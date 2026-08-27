Notiziario del mattino

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Collegamento con Irene Testa sulla diffida inviata dal Partito Radicale al Capo del dipartimento amministrazione penitenziaria Stefano Carmine De Michele per intervenire entro 30 giorni sul sovraffolamento degli istituti penitenziari; collegamento con Francesco Radicioni sul bilancio pesantissimo della devastante alluvione tra Nepal e Tibet; collegamento con David Carretta da Bruxelles sulla situazione in Ucraina, il recente vertice della "Coalizione dei volenterosi" e sulle ultime posizioni della Casa Bianca; sintesi delle interviste sul caro-carburanti e la richiesta di tassare gli … extraprofitti delle compagnie petrolifere a Nicola Calandrini a Bar Italia, di Emilio Targia ad Antonio Misiani e di Antonello De Fortuna a Nico Gronchi; sintesi dell'intervista di Emilio Targia a Gianni Riotta sulle prossime elezioni "midterm" negli Stati Uniti; sintesi dell'intervista di Antonello De Fortuna a Jean-Léonard Touadi sull'Etiopia come uno dei paesi al centro del Piano Mattei; sintesi dell'intervista di Gabriele Rossi ad Anna Paola Concia e di Michele Lembo a Mirella Serri sul dibattito che si è riacceso sul tema "woke".
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci