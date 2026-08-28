28 AGO 2026

Nuova fase del conflitto Usa-Iran, le tensioni tra Turchia e Israele su Siria. Il primo ministro del Qatar si dirige a Teheran in un clima di intensa attività diplomatica regionale. Il significato dello scioglimento delle Forze democratiche siriane, è resa o compromesso?Collegamento da Ankara con Mariano Giustino

COLLEGAMENTO | - RADIO - 09:32 Durata: 10 min 37 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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Registrazione audio di "Nuova fase del conflitto Usa-Iran, le tensioni tra Turchia e Israele su Siria. Il primo ministro del Qatar si dirige a Teheran in un clima di intensa attività diplomatica regionale. Il significato dello scioglimento delle Forze democratiche siriane, è resa o compromesso?Collegamento da Ankara con Mariano Giustino", registrato venerdì 28 agosto 2026 alle 09:32.

Sono intervenuti: Mariano Giustino (corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia).

La registrazione audio ha una durata di 10 minuti.
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