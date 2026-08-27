27 AGO 2026

Collegamento con Francesco Radicioni sul bilancio pesantissimo della devastante alluvione tra Nepal e Tibet

COLLEGAMENTO | - RADIO - 09:15 Durata: 8 min 52 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Valentina Pietrosanti
Player
Registrazione audio di "Collegamento con Francesco Radicioni sul bilancio pesantissimo della devastante alluvione tra Nepal e Tibet", registrato giovedì 27 agosto 2026 alle 09:15.

Sono intervenuti: Francesco Radicioni (corrispondente di Radio Radicale dall'Asia orientale).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente, Asia, Cina, Disastri, Esteri, Nepal, Territorio, Tibet.

La registrazione audio ha una durata di 8 minuti.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate