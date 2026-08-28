28 AGO 2026
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Notiziario del mattino

RUBRICA | di Gabriele Rossi - RADIO - 09:03 Durata: 41 min 37 sec
A cura di Lorenzo Bruschi, Stefano Chiarelli e Guido Mesiti
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Sintesi intervista di Andrea Billau a l'Avvocato Umberto Limongelli dopo visita al carcere di Poggioreale; collegamento in diretta con Francesco Radicioni corrispondente dall'Asia per Radio Radicale su la devastante alluvione tra Nepal e Tibet ; collegamento in diretta da Ankara con Mariano Giustino sulla guerra Usa - Iran;sintesi intervista di Emilio Targia a Ernesto Belisario su " Meta "; sintesi intervista di Antonello De Fortuna a Stefano Ceccanti su le primarie del campo largo; sintesi intervista di Gabriele Rossi a l'Avvocato Guido Camera su luso dell'intelligenza artificiale nella giustizia.

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