28 AGO 2026
rubriche

Spazio Transnazionale

RUBRICA | di Francesco De Leo - RADIO - 07:13 Durata: 17 min 30 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Guido Mesiti
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Con Giampiero Gramaglia (Docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma).

Ospite: Nello Del Gatto (Corrispondente per La Stampa da Gerusalemme).

Conduce Francesco De Leo (Giornalista e conduttore di RadioRadicale).

Puntata di "Spazio Transnazionale" di venerdì 28 agosto 2026 condotta da Francesco De Leo che in questa puntata ha ospitato Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Nello Del Gatto (corrispondente de La Stampa da Gerusalemme).

Tra gli argomenti discussi: Canada, Cina, Economia, Elezioni, Esteri, Geografia, Geopolitica, Giornali, Golfo Persico, Guerra, Informazione, Iran, Israele, Mass Media, Medio Oriente, Poste, Sanzioni, Stampa, Tariffe, Totalitarismo, Trump, Usa, Voto.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 17 minuti.

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  • Giampiero Gramaglia

    docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma

    Nello Del Gatto

    corrispondente de La Stampa da Gerusalemme

    7:13 Durata: 17 min 30 sec
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