27 AGO 2026
intervista

La Versiliana - Intervista a Carlo Calenda (segretario di "Azione")

INTERVISTA | - Marina di Pietrasanta (LU) - 18:30 Durata: 1 ora 2 min
A cura di Silvio Farina
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Conduce: Paolo Liguori.

"La Versiliana - Intervista a Carlo Calenda (segretario di "Azione")" con Paolo Liguori (giornalista e conduttore televisivo, direttore editoriale del Sistema Tgcom24), Carlo Calenda (senatore, segretario di Azione, MIsto - Azione-Renew Europe).

L'intervista è stata registrata giovedì 27 agosto 2026 alle 18:30.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Politica.

La registrazione video ha una durata di 1 ora e 2 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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  • Paolo Liguori

    giornalista e conduttore televisivo, direttore editoriale del Sistema Tgcom24

    Carlo Calenda

    senatore, segretario di Azione (MISTO-AZ-RE)

    18:30 Durata: 1 ora 2 min
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