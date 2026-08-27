27 AGO 2026

Collegamento con David Carretta da Bruxelles sul viaggio del Direttore della CIA a Mosca

COLLEGAMENTO | - RADIO - 09:20 Durata: 7 min 14 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Valentina Pietrosanti
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Si parla anche del probabile intensificarsi degli attacchi ·russi in Ucraina anche con armi nucleari tattiche e della lettera inviata alle istituzioni europee da Svezia, Spagna, Polonia e i Paesi Bassi per chiedere l'utilizzo gli attivi sovrani russi mobilizzati per finanziare l'Ucraina.

Registrazione audio di "Collegamento con David Carretta da Bruxelles sul viaggio del Direttore della CIA a Mosca", registrato giovedì 27 agosto 2026 alle 09:20.

Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).

Tra gli argomenti discussi: Armi, Commissione Ue, Difesa, Finanziamenti, Guerra, Infrastrutture, Missili, Nato, Putin, Russia, Servizi Segreti, Trump, Ucraina, Usa, Von Der Leyen, Zelenskij.

La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.

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