28 AGO 2026
rubriche

Rivoluzione in corso, con Renato Brunetta

RUBRICA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 12:53 Durata: 18 min 10 sec
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Il Professor Renato Brunetta, economista e Presidente Cnel, nella sua rubrica - “Rivoluzione in corso” - analizza i fatti principali delle geopolitica e dell’economia.

Puntata di "Rivoluzione in corso, con Renato Brunetta" di venerdì 28 agosto 2026 , condotta da Antonello De Fortuna con gli interventi di Renato Brunetta (presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Democrazia, Difesa, Economia.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 18 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

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