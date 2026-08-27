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"Ernesto Belisario commenta la decisione di META di patteggiare nel processo dove era imputata in California" realizzata da Emilio Targia con Ernesto Belisario (avvocato).
L'intervista è stata registrata giovedì 27 agosto 2026 alle ore 18:13.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Accordi Internazionali, California, Digitale, Economia, Famiglia, Giovani, Giustizia, Indennizzo, Informatica, Instagram, Investimenti, Magistratura, Mass Media, Meta, Minori, Penale, Procedura, Scuola, Studenti, Tasse, Tecnologia, Tik Tok, Usa.
La registrazione audio ha una durata di 12 … minuti.
L'intervista è stata registrata giovedì 27 agosto 2026 alle ore 18:13.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Accordi Internazionali, California, Digitale, Economia, Famiglia, Giovani, Giustizia, Indennizzo, Informatica, Instagram, Investimenti, Magistratura, Mass Media, Meta, Minori, Penale, Procedura, Scuola, Studenti, Tasse, Tecnologia, Tik Tok, Usa.
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