28 AGO 2026

Collegamento in diretta con Francesco Radicioni corrispondente dall'Asia per Radio Radicale su la devastante alluvione tra Nepal e Tibet

COLLEGAMENTO | - RADIO - 09:10 Durata: 6 min 49 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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Registrazione audio di "Collegamento in diretta con Francesco Radicioni corrispondente dall'Asia per Radio Radicale su la devastante alluvione tra Nepal e Tibet", registrato venerdì 28 agosto 2026 alle 09:10.

Sono intervenuti: Francesco Radicioni (corrispondente di Radio Radicale dall'Asia orientale).

La registrazione audio ha una durata di 6 minuti.
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