Riccardo Tozzi, fondatore e presidente della società di produzione di film e di serie televisive "Cattleya", analizza la stagione cinematografica trascorsa: il fenomeno "Odissea", il risultato dei film italiani, l'esclusione dei film italiani dall'ultimo festival di Cannes, il problema dei finanziamenti pubblici al cinema italiano.



Puntata di "L'ultimo spettacolo - Cinema e teatro ai tempi della crisi" di venerdì 28 agosto 2026 condotta da Gianfranco Cercone che in questa puntata ha ospitato Riccardo Tozzi (fondatore e presidente della società di produzione di film e di serie televisive …

"Cattleya").



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 29 minuti.

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