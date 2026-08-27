27 AGO 2026
rubriche

Spazio Transnazionale

RUBRICA | di Francesco De Leo - RADIO - 07:10 Durata: 20 min 19 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Guido Mesiti
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Con Giampiero Gramaglia (Docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma).

Ospite: Andrea Romano (Professore associato di Storia Contemporanea all'Università degli Studi Tor Vergata di Roma).

Conduce Francesco De Leo (Giornalista e conduttore di RadioRadicale).

Puntata di "Spazio Transnazionale" di giovedì 27 agosto 2026 , condotta da Francesco De Leo con gli interventi di Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Andrea Romano (professore associato di Storia Contemporanea all'Università degli Studi Tor Vergata di Roma).

Tra gli argomenti discussi: Esteri, Europa, Gaza, Geopolitica, Golfo Persico, Guerra, Informazione, Intelligenza Artificiale, Iran, Israele, Mass Media, Medio Oriente, Nato, Palestina, Panama, Putin, Russia, Servizi Segreti, Stampa, Ucraina, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 20 minuti.

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  • Giampiero Gramaglia

    docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma

    Andrea Romano

    professore associato di Storia Contemporanea all'Università degli Studi Tor Vergata di Roma

    7:10 Durata: 20 min 19 sec
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