28 AGO 2026
rubriche

Rassegna stampa estera

RUBRICA | di David Carretta - RADIO - 06:45 Durata: 17 min 10 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Enrica Izzo
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Puntata di "Rassegna stampa estera" di venerdì 28 agosto 2026 condotta da David Carretta .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Accordi Internazionali, Bessent, Cina, Commercio, Cooperazione, Democrazia, Digitale, Economia, El Pais, Elezioni, Esteri, Europa, Facebook, Financial Times, Golfo Persico, Guerra, Instagram, Integralismo, Iran, Islam, Israele, Khamenei, Manifestazioni, Mare, Mass Media, Medio Oriente, Meta, Minori, Missili, Netanyahu, Nucleare, Onu, Petrolio, Politica, Prezzi, Rassegna Stampa, Russia, Sanzioni, Tecnologia, Terrorismo Internazionale, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Violenza, Whatsapp.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 17 minuti.

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