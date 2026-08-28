28 AGO 2026
rubriche

A che punto è la notte?

RUBRICA | - RADIO - 07:00 Durata: 2 min 55 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Enrica Izzo
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A cura di Roberto Sommella.

Puntata di "A che punto è la notte?" di venerdì 28 agosto 2026 con gli interventi di Roberto Sommella (direttore di Milano Finanza).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Armi, Diritto, Economia, Esteri, Europa, Finanza, Francia, Germania, Golfo Persico, Guerra, Italia, Missili, Politica, Russia, Spagna, Storia, Ucraina, Unione Europea.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 2 minuti.
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