Nona edizione di "La Piazza - Il Bene Comune"

La kermesse politico-economica organizzata da Affaritaliani e dall’Associazione La Piazza, con il supporto di Comin & Partners.



Inaugurazione: Antonio Matarrelli (Presidente del Consiglio Regionale Puglia).



Intervista a Tommaso Foti (Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione).



Intervista ad Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani).



Intervista a Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica).



Intervista ad Alfredo Maria Becchetti (Presidente del GSE).



Intervista a Matteo Salvini (Vicepresidente del Consiglio dei ministri e …

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti).



Intervista ad Antonella Sberna (Vicepresidente del Parlamento europeo).



Panel – “ZES, infrastrutture e sud: il futuro del territorio” con Ercole Incalza (Già Capo della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Giuseppe Inchingolo (Vicedirettore Generale Corporate Gruppo FS Italiane), Luigi Sbarra (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per il Sud), Francesco Ventola (Eurodeputato di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione per lo sviluppo regionale (REGI) del Parlamento europeo), Claudio Andrea Gemme (Amministratore Delegato dell’ANAS).



Panel – “Quale futuro per l’economia italiana?” con Antonio Misiani (Senatore del Partito Democratico), Stefano Patuanelli (Senatore del Movimento 5 Stelle), Luigi Marattin (Segretario del Partito Liberaldemocratico), Edoardo Vernazza (Presidente dei Giovani Imprenditori Edili Ance e Vicepresidente di diritto di Ance Nazionale), Dario Iaia (Responsabile Contratto di Sviluppo Taranto), Ferdinando Boccia (Presidente della Cassa Dottori Commercialisti).



Panel – “Il futuro dei diritti e delle libertà” con Silvia Sardone (Eurodeputata della Lega), Chiara Gemma (Eurodeputata di Fratelli d’Italia), Francesca Pascale (Presidente Associazione i Colori della Libertà), Isabella Alfano (Consigliera del Municipio VII di Roma Capitale), Gabriella Ferrara (Capolista AVS).



Panel – “Poteri e futuro” con Massimo Ponzellini (Presidente di Certares Europe e del Centro Studi Giuseppe Bono), Luigi Bisignani (Imprenditore e autore).

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