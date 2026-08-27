27 AGO 2026
rubriche

Speciale Giustizia

RUBRICA | di Sergio Scandura - RADIO - 21:45 Durata: 1 ora 14 min
A cura di Stefano Chiarelli e Enrica Izzo
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Udienza del 27 maggio scorso del Processo a carico di Salvatore Baiardo.

Puntata di "Speciale Giustizia" di giovedì 27 agosto 2026 , condotta da Sergio Scandura .

Tra gli argomenti discussi: Baiardo, Cosa Nostra, Criminalita', Firenze, Giletti, Giustizia, Graviano, Mafia, Mazzi, Penale, Procedura.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 14 minuti.
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