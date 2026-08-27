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Registrazione audio di "Carcere: collegamento con Irene Testa sulla diffida inviata dal Partito Radicale al Capo del dipartimento amministrazione penitenziaria Stefano Carmine De Michele", registrato giovedì 27 agosto 2026 alle 09:07.
Sono intervenuti: Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, De Michele, Diritti Umani, Giustizia, Partito Radicale Nonviolento, Salute, Sanita', Testa.
La registrazione audio ha una durata di 5 minuti.
Sono intervenuti: Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, De Michele, Diritti Umani, Giustizia, Partito Radicale Nonviolento, Salute, Sanita', Testa.
La registrazione audio ha una durata di 5 minuti.
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