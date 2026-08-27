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Natale D'Amico, Consigliere della Corte dei Conti.
"Intervista a Natale D'Amico sulle nuove aggregazioni tra le banche in Italia" realizzata da Cristiana Pugliese con Natale D'Amico (consigliere della Corte dei Conti).
L'intervista è stata registrata giovedì 27 agosto 2026 alle 20:27.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Banca Intesa, Banca Popolare Di Milano, Banche, Bper Banca, Consob, Credit Agricole Italia, Economia, Finanza, Generali, Italia, Lovaglio, Monte Dei Paschi, Politica, Stato.
La registrazione audio ha una durata di 43 minuti.
"Intervista a Natale D'Amico sulle nuove aggregazioni tra le banche in Italia" realizzata da Cristiana Pugliese con Natale D'Amico (consigliere della Corte dei Conti).
L'intervista è stata registrata giovedì 27 agosto 2026 alle 20:27.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Banca Intesa, Banca Popolare Di Milano, Banche, Bper Banca, Consob, Credit Agricole Italia, Economia, Finanza, Generali, Italia, Lovaglio, Monte Dei Paschi, Politica, Stato.
La registrazione audio ha una durata di 43 minuti.
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