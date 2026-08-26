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Con Massimiliano Lenzi, Giornalista e autore di ‘Coraggio, fatti…fottere.
Il West(ern) di Donald Trump’.
Conduce Daniele Capezzone, direttore ‘Il Tempo’.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Coraggio e potere: il West(ern) di Trump", registrato a Marina Di Pietrasanta (lu) mercoledì 26 agosto 2026 alle 18:30.
Sono intervenuti: Massimiliano Lenzi (giornalista), Daniele Capezzone (direttore de Il Tempo).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 59 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Il West(ern) di Donald Trump’.
Conduce Daniele Capezzone, direttore ‘Il Tempo’.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Coraggio e potere: il West(ern) di Trump", registrato a Marina Di Pietrasanta (lu) mercoledì 26 agosto 2026 alle 18:30.
Sono intervenuti: Massimiliano Lenzi (giornalista), Daniele Capezzone (direttore de Il Tempo).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 59 minuti.
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