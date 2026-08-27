Il CSM ha aggiornato le raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nella giustizia, aprendo all'impiego di Copilot sugli atti giudiziari.



L'avvocato Guido Camera analizza i limiti, ma anche le occasioni, che questa tecnologia potrebbe introdurre nei processi.



"Limiti e possibilità dell'intelligenza artificiale nelle aule di tribunale: intervista a Guido Camera" realizzata da Gabriele Rossi con Guido Camera (avvocato).



L'intervista è stata registrata giovedì 27 agosto 2026 alle 12:23.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Avvocatura, Costituzione, Csm, …

Democrazia, Digitale, Errore Giudiziario, Giustizia, Informatica, Intelligenza Artificiale, Italia, Magistratura, Parlamento, Penale, Politica, Prevenzione, Procedura, Tecnologia.



La registrazione audio ha una durata di 6 minuti.

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