26 AGO 2026
intervista

Extraprofitti, caro-carburanti e crisi energetica: intervista con Antonio Misiani, senatore del PD

INTERVISTA | di Emilio Targia - RADIO - 16:13 Durata: 7 min 29 sec
A cura di Guido Mesiti
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"Extraprofitti, caro-carburanti e crisi energetica: intervista con Antonio Misiani, senatore del PD" realizzata da Emilio Targia con Antonio Misiani (senatore, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 16:13.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Benzina, Crisi, Energia, Gas, Governo, Guerra, Impresa, Industria, Mercato, Petrolio, Prezzi, Tasse, Unione Europea.

La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.
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