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Conduce: Paolo Liguori.
"La Versiliana - Intervista a Carlo Calenda (segretario di "Azione")" con Paolo Liguori (giornalista e conduttore televisivo, direttore editoriale del Sistema Tgcom24), Carlo Calenda (senatore, segretario di Azione, MIsto - Azione-Renew Europe).
L'intervista è stata registrata giovedì 27 agosto 2026 alle 18:30.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Politica.
La registrazione video ha una durata di 1 ora e 2 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
"La Versiliana - Intervista a Carlo Calenda (segretario di "Azione")" con Paolo Liguori (giornalista e conduttore televisivo, direttore editoriale del Sistema Tgcom24), Carlo Calenda (senatore, segretario di Azione, MIsto - Azione-Renew Europe).
L'intervista è stata registrata giovedì 27 agosto 2026 alle 18:30.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Politica.
La registrazione video ha una durata di 1 ora e 2 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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