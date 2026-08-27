CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Il CSM ha aggiornato le raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nella giustizia, aprendo all'impiego di Copilot sugli atti giudiziari.
L'avvocato Guido Camera analizza i limiti, ma anche le occasioni, che questa tecnologia potrebbe introdurre nei processi.
"Limiti e possibilità dell'intelligenza artificiale nelle aule di tribunale: intervista a Guido Camera" realizzata da Gabriele Rossi con Guido Camera (avvocato).
L'intervista è stata registrata giovedì 27 agosto 2026 alle 12:23.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Avvocatura, Costituzione, Csm, … Democrazia, Digitale, Errore Giudiziario, Giustizia, Informatica, Intelligenza Artificiale, Italia, Magistratura, Parlamento, Penale, Politica, Prevenzione, Procedura, Tecnologia.
La registrazione audio ha una durata di 6 minuti.
L'avvocato Guido Camera analizza i limiti, ma anche le occasioni, che questa tecnologia potrebbe introdurre nei processi.
"Limiti e possibilità dell'intelligenza artificiale nelle aule di tribunale: intervista a Guido Camera" realizzata da Gabriele Rossi con Guido Camera (avvocato).
L'intervista è stata registrata giovedì 27 agosto 2026 alle 12:23.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Avvocatura, Costituzione, Csm, … Democrazia, Digitale, Errore Giudiziario, Giustizia, Informatica, Intelligenza Artificiale, Italia, Magistratura, Parlamento, Penale, Politica, Prevenzione, Procedura, Tecnologia.
La registrazione audio ha una durata di 6 minuti.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci