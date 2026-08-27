America sociale. Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

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Si avvicinano le elezioni di Midterm di novembre: un test per Trump, la cui popolarità è in caduta libera.
Si rinnoverà tutta la Camera, un terzo del Senato e si sceglieranno 39 governatori, nonché i sindaci di 22 grandi città.
Le primarie dem e repubblicane.
Gli endorsement di Trump ai candidati non ha sempre funzionato.
Certamente ha giovato alla candidata repubblicana al Senato della South Carolina, Darline Graham (sorella del senatore Lindsay scomparso a luglio), anche perché il presidente ha attinto generosamente al Pac Maga inc, che è sotto il suo diretto controllo.
La possibile … riconquista dem della Camera e l'ipotesi che i repubblicani perdano anche il controllo del Senato.
Le primarie democratiche: è stata l'estate d'oro dei socialisti.
Hanno vinto in Oklahoma con Jasmine Thomas, ma anche in Florida, dove si è imposta l'afroamericana Angie Nixon.
In Michigan, anche se di poco, ha vinto il socialista e musulmano Abdul El-Sayed.
La grande comunità araba del Michigan.
El-Sayed ha sconfitto la moderata Haley Stevens, sostenuta dall'establishment dem, con la governatrice Whitmer in prima fila.
El-Sayed ha cercato di rassicurare la comunità ebraica.
El-Sayed dovrà affrontare il candidato repubblicano Mike Rogers, che ha chiesto all'AIPAC di non sostenerlo.
L'avanzata dei socialisti dem rappresenta anche un cambio generazionale.
Su un tema sembrano a volte convergere dem e repubblicani: l'ostilità ai data center.
Trump ha impsto con un decreto alle aziende dei data center di farsi carico dei costi di elettricità e acqua, il cui alto consumo ha fatto lievitare i prezzi.
L'allarme di Bill Gates contro l'Intelligenza artificiale.
Trump ha riaperto la guerra commerciale con il Canada: ha preannunciato dazi, trovando la dura risposta del premier canadese Carney, che ha risposto con contro-dazi.
Le nuove tariffe danneggeranno anche i consumatori americani, poiché colpiranno beni come le auto: si tratta di settori in cui le due economie si sono da anni integrate.
Si rinnoverà tutta la Camera, un terzo del Senato e si sceglieranno 39 governatori, nonché i sindaci di 22 grandi città.
Le primarie dem e repubblicane.
Gli endorsement di Trump ai candidati non ha sempre funzionato.
Certamente ha giovato alla candidata repubblicana al Senato della South Carolina, Darline Graham (sorella del senatore Lindsay scomparso a luglio), anche perché il presidente ha attinto generosamente al Pac Maga inc, che è sotto il suo diretto controllo.
La possibile … riconquista dem della Camera e l'ipotesi che i repubblicani perdano anche il controllo del Senato.
Le primarie democratiche: è stata l'estate d'oro dei socialisti.
Hanno vinto in Oklahoma con Jasmine Thomas, ma anche in Florida, dove si è imposta l'afroamericana Angie Nixon.
In Michigan, anche se di poco, ha vinto il socialista e musulmano Abdul El-Sayed.
La grande comunità araba del Michigan.
El-Sayed ha sconfitto la moderata Haley Stevens, sostenuta dall'establishment dem, con la governatrice Whitmer in prima fila.
El-Sayed ha cercato di rassicurare la comunità ebraica.
El-Sayed dovrà affrontare il candidato repubblicano Mike Rogers, che ha chiesto all'AIPAC di non sostenerlo.
L'avanzata dei socialisti dem rappresenta anche un cambio generazionale.
Su un tema sembrano a volte convergere dem e repubblicani: l'ostilità ai data center.
Trump ha impsto con un decreto alle aziende dei data center di farsi carico dei costi di elettricità e acqua, il cui alto consumo ha fatto lievitare i prezzi.
L'allarme di Bill Gates contro l'Intelligenza artificiale.
Trump ha riaperto la guerra commerciale con il Canada: ha preannunciato dazi, trovando la dura risposta del premier canadese Carney, che ha risposto con contro-dazi.
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