto, ritorniamo alle preferenze, diamo dignità alle persone di scegliere i propri rappresentanti, ha portato a un disegno di legge, è stato votato con voto segreto barbaramente nel senso 103 87 a 188. Su questo poi in assemblea abbiamo qui avevo fatto delle proposte, cara Antonella,
Avevo detto, signori, visto, e considerato che il voto segreto avete visto che è un obbrobrio, permette di fare quello che tutti dicono inciuci in campagna elettorale, ogni giudice inutili fanno, non è che gli va il centrodestra dicendo tutti quando tutti leviamolo gli ho fatto 11 proposte,
Sia per la riduzione del numero dei componenti per le commissioni, sia per quanto riguarda la limitazione. Quantomeno il voto segreto e ho fatto è diversa, onorevole, rubandole in Commissione, se lo ricorda bene, io prima della pausa estiva ho detto si ricorderanno le valli lombarde, ritiro tutte le mie proposte,
Ad una condizione e il centrosinistra ne faccia pure in giro, tutti dicono, vuoi come limitare il voto segreto non mi interessa ad una condizione.
Invito il segretario Barbagallo.
La Florin ne abbiamo messi segretario del partito, me, autorevolissima esponenti del Movimento 5 Stelle, mi dispiace che non c'è la Marano non solo a formularla, ma a invitare i propri deputati a non arrivare in aula,
E chiedere il voto segreto sull'abolizione del voto segreto, sennò saremmo una barzelletta, quindi questo è l'invito che io faccio il mio amico Anthony la.
Senatrice, famiglia e a tutte le forze d'opposizione affinché noi potremmo avere un'aula che possa lavorare se uno è favorevole a qualcosa votassi, diversamente votano senza dover impantanare l'aula perché, vedete votare, vede c'è un po'un tema fra percepito, in realtà quello che è stato detto parzialmente può essere anche condivisibile,
Però il tema è uno che vuoi o non vuoi rispetto al passato e non voglio ritornare sulla cosa prima c'era Crocetta, poi che non è questo il tema, però vuoi o non vuoi si è passata a non avere più un debito pubblico si è passato e ringrazio catena per averlo riconosciuto e per avere collaborato anche con esponenti importanti del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico perché con un regolamento come questo,
Il colore. È molto difficile gestire l'aula e far sì che tutto vada, come finora è andato andare a votare la legge di Stabilità entro il 31 12, che può sembrare una banalità, ma 40 anni che non si fa icone, che doveva arrivare un cretino di Paderno per fare una cosa del genere ci potevano pensare anche prima. Dico questo è il tema, quindi l'invito, cari miei, è quello di dare di responsabilizzare i deputati regionali affinché non chiedono il voto segreto sulla limitazione del voto segreto allora senatrice. Onorevole Barbagallo, tutti voi datemi un titolo che facciamo rispetto a questa Pro un titolo per domani che facciamo rispetto a questa proposta di abolire il voto segreto portando in aula un disegno di legge. Quale che sia,
Sull'opportunità e sull'utilità, ricordo il presidente Musumeci che, tra l'altro, mi dicono che sia arrivato in zona il ministro Musumeci per prendere parte poi al pane e il successivo che invoca il voto segreto a proposito della riforma dei rifiuti che fu affossata, anche e soprattutto in virtù del del voto segreto a Sala d'Ercole, dateci questo titolo per domani che facciamo del voto sacri. Direttore, io non ho un titolo, io dico una cosa semplice del Partito Democratico non ha mai posto il tema del voto segreto, cioè noi non abbiamo da nessuna parte posto all'eliminazione del voto segreto, magari non vi sembrerà attuale, anche perché noi abbiamo la certezza che dietro l'alibi del voto segreto il centrodestra nasconde i propri fallimenti. Voto segreto. C'è sempre stato anche quando al governo c'eravamo, noi noi l'abbiamo subito, l'abbiamo chiesto è una prerogativa antica dei parlamentari, non c'è solo in Ars, c'è anche alla Camera con altre limitazioni, quindi, chi è che conta un perimetro diverso, un perimetro diverso, ma
Voglio dire, il fa parte della delle regole del gioco e ce lo teniamo. Ci sono anche tante altre cose che nel meccanismo dell'Ars non funzionano e che secondo noi vengono prima del voto segreto. Un'attività di sindacato ispettivo che non segue le regole delle altre attività parlamentari
Leggi di merito che hanno perso le priorità e l'ordine nelle Commissioni. La moda di andare avanti con questi ordinamentali che trattano tutto e poi non trattano niente,
E una parte della nota dolente, secondo me, di questi ultimi anni che le discussioni si fanno fuori dalle telecamere fuori dall'aula parlamentare nella stanza dei bottoni e questo non va bene, io credo che ognuno si deve assumere le sue responsabilità, noi ci prendiamo le nostre, però certamente l'auspicio che nella prossima legislatura questo ritmo possa cambiare il voto segreto da abolire insieme con altre cose o dopo altri altri. Peraltro io dico che se non ci fosse stato il voto segreto, noi negli ultimi 10 anni avremmo avuto l'acqua privatizzata in Sicilia, le discariche e le lobby dei padroni della discariche, tutti avvantaggiate
E qualche altro no, siccome vedo qualcuno in platea che si agita, sono pronto, anzi invitate in qualche altro confronto pubblico che vengo con i dati sia delle lobby delle discariche sia dell'acqua privatizzata e sia di qualche società partecipata che
Come dire qualche buontempone di turno, si voleva inventare per alimentare come dire le uscite della regione
Io, siccome voglio attenere ai miei auspici iniziali che sono quelli delle proposte non degenerare nella polemica facendo onore alla manifestazione, noi rilanciamo con forza quella che è una nostra proposta politica che abbiamo fatto tanto nelle aule parlamentari in questa legislatura alla Camera è stata bocciata 21 volte noi continueremo a farlo fino alla fine e del finanziamento del Nuoto Catania presenta la Russa Nodo Catania da Oslo fino a Palermo, la rete TEN-T, il raddoppio ferroviario del finanziato ovunque, compreso nella parte del pronto Ponte sullo Stretto su 13.000 chilometri,
Gli unici due chilometri e mezzo non finanziati sono quelli al centro della città di Catania, che vanno dalla Stazione Centrale alla alla stazione Acquicella. Io credo che, come dire, sarebbe un segnale di attenzione sul governo Meloni finanziasse finalmente un'opera che catanese aspettano anzi c'è il sindaco grandino in platea. Sarebbe bello lanciare immediatamente il dibattito pubblico per capire che fare degli archi della marina della via San Calogero e, come dire serenamente affrontare
Quella che a nostro giudizio una priorità assoluta per la Sicilia orientale e chiudo con l'ultima battuta
Ci sono vicende che non riguardano quella alta politica, riguardano come dire, questioni terra terra, questo territorio, lettera nell'ultimo anno, ha fatto una figuraccia non soltanto per la gestione dell'emergenza del vulcano, ma anche quando era chiamata a gestire noi e lo sanno bene.
Coloro che sono in platea, gli abitanti di questa comunità riusciamo ogni anno ad avere la neve sull'Etna cinque settimane all'anno. Se siamo fortunati, 6 quest'anno non si è potuto sciare per il 70%, perché gli spazzaneve della Città metropolitana sono rimasti in alta quota e quindi gli impiegati non riuscivano quindi una migliore organizzazione del del dell'Etna come risorse come valore aggiunto per questo territorio unita. A quando c'è l'eruzione e magari, come dire, la oculata procede lentamente. Non c'è bisogno di creare uno Stato poliziesco e uno sta una condizione poliziesca come quella del gennaio scorso. Secondo me, servirebbe a tutti e darebbe a questa terra un'altra immagine rispetto a quello del passato. Grazie all'onorevole Barbara, una domanda, al netto del fatto che il sindaco mi dice che già si erano stati comprati i mezzi, se ne compriamo degli altri. Sono poi mancetta, sì, ma chi ascolta Gaetano chi è che poi, per saperlo. Il sindaco può comprare tutti i mezzi che vuole, se irresponsabile, che deve prevedere i turni, non gli dice dove devono andare a dormire e trovano la strada innevata, non riescono a raggiungere, non risolviamo niente da oggi. Le comiche e la questione è che la severa e di acquisto perché ciò mia cugina Stefania che mi prende in giro, perché
C'è una strada che è quella di Scalpelli dove l'avremmo finanziata forse capace anche 3 4 volte negli anni ci siamo stati CIN le amministrazioni perché la Regione, i soldi, ci ha messo cinque anni tra soldi, decreti cose che camminavano due giorni per farla due giorni e tutti quanti gravava allo scandalo mancette, quando a trovare la strada delle buche, abbiamo salvato tutte le macchine che venivano da Paternò, dalla scorrevole per una strada, quindi è un tema per dire signori, talvolta quelle che considerano qualcuno mancette non sono delle mancette, sono dei bisogni del territorio, le arterie e dare i soldi, i Comuni, dotarli di quelle risorse e vedo qua il mio amico Giammusso in prima linea o sto sbagliando, signor Sindaco? Abbiamo bisogno di dare ai sindaci quegli giusti strumenti per rendere vivibile la vita dei cittadini. È favorevole. Benissimo, prego Antonelli, però il governatore non può succedere Gaetano, nessuno parlava Mariska Lilli, però, se Maletto fa un'estate che vale cinque volte. Quello di Taormina in questa terra è un problema e lo dobbiamo dire le opposizioni. Lo continueremo a dire con buona pace di tutti, perché è giusto, disse le cose, ma prenderci in giro. No, senatrice Ragalna, satira, nipote di picchiare, per essere chiaro finale, parte ad avvenuta al sì o no, all'abolizione del del voto segreto e poi una una summa di quel rispetto a quello che ha ascoltato. Diciamo che il voto segreto ha permesso, alla fine, alla Camera di smascherare la fragilità del centrodestra, che in realtà sulla legge elettorale è caduto perché l'emendamento è stato bocciato, ma parliamo dell'emendamento preferenze perché io sono per il voto reale dei cittadini, cioè che cosa significa preferenze. Siamo d'accordo, ma preferenze pure non preferenze, che voi potete segnare, ma nonostante la preferenza poi vengono pratica. Arrivano in Parlamento quelli del listone, bloccato i capilista, quindi può capitare, per esempio, per i senatori che sono, regionali, che è un senatore, un candidato senatore o senatrice prende una barca di voti, ma poi non arriva in Parlamento perché viene superato da chi è nel listone bloccato quindi benissimo le preferenze per le preferenze, ma mettiamo le preferenze pure non prendiamo in giro i cittadini e sono d'accordo con la collega della Lega, che diceva appunto in maniera molto intelligente che io stimo dice bene il raddoppio ferroviario Catania Comiso. Però vediamo se è fattibile bene, è la stessa cosa che io vado a dire a Salvini, volete fare il ponte, io non sono d'accordo, ma legittimo. Avete vinto le elezioni, fate prima un progetto e vedete se si può fare e solo dopo di dei cittadini. Domani inauguro, dopodomani, inauguro no, inaugura a settembre prossimo, perché è una presa in giro e per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle e il Pd, quando siamo stati al Governo, siccome il ponte, l'attraversamento dello Stretto è comunque un tema caldo, prescindendo da chi è a favore o meno o da chi pensa che possa portare sviluppo, risolvere problemi economici. Adesso dirò anche la mia al riguardo, ma noi che cosa abbiamo fatto con l'allora ministro Giovannini? Abbiamo iniziato un percorso di analisi e quindi l'analisi ha portato a tre ipotesi. Noi non volevamo il tunnel, nessuno voleva il tunnel, sia stato fatto un vero progetto di analisi e le 3 proposte A a tre campate, a una campata unica è sottomarino, aveva delle criticità, si lavora seriamente, prima si affronta il problema si analizza quando c'è un progetto Cantieri abbi cantierabile se ne parla. Concludo dicendo che l'onorevole De Luca non ha letto il PNRR che avevamo scritto nella altrimenti non avrebbe detto quello che ha detto, rispetto alla differenza dei fondi
Presidente Galvagno se noi dovessimo avere il ponte e concludo secondo lei e l'aeroporto di Catania è chiuso perché l'Etna è rotta, uno da Milano prende la macchina e quindi lo sviluppo o no del turismo e anche economico continua perché sa di poter attraversare lo stretto col ponte, però poi arriva a Messina e per raggiungere il resto della Sicilia ci sta cinque volte tanto è, tra l'altro, non è l'unico modo di attraversare lo Stretto perché a oggi si può attraversare lo Stretto, non lo attraversiamo a nuoto e avevamo messo 500 milioni per velocizzare l'attraverso l'attraversamento mobile che sono stati da questo governo tolti per metterli nel progetto ponte, progetto che, Signori e 4 anni che governano. Se volevano fare il ponte a quest'ora avevano almeno cominciato. Allora allora rispondo subito perché sennò mi giungono parole sante
Signori, dobbiamo dirci le cose, invece siete stati cinque anni il governo.
Vuoi materialmente, quando non c'era il Ponte sullo Stretto, i soldi li avete messi sulla Catania, Ragusa, sulle nostre infrastrutture, su tutto quello che manca, no, quindi non venite a dire che ora avete la soluzione che prima la potevate, vuoi fare. Scusatemi il ponte sullo Stretto serve il ponte sullo Stretto. Se uno avesse una triennale in economia, capirebbe che cosa che permetterebbe anche di abbassare il prezzo di ieri. Così come ho detto, non potete dire perché non l'avete fatto. Voi noi non vogliamo tornare indietro sul ponte, noi, il ponte si deve fare e a cascata, lei vedrà a cascata vedrà che una volta che l'azienda arriverà, tutto il resto verrà fatto, ma in questo è meglio l'uovo o la gallina. Finora in Sicilia abbiamo avuto sempre un territorio di serie B, un territorio di serie A. Siamo stanchi, ma la responsabilità è di tutti, anche mia, anche gli scherani, anche di chiunque basta costa GOT, ma le cose sono fatte. Le infrastrutture cantierabile
E ricordiamoci che la politica dovrebbe ricordare che, al di là del ponte, il vuoto, eccetera, eccetera, dovremmo fare attenzione anche al percorso che si è tracciato sulla Salerno, sulla Reggio Calabria Salerno, perché Umberto un percorso che si è allungato di 100 e più chilometri e che allontana comunque la Sicilia dal,
Antonello, dico l'ultima cosa che un elicottero dovendoli martedì si inaugura un tratto importante che è quello che collega Adrano con Bronte quanti anni ci sono stati per fare quest'opera e quanto è utile quando è utile martedì sarà inaugurato un tratto importantissimo me, ma ma io guardo è solo la persona più onesta sotto questo profilo io do merito a tutti, ma il tema è che talvolta ci sono delle lungaggini importanti allora,
Lo vuole De Luca, allora torniamo in aula, torniamo in Aula sul voto segreto o da segreto questo titolo, se me lo danno, almeno la c'è stata un po'di allora De Luca non chiedere il voto segreto sul voto segreto perché ti a forfait e questo è un titolo,
Io con molta onestà il voto segreto fuori dal consentito lo definiscono un colpo di lupara.
Tutti gli effetti è un regolamento di conti. Questo vale a destra e a sinistra, al centro. Parliamoci chiaramente siccome l'ho vissuto e su un voto segreto, quindi, sul colpo di lupara si scaricano vendette che sono frutto di altre logiche. È ovvio che li scatta un problema. Non c'è il coraggio, alla luce del sole, di prendere una posizione e quindi non si ha il coraggio, cioè quelli sono vigliaccate. Allora il voto segreto va limitato per quelli che sono i casi specifici, come funziona nel resto nel Parlamento nazionale, perché perché questo, purtroppo è un retaggio di quella autonomia? Al contrario, come diceva il professore Ruggeri, cioè dei tanti privilegi nella Sicilia, vizi un retaggio antico che è uno di quelli che va cancellato. Perché non ci sono dubbi che questo tipo di voto segreto non è altro che una metodologia di regolamento dei conti che spesso fa saltare leggi importanti e io non sono d'accordo. Prendo la posizione alla luce del sole. Se mi devo incontrare col mio partito, mi scontro alla luce del sole, mi prendo la mia responsabilità, ma no che poi gli dà un colpo di lupara nel segreto dell'urna. E questo è vero, allora preferenze pure in pure
Quattro Flash 5 con le preferenze sul ponte, sul voto segreto, sulla cenere su Comiso e sulle preferenze con l'orologio 4 flash su Comiso. Innanzitutto io è un anno e mezzo che mi occupo di Sicilia e mi ricordo che quando so ho cominciato ad occuparmene soltanto per la testardaggine del nostro capogruppo Giorgio assenza, abbiamo tenuto in vita l'aeroporto di Comiso, perché si parlava della chiusura dell'aeroporto di Comiso perché evidentemente nessuno si ricordava che ogni tanto Catania si chiude per colpa dell'Etna e Comiso era abbandonato a se stesso e si parlava della chiusura, quindi ben venga il raddoppio della ferrovia. Vorrei dire che nel frattempo si sta realizzando il raddoppio della Fed, cioè la l'alta velocità da Catania a Palermo, quindi il prossimo obiettivo sarà quello di collegare gomito, ben venga la celere la celere innanzitutto
La cenere che esiste da sempre. Come è stato detto, in Sicilia non esiste il prezzo del prezzario regionale per la rimozione della cenere. Se ne sta occupando l'assessore Aricò giustamente, in questi giorni perché è stato sollecitato e ha insediato immediatamente il tavolo, quindi, a dimostrazione che qualcosa si fa i sindaci, gli amministratori dell'area del cratere del dell'Etna non hanno un prezzo di riferimento per la rimozione della cenere. Ci si sta e nel frattempo si è permesso che l'Europa
E classifica se la cenere come rifiuto speciale che va conferito in discarica e su questo l'onorevole Razza sollecitato da amministratori locali si sta occupando di studiare come rimuovere questa cosa, che fa aumentare di molto il costo della rimozione della cenere, dopodiché abbiamo detto voto segreto.
E sappiamo bene che le forze del male, i poteri occulti le lobby e si insidiano nei voti segreti, non nelle cose, alla luce del giorno questo lo dico diciamo in risposta a quello che ci ha detto l'onorevole Barbagallo e sul voto segreto le dico qual è il titolo che mi piacerebbe potesse essere messo i partiti tagliano le unghie ai franchi tiratori, questo è quello che diciamo un auspicio quando riusciremo a?
Ah, ah, modificarlo.
Che ha preferenze preferenze, la legge elettorale che è stata proposta alla Camera, una legge elettorale che è un compromesso fra le varie esigenze per evitare, per riportare la possibilità ai cittadini di scegliere i rappresentanti in Parlamento, al tempo stesso, per non fare un Parlamento di signori del delle tessere dei del delle delle preferenze, altra cosa il ponte sullo Stretto, qual è, secondo me, il problema non è né il ponte di Salvini né lui Bild e la paura fottuta che l'opposizione a che, dopo tanti anni che se ne parla il governo Meloni riesca a fare il Polo, non lo state facendo, ve l'hanno passato, lo stiamo portando avanti e non ci scordiamo che la Salerno, Reggio Calabria, fino a qualche anno fa praticamente era un'autostrada che non esisteva, era peggio molto peggio, delle autostrade di quello che si dice delle autostrade siciliane, le autostrade siciliane, ben vengano i cantieri aperti, vuol dire che si stanno lavorando. Speriamo che i cantieri riserva si chiudano, prima o poi si fa quello che è successo sulla Salerno, Reggio Calabria. Oggi chi, se si fa la Salerno, Reggio Calabria, si capisce che un'autostrada vera oggi per tanti anni non lo è stata quindi il ponte veramente era inutile perché ah, ma adesso è arrivato il momento di fare il ponte sullo schema di attraversamento delle Calabrie Senad, onorevole Sudan, una conclusione in pillole su tutto ciò che ci siamo detti partendo dal voto segreto, innanzitutto, distinguere il voto segreto che c'è stata alla Camera sulle preferenze
Perché quello diciamo sta anche nel tipo di leggere e si andava a votare e, votando su come tornerà la prossima volta in Parlamento, ci può stare che col voto segreto ognuno si è fatto i suoi conti per votare a modo proprio io devo dire che sul voto segreto in Sicilia effettivamente il regolamento dell'assemblea regionale è un regolamento,
Che
Fa sì che si creino dei gruppi trasversali che in realtà non ci siano deputati appartenenti ai partiti, ma in base a delle proposte dei progetti che si vogliono portare avanti o se è di destra o di sinistra, o se il Movimento 5 Stelle,
Hai voglia di portare avanti una legge attraverso il voto segreto, puoi portare avanti anche una legge, pur non essendo in maggioranza questo a Roma, non esiste a Roma, purtroppo o per fortuna se sei vinto le elezioni i tuoi emendamenti possono passare sei persone Laz, le elezioni è complicatissimo, quindi io preferisco essere sempre franca e chiara in quello che penso.
E quindi io credo che il voto segreto in Sicilia, che c'è sempre stato oggi, sia una degenerazione.
Proprio perché la classe dirigente di oggi non è quella del passato, non ha la stessa appartenenza al partito a cui appartiene, mi dispiace dire queste cose, ma le penso e ringraziato la Russa che siamo qua per questo perché rimette la politica insieme a parlare, io credo che oggi non viviamo un momento politico sano bello,
Proprio perché si utilizzano degli stratagemmi per fare altro che tutto è tranne che appartenenza a un partito, perché io mi ricordo quando ero in Assemblea regionale i segretari regionali si vedevano, si decideva come si votava e poi arrivavamo in Aula e si votava in un altro modo quindi diciamo che non era bellissimo resta queste riunioni fatte tra i segretari regionali quindi io mi auguro che il voto segreto possa essere utilizzato oggi solo per le come Parlamento diciamo per motivi personali su sulle questioni più delicate anche se, ripeto, non è un dramma,
Ma il problema oggi forse l'ha avuto il centrodestra e quindi ce lo dobbiamo dire e lo dico da re da appartenente da della Lega, perché forse non è stata capace di superare alcune in video alcuni personalismi alcune visioni diverse è dovuta Gaetano come presidente ha dovuto anche e forse dare più conto alle opposizioni che al centrodestra, perché magari senza le opposizioni a casa non si portava un provvedimento perché il centrodestra non è stato in grado, mi dispiace dirlo, di parlarsi per trovare e fare sintesi. Mi auguro che quest'estate sia stata utile un po'a tutti per rasserenarsi, levare Focarelli e poter fare quest'ultimo anno con maggiore serenità. Grazie, ne parleremo al prossimo etno Forum
E saremo un'altra volta, speriamo grazie grazie davvero grazie della liquidità.

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