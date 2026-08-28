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Puntata di "Rassegna stampa estera" di venerdì 28 agosto 2026 condotta da David Carretta .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Accordi Internazionali, Bessent, Cina, Commercio, Cooperazione, Democrazia, Digitale, Economia, El Pais, Elezioni, Esteri, Europa, Facebook, Financial Times, Golfo Persico, Guerra, Instagram, Integralismo, Iran, Islam, Israele, Khamenei, Manifestazioni, Mare, Mass Media, Medio Oriente, Meta, Minori, Missili, Netanyahu, Nucleare, Onu, Petrolio, Politica, Prezzi, Rassegna Stampa, Russia, Sanzioni, Tecnologia, Terrorismo Internazionale, Trump, Ucraina, Unione … Europea, Usa, Violenza, Whatsapp.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 17 minuti.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Accordi Internazionali, Bessent, Cina, Commercio, Cooperazione, Democrazia, Digitale, Economia, El Pais, Elezioni, Esteri, Europa, Facebook, Financial Times, Golfo Persico, Guerra, Instagram, Integralismo, Iran, Islam, Israele, Khamenei, Manifestazioni, Mare, Mass Media, Medio Oriente, Meta, Minori, Missili, Netanyahu, Nucleare, Onu, Petrolio, Politica, Prezzi, Rassegna Stampa, Russia, Sanzioni, Tecnologia, Terrorismo Internazionale, Trump, Ucraina, Unione … Europea, Usa, Violenza, Whatsapp.
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