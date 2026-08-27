Postsovietika. Intervista ad Anna Zafesova

In collegamento da Kyiv, Anna Zafesova racconta il clima in cui vive l'Ucraina tra le inchieste sulla corruzione e la sfida a distanza tra il presidente Zelensky e l'ex ministro della Difesa Fedorov.



Nel Paese serpeggia la rabbia per la corruzione e le inefficienze.



Si chiede rinnovamento.



Ma la proposta di Fedorov di tenere al più presto le elezioni presidenziali non trova consenso tra le pur diverse fazioni della politica.



Aldilà degli aspetti organizzativi, sarebbe difficile votare nei territori occupati, verificare il voto nelle trincee, fare una campagna elettorale per chi vorrebbe …

candidarsi e si trova al fronte.



E comunque più che alle presidenziali si pensa alle legislative, poiché il Parlamento non viene rinnovato dal 2019: il prossimo vedrà molti candidati in mimetica, ma come potranno partecipare alla campagna se sono in guerra? Il consenso a Zelensky e al suo operato resta, le contestazioni sono rivolte al suo governo e ad alcuni membri del suo entourage.



Il Paese si prepara ad un duro inverno, a come resistere quando la Russia tornerà a bombardare centrali elettriche e di riscaldamento.



Gli ucraini cercano di attrezzarsi cercando abitazioni fuori città.



Per la prima volta scaffali vuoti nei negozi alimentari dopo i bombardamenti russi nei depositi.

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