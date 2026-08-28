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Riccardo Tozzi, fondatore e presidente della società di produzione di film e di serie televisive "Cattleya", analizza la stagione cinematografica trascorsa: il fenomeno "Odissea", il risultato dei film italiani, l'esclusione dei film italiani dall'ultimo festival di Cannes, il problema dei finanziamenti pubblici al cinema italiano.
Puntata di "L'ultimo spettacolo - Cinema e teatro ai tempi della crisi" di venerdì 28 agosto 2026 condotta da Gianfranco Cercone che in questa puntata ha ospitato Riccardo Tozzi (fondatore e presidente della società di produzione di film e di serie televisive … "Cattleya").
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 29 minuti.
Puntata di "L'ultimo spettacolo - Cinema e teatro ai tempi della crisi" di venerdì 28 agosto 2026 condotta da Gianfranco Cercone che in questa puntata ha ospitato Riccardo Tozzi (fondatore e presidente della società di produzione di film e di serie televisive … "Cattleya").
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