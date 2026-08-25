CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di Europa Radicale, per rilanciare la proposta di invitare ufficialmente l'Ucraina al prossimo Salone del Libro" che si è tenuta a Torino martedì 25 agosto 2026 alle ore 12:00.
Con Silvja Manzi (componente di Europa Radicale), Simone Bellezza (professore associato di Storia contemporanea all'Università del Piemonte Orientale), Igor Boni (presidente di Europa Radicale).
La conferenza stampa è stata organizzata da Europa Radicale.
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Cultura, Editoria, Esteri, Europa Radicale, … Guerra, Libro, Russia, Salone Del Libro, Torino, Ucraina.
La registrazione video della conferenza stampa dura 23 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
Con Silvja Manzi (componente di Europa Radicale), Simone Bellezza (professore associato di Storia contemporanea all'Università del Piemonte Orientale), Igor Boni (presidente di Europa Radicale).
La conferenza stampa è stata organizzata da Europa Radicale.
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Cultura, Editoria, Esteri, Europa Radicale, … Guerra, Libro, Russia, Salone Del Libro, Torino, Ucraina.
La registrazione video della conferenza stampa dura 23 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci