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Si parla anche del probabile intensificarsi degli attacchi ·russi in Ucraina anche con armi nucleari tattiche e della lettera inviata alle istituzioni europee da Svezia, Spagna, Polonia e i Paesi Bassi per chiedere l'utilizzo gli attivi sovrani russi mobilizzati per finanziare l'Ucraina.
Registrazione audio di "Collegamento con David Carretta da Bruxelles sul viaggio del Direttore della CIA a Mosca", registrato giovedì 27 agosto 2026 alle 09:20.
Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).
Tra gli argomenti discussi: Armi, Commissione Ue, Difesa, … Finanziamenti, Guerra, Infrastrutture, Missili, Nato, Putin, Russia, Servizi Segreti, Trump, Ucraina, Usa, Von Der Leyen, Zelenskij.
La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.
Registrazione audio di "Collegamento con David Carretta da Bruxelles sul viaggio del Direttore della CIA a Mosca", registrato giovedì 27 agosto 2026 alle 09:20.
Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).
Tra gli argomenti discussi: Armi, Commissione Ue, Difesa, … Finanziamenti, Guerra, Infrastrutture, Missili, Nato, Putin, Russia, Servizi Segreti, Trump, Ucraina, Usa, Von Der Leyen, Zelenskij.
La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.
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