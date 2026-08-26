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"Extraprofitti, caro-carburanti e crisi energetica: intervista con Antonio Misiani, senatore del PD" realizzata da Emilio Targia con Antonio Misiani (senatore, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).
L'intervista è stata registrata mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 16:13.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Benzina, Crisi, Energia, Gas, Governo, Guerra, Impresa, Industria, Mercato, Petrolio, Prezzi, Tasse, Unione Europea.
La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.
L'intervista è stata registrata mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 16:13.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Benzina, Crisi, Energia, Gas, Governo, Guerra, Impresa, Industria, Mercato, Petrolio, Prezzi, Tasse, Unione Europea.
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