28 AGO 2026
intervista

L'alluvione in Nepal e il cambiamento climatico: intervista a Rodolfo Carosi

INTERVISTA | di Gabriele Rossi - RADIO - 13:20 Durata: 0 sec
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Il presidente della Società Italiana Geologica, Rodolfo Carosi, ricostruisce la dinamica della violenta piena improvvisa che ha travolto il distretto nepalese di Rasuwa, causando centinaia di morti e dispersi.

"L'alluvione in Nepal e il cambiamento climatico: intervista a Rodolfo Carosi" realizzata da Gabriele Rossi .

L'intervista è stata registrata venerdì 28 agosto 2026 alle ore 13:20.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Clima, Emergenza.
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