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"Intervista a Mattia Fonzi sul centro di detenzione per migranti a Pastrogor in Bulgaria" realizzata da Andrea Billau con Mattia Fonzi (giornalista di Domani).
L'intervista è stata registrata giovedì 27 agosto 2026 alle 16:15.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Asilo Politico, Balcani, Bulgaria, Carcere, Clandestinita', Cpr, Digiuno, Diritti Umani, Espulsioni, Europa, Giustizia, Immigrazione, Integrazione, Italia, Manifestazioni, Marocco, Nonviolenza, Politica, Rifugiati, Solidarieta', Tortura, Unione Europea, Violenza.
La registrazione audio ha una durata di 14 … minuti.
L'intervista è stata registrata giovedì 27 agosto 2026 alle 16:15.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Asilo Politico, Balcani, Bulgaria, Carcere, Clandestinita', Cpr, Digiuno, Diritti Umani, Espulsioni, Europa, Giustizia, Immigrazione, Integrazione, Italia, Manifestazioni, Marocco, Nonviolenza, Politica, Rifugiati, Solidarieta', Tortura, Unione Europea, Violenza.
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