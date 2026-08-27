La nuda verità - Punto di Vista con Massimo Barra. L’amore al tempo del chemsex

Il fenomeno non è più di nicchia: il chemsex, la pratica di avere rapporti sessuali in associazione con l’assunzione di droghe si sta affermando in questi ultimi anni soprattutto tra i giovani.



Una combinazione di sostanze psicotrope per disinibire i comportamenti individuali, per facilitare i rapporti sessuali, per migliorare le prestazioni sessuali.



Il fenomeno è in parte ancora sommerso, ma alcuni dati indicano una diffusione in crescita e attenzione nella letteratura medica, soprattutto per le possibili conseguenze sulla salute individuale e pubblica per le sue implicazioni …

epidemiologiche e cliniche.



Perché non parlarne apertamente, con più informazione e meno giudizio, per ridurre i rischi….

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