America sociale. Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

Si avvicinano le elezioni di Midterm di novembre: un test per Trump, la cui popolarità è in caduta libera.



Si rinnoverà tutta la Camera, un terzo del Senato e si sceglieranno 39 governatori, nonché i sindaci di 22 grandi città.



Le primarie dem e repubblicane.



Gli endorsement di Trump ai candidati non ha sempre funzionato.



Certamente ha giovato alla candidata repubblicana al Senato della South Carolina, Darline Graham (sorella del senatore Lindsay scomparso a luglio), anche perché il presidente ha attinto generosamente al Pac Maga inc, che è sotto il suo diretto controllo.



La possibile …

riconquista dem della Camera e l'ipotesi che i repubblicani perdano anche il controllo del Senato.



Le primarie democratiche: è stata l'estate d'oro dei socialisti.



Hanno vinto in Oklahoma con Jasmine Thomas, ma anche in Florida, dove si è imposta l'afroamericana Angie Nixon.



In Michigan, anche se di poco, ha vinto il socialista e musulmano Abdul El-Sayed.



La grande comunità araba del Michigan.



El-Sayed ha sconfitto la moderata Haley Stevens, sostenuta dall'establishment dem, con la governatrice Whitmer in prima fila.



El-Sayed ha cercato di rassicurare la comunità ebraica.



El-Sayed dovrà affrontare il candidato repubblicano Mike Rogers, che ha chiesto all'AIPAC di non sostenerlo.



L'avanzata dei socialisti dem rappresenta anche un cambio generazionale.



Su un tema sembrano a volte convergere dem e repubblicani: l'ostilità ai data center.



Trump ha impsto con un decreto alle aziende dei data center di farsi carico dei costi di elettricità e acqua, il cui alto consumo ha fatto lievitare i prezzi.



L'allarme di Bill Gates contro l'Intelligenza artificiale.



Trump ha riaperto la guerra commerciale con il Canada: ha preannunciato dazi, trovando la dura risposta del premier canadese Carney, che ha risposto con contro-dazi.



Le nuove tariffe danneggeranno anche i consumatori americani, poiché colpiranno beni come le auto: si tratta di settori in cui le due economie si sono da anni integrate.

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