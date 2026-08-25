25 AGO 2026
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Conferenza stampa di Europa Radicale, per rilanciare la proposta di invitare ufficialmente l'Ucraina al prossimo Salone del Libro

CONFERENZA STAMPA | - Torino - 12:00 Durata: 23 min 57 sec
A cura di Luciana Bruno e Valentina Pietrosanti
Organizzatori: 
Europa Radicale
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Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di Europa Radicale, per rilanciare la proposta di invitare ufficialmente l'Ucraina al prossimo Salone del Libro" che si è tenuta a Torino martedì 25 agosto 2026 alle ore 12:00.

Con Silvja Manzi (componente di Europa Radicale), Simone Bellezza (professore associato di Storia contemporanea all'Università del Piemonte Orientale), Igor Boni (presidente di Europa Radicale).

La conferenza stampa è stata organizzata da Europa Radicale.

Sono stati trattati i seguenti argomenti: Cultura, Editoria, Esteri, Europa Radicale, Guerra, Libro, Russia, Salone Del Libro, Torino, Ucraina.

La registrazione video della conferenza stampa dura 23 minuti.

Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

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