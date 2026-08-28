CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Il presidente della Società Italiana Geologica, Rodolfo Carosi, ricostruisce la dinamica della violenta piena improvvisa che ha travolto il distretto nepalese di Rasuwa, causando centinaia di morti e dispersi.
"L'alluvione in Nepal e il cambiamento climatico: intervista a Rodolfo Carosi" realizzata da Gabriele Rossi .
L'intervista è stata registrata venerdì 28 agosto 2026 alle ore 13:20.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Clima, Emergenza.
"L'alluvione in Nepal e il cambiamento climatico: intervista a Rodolfo Carosi" realizzata da Gabriele Rossi .
L'intervista è stata registrata venerdì 28 agosto 2026 alle ore 13:20.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Clima, Emergenza.
leggi tutto riduci