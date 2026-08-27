Ruben Della Rocca intervista Monique Sasson, vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, assessore con delega alla lotta all’Antisemitismo e alle Relazioni Internazionali.



Nel corso della puntata si è parlato della piaga dell’antisemitismo e dell’antisionismo, della necessità che il nuovo Ddl in discussione sul tema prossimamente alla Camera venga accolto, del ruolo fondamentale della donna nell’ebraismo e nelle istituzioni ebraiche italiane, dei rapporti con Israele delle comunità ebraiche della diaspora.



Puntata di "A proposito di Shalom - Intervista a Monique …

Sasson" di giovedì 27 agosto 2026 , condotta da Ruben Della Rocca che in questa puntata ha ospitato Monique Sasson (vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane).



Tra gli argomenti discussi: Antisemitismo, Arabi, Costituzione, Cultura, Diritti Civili, Diritto, Discriminazione, Donna, Ebraismo, Ebrei, Esteri, Giovani, Internet, Israele, Istituzioni, Italia, Legge, Libia, Medio Oriente, Parlamento, Razzismo, Religione, Scuola, Sionismo, Societa', Storia, Ucei, Universita', Violenza.



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 33 minuti.



La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

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