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Registrazione audio di "Nuova fase del conflitto Usa-Iran, le tensioni tra Turchia e Israele su Siria. Il primo ministro del Qatar si dirige a Teheran in un clima di intensa attività diplomatica regionale. Il significato dello scioglimento delle Forze democratiche siriane, è resa o compromesso?Collegamento da Ankara con Mariano Giustino", registrato venerdì 28 agosto 2026 alle 09:32.
Sono intervenuti: Mariano Giustino (corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia).
La registrazione audio ha una durata di 10 minuti.
Sono intervenuti: Mariano Giustino (corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia).
La registrazione audio ha una durata di 10 minuti.
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