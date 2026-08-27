27 AGO 2026
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Notiziario del mattino

RUBRICA | di Antonello De Fortuna e Gabriele Rossi - RADIO - 09:05 Durata: 50 min 57 sec
A cura di Stefano Chiarelli, Guido Mesiti e Iva Radicev
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Collegamento con Irene Testa sulla diffida inviata dal Partito Radicale al Capo del dipartimento amministrazione penitenziaria Stefano Carmine De Michele per intervenire entro 30 giorni sul sovraffolamento degli istituti penitenziari; collegamento con Francesco Radicioni sul bilancio pesantissimo della devastante alluvione tra Nepal e Tibet; collegamento con David Carretta da Bruxelles sulla situazione in Ucraina, il recente vertice della "Coalizione dei volenterosi" e sulle ultime posizioni della Casa Bianca; sintesi delle interviste sul caro-carburanti e la richiesta di tassare gli extraprofitti delle compagnie petrolifere a Nicola Calandrini a Bar Italia, di Emilio Targia ad Antonio Misiani e di Antonello De Fortuna a Nico Gronchi; sintesi dell'intervista di Emilio Targia a Gianni Riotta sulle prossime elezioni "midterm" negli Stati Uniti; sintesi dell'intervista di Antonello De Fortuna a Jean-Léonard Touadi sull'Etiopia come uno dei paesi al centro del Piano Mattei; sintesi dell'intervista di Gabriele Rossi ad Anna Paola Concia e di Michele Lembo a Mirella Serri sul dibattito che si è riacceso sul tema "woke".

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