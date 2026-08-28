La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 57 minuti.
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Rubrica
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Buonasera gli ascoltatori, con lo Speciale giustizia con le 2 puntate è a nostra disposizione per questo fine settimana torniamo sul processo per il sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore universitario italiano.
E ucciso al Cairo la capitale egiziana, ormai 10 anni fa.
Il processo e attende solo la sentenza perché le parti hanno già discusso prima della pausa estiva.
Quindi, dopo il 15 settembre, ogni giorno sarà buono per la fissazione dell'ultima udienza.
Salve salve eventuali repliche che dovessero essere richieste e concesse.
Noi ne approfittiamo per una sorta di memorandum.
E quindi riproponiamo due udienze e hanno caratterizzato la discussione da parte della pubblica accusa da parte dell'accusa privata, cioè la parte civile per i familiari di Giulio.
Cominciamo con la replica dell'udienza del 23 giugno scorso, quando sono intervenuti dal banco dell'accusa, sia il procuratore di Roma, Lo voi, che il pubblico ministero delegato al processo Colaiocco.
La prossima puntata, invece, sarà dedicata a una replica di una parte dell'intervento dell'avvocato, Alessandra Ballerini, per la madre e la sorella della vittima non ascolto la nostra Corte costituzionale ci ha detto che la mancata cooperazione giudiziaria.
è talmente?
Compenetrata nel nostro sistema giuridico, non solo per i richiami dell'articolo 11 della Costituzione e così via, ma anche per le necessità e di operare secondo i principi del 111, da una parte, e di tante altre norme della Costituzione o del codice penale e di procedura penale dall'altro che,
La mancata osservanza di queste norme, proprio con riferimento è in particolare con riferimento al reato di tortura.
E non può essere ammessa come.
Diciamo causa, perdonatemi il termine poco tecnico.
E come causa di giustificazione di una assenza.
Perché lo stato destinatario della richiesta di consegna dell'avviso di procedimento del decreto di citazione e di tutto quello che serve appunto a dare avvio ad un processo non può essere considerato un motivo valido per sottrarsi?
E al processo, fermo restando ovviamente.
Che qualora, qualora chiunque?
Dei soggetti oggi imputati.
Che dovesse in futuro.
Avere interesse.
Dimostrando quindi in quel caso l'avvenuta conoscenza diretta del processo.
E del suo esito quello che sarà.
Dovesse avere un interesse specifico e particolare.
Alla, anche qui, perdonatemi.
La tecnicismo alla sua revisione.
E alla sua rinnovazione, al suo rifacimento in sua presenza, stavolta avrebbe ovviamente tutto il diritto di farlo, quindi non c'è una chiusura.
Non siamo di fronte ad un muro che è stato abbattuto ed è stato sostituito con un altro muro, assolutamente no, siamo di fronte ad un muro che è stato abbattuto, ma che è un muro che consente il passaggio delle tesi dell'accusa.
Come consente il passaggio delle tesi della difesa ed è stato appunto, come dicevo prima ulteriormente il dimostrato dalla sentenza successiva, quella che è stata.
Adottata ed emessa sul ricorso, appunto, dei difensori, perché il passaggio anche delle istanze difensive proprio perché rimane comunque in piedi il diritto dell'imputato.
Qualora di suo interesse, qualora condannato, qualora ne ravvisasse le ragioni.
Di poter richiedere la rinnovazione di ciò che non è.
Non è stato fatto in sua presenza.
Ma non è stato fatto in sua presenza, perché è venuta a mancare una delle forme principali al di là della specifica convenzione sulla tortura, che, nel caso di specie, ha il suo rilievo fondamentale.
E che vede appunto ormai pienamente integrate le forme di cooperazione giudiziaria.
E nel nel nostro ordinamento penale.
Quindi.
E anche grazie a questo che è anche grazie all'intervento della Corte costituzionale che si è potuto superare.
Quella fase a cui.
Non si sapeva.
E dalla quale non si sapeva bene come venir fuori, perché appunto ci si trovava in una sorta di stagnazione.
Che nella migliore delle ipotesi avrebbe potuto addirittura portare ad una sentenza di non luogo a procedere.
Ah, verso la quale non avremmo potuto assolutamente inventare alcun altro rimedio.
Ma ci siamo resi conto che il rimedio c'era.
Ci siamo resi conto che se ne parla tanto a volte qualcuno ne parla anche a sproposito.
Che una Costituzione c'è?
Una costituzione nella nostra Repubblica Arcee, una costituzione nella nostra Repubblica non solo c'è, ma si occupa delle norme anche quando queste sono state revisionate di recente la revisione era del 2022 2023.
No, era del 2022 nel 2023 è arrivata invece la sentenza della Corte costituzionale che per l'appunto ha inserito questa modifica, bene e io credo di potermi anzi dovermi.
Fermare qui
è giusto perché
Abbiamo pensato di fare brevemente il punto e su quelle che erano.
Le cause.
Della mancata cooperazione.
Su quelle che potevano essere le conseguenze giuridiche e processuali della mancata cooperazione, ma anche se me lo consentite e per dirvi e non lo dirò solo io lo dirà anche il collega in conclusione del nostro intervento.
Per offrire uno spazio alle difese per offrire uno spazio agli imputati.
Perché oggi gli imputati hanno uno spazio?
In altre condizioni e con altre affermazioni e con altro tipo di legislazione, gli imputati non avrebbero avuto altro spazio, oggi ce l'hanno, se vogliono ce l'hanno, ce l'avranno.
E indipendentemente da quelli che potrebbero essere così, i suggerimenti e le indicazioni, gli ordini e dei loro superiori del loro stato di appartenenza.
Ma oggi, col nostro ordinamento e con la nostra Costituzione, uno spazio di difesa.
A fronte di uno spazio per l'accusa.
La nostra Costituzione lo consente e vi ringrazio per l'attenzione e, col vostro permesso, cederei nuovamente.
La l'intervento al.
Procuratore aggiunto Colaiocco.
Alla fase di mancata collaborazione, alla fase di ostruzionismo nella cooperazione giudiziaria.
Si è accompagnata la negazione.
Delle di quanto ricostruito dall'Italia e si è provveduto, dopo il 25 gennaio, alla costruzione di una verità alternativa.
Con tutti i depistaggi che abbiamo conosciuto e abbiamo ascoltato.
Ma proprio paradossalmente, le attività poste in essere per depistare e occultare hanno finito, a mio parere, a nostro parere, in questo processo, per assumere in realtà un valore indiziario, penso soprattutto alle vicende del passaporto di cui parleremo da qui a qualche minuto e quindi anche le condotte tenute dagli imputati dopo il 25 gennaio contribuiscono a delinearne la responsabilità diretta e personale per i fatti contestati.
Per quanto riguarda il colonnello Ather Kamal, abbiamo già visto il suo ruolo nella ricostruzione dei fatti anteriori al 25 gennaio e, come unico tra gli odierni imputati a non appartenere formalmente alla National Security, abbia svolto una funzione di supporto essenziale all'azione degli altri correi.
Tale funzione gli deriva dal rapporto privilegiato costruito ben prima dell'inizio di questi fatti, con il San sindacalista Said, dal.
Il colonnello Ather, Kamal e appartenente era appartenente alla direzione generale investigativa del Governatorato del Cairo e, in particolare, era comandante della sezione infrastrutture e mercati.
Si trovava infatti in una posizione professionale che gli consentiva di utilizzare la vicenda di Giulio come occasione di avanzamento, il passaggio dalla polizia giudiziaria e investigativa alla National Security, cioè all'intelligence.
Era in sostanza un ufficiale è collocato in una posizione di rilievo che, per analogia, potremmo accostare a quella di un ufficiale del reparto operativo dei carabinieri, la sua sezione aveva competenza proprio sui mercati e sui luoghi di lavoro dei venditori ambulanti.
Dunque una brillante attività investigativa nata all'interno del mondo dei rivenditori ambulanti.
Poteva costituire per lui un evidente trampolino di lancio, questo spiega perché accompagna personale in mente Said Abdallah a fare la denuncia presso la National security nell'autunno 2015 e perché successivamente interviene attivamente nel progressivo accerchiamento di Giulio e soprattutto perché il suo ruolo non si arresta con il sequestro del 25 gennaio ma prosegue anche nella fase successiva.
Ed il dato che illumina in modo decisivo questa prosecuzione dopo il 25 gennaio è la disponibilità del passaporto di Giulio.
Noi sappiamo se che, secondo la ricostruzione ufficiale egiziana, il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio sarebbero oggetto della banda criminale e che prove della loro responsabilità sarebbe il rinvenimento presso l'abitazione del presunto capobanda del passaporto e dei documenti di Giulio.
Ma sappiamo altrettanto bene, oggi che questa ricostruzione è in realtà un depistaggio.
Una narrazione di comodo, una verità costruita artificialmente per offrire all'Italia un colpevole purchessia, lo ha dimostrato con puntualità il dottor Gallo del servizio centrale operativo, che era componente del team investigativo italiano, illustrando in quest'aula tutte le ragioni dell'assoluta infondatezza di quella versione.
Ed è significativo che inizialmente la stessa magistratura egiziana avesse incriminato i partecipanti all'operazione del 24 marzo per omicidio volontario, salvo poi, una volta determinatesi i rapporti di cooperazione, riaffermare la veridicità di quel piste depistaggio nel successivo memorandum.
Citiamo solo per semplicità, in molteplici elementi che dimostrano il carattere artefatto di questa ricostruzione e con lo qualificano come depistaggio i 5 deceduti risultavano dediti a truffe, non ha sequestri il modus operandi della banda, come riferito dal teste castra Dory preventive, come primo atto un prelievo in banca che nel caso di Giulio Regeni non c'è stato.
È del tutto illogico che quella banda abbia conservato per oltre un mese.
Da dai primi di febbraio fino al 24 marzo, i documenti e in particolare il passaporto di Giulio, che erano privi di qualsiasi utilità, se non a dimostrare la propria responsabilità di omicidio, di un omicidio di cui stava parlando tutto il mondo,
La dinamica della sparatoria, che non appare coerente con gli altri elementi acquisiti.
E soprattutto, come già detto, la localizzazione dell'utenza in uso al Present, al presunto capo della banda criminale.
E, a dire il vero, non risulta neanche da quanto ci ha fornito l'Egitto, che i 5 deceduti costituissero Rea.
Mentre una banda organizzata, posto che i loro cellulari non agganciano mai la stessa cella, tutto questo, come abbiamo detto più volte, conduce a una sola conclusione quella del 24 marzo è stata una messa in scena.
E da questa messa in scena, però nasce una domanda.
Come ha fatto il passaporto di Giulio.
Che lui aveva con sé, la sera del 25 gennaio, a riapparire nelle mani del colonnello Andy il 24 marzo, la risposta viene dalle dichiarazioni del testimone Z rese il 21 gennaio 2017 ed acquisite, con vostra ordinanza del 12 dicembre 2024.
Come già osservato, per le altre fonti dichiarative tali dichiarazioni devono essere vagliate con il massimo rigore sia nella modalità di acquisizione sia nella corrispondenza dei dati esterni ai dati di contesto, quanto alle modalità, le dichiarazioni del teste Z sono state rese alla procura di Roma nel gennaio nel febbraio del 2017 quando il fascicolo era contro ignoti e non era possibile un incidente probatorio sono stati verbalizzati da organi di polizia giudiziaria italiani,
Sottoscritti da tutti i presenti secondo le forme del codice di rito, quanto poi ai riscontri esterni, risulta accertata la presenza del teste Z nel medesimo carcere, dove si trovava Gamal Abdel Ibrahim, cognato di uno dei soggetti ucciso il 24 marzo è stata acquisita al dibattimento la conversazione registrata tra Z e un altro detenuto.
La registrazione è stata effettuata fortunosamente mediante cellulari ottenuti in carcere ed è stata realizzata all'insaputa dell'interlocutore.
A ciò si deve aggiungere, per completezza, la corrispondenza temporale tra il periodo indicato dal teste e il suo effettivo stato di detenzione, come ci ha riferito il colonnello Panebianco.
La perfetta sovrapponibilità del racconto riferito da Gamal con la ricostruzione effettuata dal dottor Gallo sulla base di riscontri oggettivi.
L'indicazione della persona del colonnello Andy quali ufficiale, che seguì la perquisizione.
Circostanza confermata dallo stesso nel verbale del 24 marzo 2016 e ha riacquisito, su richiesta della difesa, gli atti.
Ed allora quelle dichiarazioni diventano decisive.
Le parole del teste Z che abbiamo testé ascoltato trovano conferma nelle dichiarazioni di Gamal registrate nell'audio che avete acquisito e fatto tradurre da un perito della Corte e depositato il 18 febbraio 2025 leggiamo in quanto depositato dal perito.
È entrato un ufficiale con in mano un passaporto.
Dopo pochi minuti, tira fuori il passaporto della mano sinistra e mi dice sai cosa se questo Gamal e il passaporto di Regeni.
Il capo della polizia si chiamava colonnello Andy, ed è lui quello che è entrato a casa mia, mi ha detto Andy, questo è il passaporto di Regeni, poi ha chiamato delle delle persone che erano con lui e gli ha detto di andare a perquisire la stanza.
Dunque, un dato certo dalle dichiarazioni del teste Z e dalle registrazioni di Kamal e acquisito il passaporto di Regeni non era nella disponibilità della banda criminale, era nella disponibilità del colonnello Andy, prima che iniziasse la perquisizione, era nella disponibilità del colonnello Andy al momento dell'accesso nell'abitazione di Gamal.
E allora?
La domanda a cui occorre ora rispondere e un'altra, come è arrivato il passaporto di Regeni nelle mani del colonnello Andy il passaporto non viene quindi per quello che abbiamo detto finora.
Ride rinvenuto casualmente nelle nella perquisizione del 24 marzo, le dichiarazioni di Gamal dimostrano il contrario che il documento era già nella disponibilità del colonnello Andy, prima ancora dell'inizio delle attività di ricerca all'interno dell'abitazione.
Occorre allora individuare il percorso attraverso il quale quel documento è arrivato nelle sue mani.
E sotto questo profilo assumono rilievo le relazioni personali e professionali, è emersa nel corso delle indagini.
Lo stesso Andy riferisce di aver frequentato il corso ufficiali, insieme all'imputato Ather Kamal, di aver lavorato con lui e di aver condiviso la stessa destinazione presso il commissariato al nostro primo.
Non solo.
Gli accertamenti sui tabulati mostrano contatti telefonici tra il colonnello Henry e l'imputato Kamal nei giorni immediatamente precedenti il 24 marzo e mostrano ulteriori rapporti tra Kamal Bashan di e il superiore di quest'ultimo Ahmed Carini, la rete di rapporti che emerge dalle risultanze istruttorie.
Conduce quindi costantemente verso il medesimo soggetto, l'imputato Ather Kamal.
E non si tratta, come ben sappiamo, di un soggetto estraneo alle vicende di Giulio.
Al contrario, come abbiamo visto, Ather Kamal compare sin dalle prime fasi della storia, a partire dai rapporti con Said Abdallah e dalle attività di interesse sviluppati nei confronti di Giulio è vero, non abbiamo una prova diretta nel momento in cui il passaporto è passato di mano.
Tuttavia, abbiamo la prova che, da un lato, Andy disponeva del documento il 24 marzo e che dall'altro Kamala era il soggetto che si trovava al centro della rete di relazioni che collega i protagonisti dell'operazione di depistaggio.
Con coloro che avevano eseguito la vicenda di Regeni fin dall'inizio.
Non può essere trascurato che Kamala era tra i soggetti coinvolti quello che avevano interesse concreto, come abbiamo detto ai fini della carriera, a spendere queste conoscenze con la National Security, per fare un salto di qualità della propria carriera, ma il tema tornerà tra poco, per il momento è sufficiente osservare che il passaporto non arriva nelle mani del colonnello Andy attraverso un percorso casuale.
È dunque ragionevole, secondo massime di esperienza, ritenere che il collegamento tra il documento e il colonnello Andy sia transitato proprio attraverso l'imputato Ather Kamal unico soggetto che, per posizione, relazioni e coinvolgimento nella vicenda, costituisce il punto di raccordo tra chi disponeva del documento e chi lo utilizzò nel depistaggio del 24 marzo.
Venendo ora gli appartenenti alla National Security, è opportuno iniziare dal più alto in grado il generale Tarek Sabir tra l'autunno 2015 e i primi mesi del 2016. Il generale Sabir era al vertice della catena di comando costituita dai soggetti che oggi abbiamo citato, la gente Ignoto, 1 la gente Ibrahim, il maggiore Sharif il colonnello Helmy,
Era il capo del dipartimento della National Security preposto al monitoraggio dei sindacati indipendenti delle ONG politiche.
Il quadro è emerso, delinea la sua corresponsabilità non soltanto in relazione in ragione della sovraordinazione gerarchica, ma per aver fornito un contributo personale, materiale e morale alle azioni poste in essere contro Giulio.
Gli elementi raccolti sono significative.
Certamente anche il ruolo apicale all'interno del dipartimento che ha attestato dal memorandum la sua presenza, la notte in cui Said Abdallah denuncia Regeni alla National Security.
La vera impartito al colonnello Helmi e il maggiore Sharif di aprire un fascicolo su Giulio.
L'essersi complimentato con Abdallah il 5 febbraio 2016 presso l'ufficio del maggiore Sharif per l'attività svolta.
È vero, il maggior, il generale Sharif, il generale Sabir è l'unico per il quale non disponiamo dei riscontri dei tabulati telefonici.
Ma ciò dipende da una scelta dell'Egitto, quella di proteggere un generale.
I tabulati non sono mai stati consegnati, non è mai stata indicata la sua utenza cellulare personale, non si tratta quindi di un dato negativo, ma di un dato assente, ed in questo contesto.
Assume invece particolare rilievo il materiale audiovisivo acquisito agli atti.
E che abbiamo visto in quest'Aula costituito dalle videointerviste resi da due cittadini palestinesi i cui nomi, come sapete, sono stati segretati, ascoltiamo questa clip.
Quella che abbiamo visto e la registrazione originale di una delle dichiarazioni rese da uno dei due palestinesi ad un giornalista dell'emittente Al Arabiya.
Si tratta di una fonte documentale formatasi al di fuori del processo e successivamente acquisita agli atti con la vostra ordinanza del 24 aprile 24, il giornalista autore dell'intervista, come ricorderete, è stato inserito nelle liste testimoniali e la procura ha attivato gli strumenti di cooperazione internazionale per procedere alla sua audizione ai sensi dell'articolo 16 del secondo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria.
Tentativo che non ha avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione acquisita il 20 gennaio 2025.
La presenza di due cittadini palestinesi nel luogo di detenzione di Giulio.
Trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste Delta all'udienza del 19 febbraio 25, il quale ha riferito che nel carcere erano presenti anche detenuti palestinesi.
Sono stati inoltre acquisiti e sottoposto a verifica i due documenti identificativi dei due dichiarante.
Ci troviamo quindi di fronte a soggetti identificati, localizzati, non direttamente discutibili perché residenti nella striscia di Gaza.
Le loro dichiarazioni, come è evidente, assumono rilievo sotto due distinti profili la descrizione delle condizioni fisiche in cui versava Giulio durante la detenzione, l'indicazione degli appartenenti alla National Security, che avrebbe avuto un ruolo nella vicenda della sua custodia.
E tra i nominativi pensionati menzionati compare anche quello del generale Tarek Sabir.
Naturalmente, il valore probatorio di tale indicazione deve essere valutato unitamente agli altri elementi acquisiti nel processo, tuttavia essa rappresenta un dato che, se letto insieme al memorandum e agli ulteriori riscontri raccolti.
Contribuisce a collocare il generale Sabir, non soltanto nella catena gerarchica della National Security, ma anche nel contesto operativo, nella gestione della detenzione di Giulio.
Come è emerso con chiarezza dall'istruttoria dibattimentale.
Il colonnello Helmi occupava una posizione apicale, immediatamente subordinata a quella del generale Tarek Sabir nella catena di comando del Dipartimento della National Security preposto al monitoraggio dei sindacati indipendenti.
Si tratta di un ruolo che non emerge soltanto dal memorandum trasmesso dalla Procura egiziana, ma che trova conferma nell'ordinanza di questa corte sulla certa identificazione degli imputati nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta.
E soprattutto, in terzo luogo, nella ricostruzione convergente dei fatti anteriori e successivi al 25 gennaio.
E dunque è un dato acquisito Elmi non fosse un funzionario periferico meramente esecutivo.
Bensì uno dei soggetti centrali del Dipartimento della National Security che aveva preso in carico Giulio nei vertici precedenti al sequestro.
Ed è proprio alla luce di quanto ha appena detto che assume rilievo la circostanza successiva.
Nell'immediatezza del ritrovamento del corpo di Giulio, il colonnello Helmy entra prontamente a far parte del team investigativo italo-egiziano incaricato di accertare le cause del sequestro, delle torture e dell'omicidio, e qui si impone una domanda importante e che quindi non può essere elusa quale senso aveva la presenza in una squadra che doveva essere in teoria deputata ad indagare su un sequestro di persona è un omicidio di un ufficiale dell'intelligence ha detto al controllo delle associazioni ritenute sovversive.
In altri termini, cosa c'entrava il colonnello Helmy ufficiale dell'anti spionaggio politico, con una vicenda che, almeno nelle prime rappresentazioni ufficiali, avrebbe potuto essere letta come rapina, delitto sessuale, criminalità comune, ha fatto privato?
La risposta in realtà, è una sola, la presenza del colonnello Helmi nel team investigativo non aveva alcuna giustificazione investigativa neutra.
Aveva invece una chiarissima funzione di controllo.
Il controllo era sulle attività svolte dagli altri componenti del team investigativo egiziano.
Sulle informazioni che potevano emergere, ma soprattutto sul lavoro svolto dagli italiani che fino ai primi giorni stavano imprimendo una direzione investigativa incompatibile con le versioni di comodo fornite dagli egiziani.
Elmi si deve ritenere quindi, in altri termini non entra nel team per cercare i responsabili, entra nel team perché quei responsabili deve proteggerli.
Ed il primo dato che depone in modo fortemente indiziario per questa conclusione è il suo silenzio assoluto su tutto quello che la National Security e lui stesso avevano posto in essere prima del 25 gennaio.
Elmi infatti tace.
Tace sulla denuncia presentata dall'Isae da Said Abdallah contro l'igiene.
Tace sull'acquisizione delle fotografie di Giulio tace sul pedinamento, effettuato da Abdallah tace, sulla composizione dei fogli della Fondazione antipodi tace, sulla registrazione del 7 gennaio.
Tutte queste attività appartengono proprio al Dipartimento di Guglielmi e uno dei vertici operativi, eppure i non riferisce nulla né agli investigatori italiani né, con ogni probabilità, allo stesso team investigativo egiziano, e questo ovviamente non è stato un semplice difetto di comunicazione.
La scelta deliberata di occultare il precedente investigativo che conduce direttamente a coloro che hanno sequestrato e ucciso Giulio.
Perché chi conosce il prima e tace il dopo?
Mentre finge di indagare sul dopo, non sta cercando la verità, sta governando il depistaggio.
Il ruolo di elmi, d'altronde, per come ce l'hanno raccontato i testimoni, non è marginale all'interno del team investigativo congiunto sappiamo dalle deposizioni del colonnello Biscardi De Rossi nelle udienze del 21 maggio del 3 luglio 2024.
Che il colonnello Helmy era sempre presente ai di a tutti e 10 gli incontri investigativi svolti, che partecipava attivamente, che interveniva nelle discussioni e che orientava gli approfondimenti,
In particolare, il colonnello Helmy era presente all'esame del sindacalista Said, dalla.
Interviene anche sul ruolo di Zaccaria e sugli ultimi giorni di Giulia.
Era presente, come vediamo dalla slide al momento del sopralluogo, sul ritrovamento del corpo di Giulio.
È protagonista, secondo quanto ci ha riferito il testimone, dottor Gallo, degli incontri concernenti il depistaggio del 24 marzo.
Non si è trattata quindi quella del colonnello Helmy, di una presenza notarile o di cortesia istituzionale, si è trattato di una presenza di direzione e vigilanza elmi e il controllore interno del racconto investigativo e il soggetto chiamato a verificare che nulla emerga di incompatibile con la piena tutela decorre ma la prova più significativa, la vera prova di collegamento tra il prima e il dopo 25 gennaio riguarda l'azione sistematicamente posta in essere per impedire il recupero della prova video delle metropolitane del Cairo.
Il direttore dello Sco dottor Nicoli lo ha riferito con estrema chiarezza in quest'aula.
Noi insistevamo per avere le telecamere della metropolitana.
Il colonnello Biscardi ha ricostruito puntualmente la cronologia delle continue richieste italiane e delle continue risposte elusive del team egiziano, nel quale elmi era stato presente sempre attenzione alle date, il 7 febbraio viene riferito che i video erano stati esaminati e che Regeni no, non compariva nella stazione il bus
Il 15 febbraio viene ribadito che non vi erano immagini utili neppure in altre stazioni.
Il 29 febbraio si sostiene che le riprese non erano più disponibili perché sovrascritte.
E che comunque la loro consegna sarebbe stata subordinata ad una rogatoria formale.
Ma nel frattempo il team investigativo italiano verifica di persona che le videocamere esistevano ed erano perfettamente funzionanti.
Il colonnello Panebianco ci ha fornito poi un dato decisivo.
La rogatoria italiana per ottenere i video era già stata presentata l'8 febbraio.
Ma la magistratura cairota procederà al sequestro soltanto il 3 marzo.
E questo vuol dire che, con un sistema di conservazione della durata massima di 15 giorni?
Alla data del sequestro, il 3 marzo, il materiale relativo al 25 gennaio era già stato inevitabilmente sovrascritto ed era uscito dalla finestra ordinaria di recupero di questo materiale.
E già questo basterebbe a far comprendere la volontà dilatoria del team investigativo egiziano del colonnello Helmi, ma vi è di più tra il 25 gennaio e il 3 marzo, guarda caso, la società metropolitana cambia il software del sistema di videosorveglianza, qual è il risultato è che tutti i video anteriori al 13 febbraio sono privi dei file di log.
Cosa sono i file di log, sono quei file che ci avrebbero consentito di ricostruire la storia degli interventi e della manipolazione suicidio.
Ma la sequenza, se presa da sola, potrebbe ancora essere letta come semplice negligenza, diventa invece una prova di intervento consapevole.
Quanto si salda con quanto riferito dai consulenti tecnici della Procura di Roma all'udienza del 25 maggio 2024?
Dall'esame del materiale sequestrato emerge infatti un accesso ai sistemi in data 6 febbraio è questa la data decisiva, perché è esattamente il giorno prima in cui elmi e il team investigativo egiziano comunicano agli italiani di aver visionato i filmati della metropolitana.
I consulenti rilevano che proprio il 6 febbraio vi era stata una modifica dei dati pregressi, desumibile dal fatto che la data di creazione dei file è anteriore a quella dell'ultimo salvataggio e vi è quindi una discrasia tra la data di creazione e la data dell'ultimo salvataggio, in altri termini qualcuno il 6 febbraio, prima di riferire al team investigativo che non vi erano immagini di Giulio ha aperto visionato e manipolato il sistema.
E si aggiunga i file di log, che ci avrebbero consentito di capire con precisione il tipo di attività svolta.
Non esistono più perché nel frattempo, come abbiamo detto, è stato cambiato il software della metropolitana del Cairo.
E non sono neanche recuperabili perché la copia forense realizzata dal consulente egiziano, che è intervenuto e ha recuperato i video e priva dei codici ASCII, che ogni prassi internazionale richiedono come essenziale per consacrare quanto è contenuto in un supporto informatico.
A ciò si aggiunga un altro dato.
Il più impressionante, probabilmente gli unici frame mancanti nella ricostruzione fatta dagli stessi egiziani, sono proprio quelli relativi alla mezz'ora intorno alla scomparsa di Giulio la sera del 25 gennaio.
La conclusione e allora logicamente stringente.
Si deve ritenere ragionevolmente provato che la National Security abbia avuto accesso ai video in data 6 febbraio, abbia visionato le immagini utili e abbia cancellato proprio la finestra temporale che avrebbe mostrato i soggetti che accompagnarono Giulio fuori dalla metropolitana e ne determinarono il fermo illecito.
E allora, se ci si deve domandare chi, all'interno del sistema, aveva contemporaneamente quattro requisiti conoscenza dell'operazione anteriore al 25 gennaio?
Posizione di vertice nel dipartimento interessato, presenza costante nel team investigativo, capacità per il ruolo di orientare e frenare le richieste italiane.
La risposta converge inevitabilmente sul colonnello Helmi.
Elmi, il soggetto che collega i due mondi.
Quello dell'azione clandestina prima del sequestro
è quello dell'occultamento investigativo, dopo il ritrovamento del corpo elmi che, facendo parte del team congiunto, anestetizza ogni tentativo di acquisire la prova regina dei video della metropolitana.
Ed è particolarmente significativo sotto questo profilo, anche quanto avvenuto tra dicembre 2016 e febbraio 2017 in ordine al tentativo di recupero tecnico dei video.
L'Egitto chiede all'autorità giudiziaria italiana, alla Procura di Roma.
Di procedere direttamente ad accertamenti tecnici tramite una società da loro indicata, la società tedesca crollo on track.
Allora alla Procura di Roma.
In stretto raccordo con i colleghi egiziani, organizza tutta l'operazione di una consulenza da effettuarsi al Cairo.
Si dovranno fare copia forense degli hard disk della metropolitana del Cairo alla presenza della polizia giudiziaria italiana e della magistratura cairota, la spesa di 100.000 euro viene appositamente autorizzata su richiesta della Procura di Roma, dal ministero della Giustizia italiano.
Quando tutto è pronto?
Tre giorni prima dell'attività, il procuratore egiziano blocca tutto
Telefono al procura direttore di Roma e afferma che avrebbero provveduto loro direttamente a effettuare questa attività senza la collaborazione dell'Italia.
In realtà.
Dal febbraio 2017 passerà ancora più di un anno.
La società tedesca si rifiuterà di andare al Cairo senza la presenza della PG italiana per ragioni di sicurezza.
E quindi gli egiziani affideranno il recupero ad un tecnico che opererà, come abbiamo visto, in violazione di tutti i protocolli internazionali di acquisizione forense,
Anche qui la linea è sempre la stessa ritardare, controllare, impedire una genuina cristallizzazione della prova.
E questa linea è perfettamente coerente con il ruolo che il colonnello Helmy aveva assunto sin dal febbraio 2016. Non cercare i responsabili, ma a sorvegliare che i responsabili non emerga.
Veniamo ora la posizione del maggiore Sharif.
Come sappiamo, tra il 2015 e il 2016 e gli presta servizio presso la National Security e presso il Dipartimento dove sono anche tutti gli altri ufficiali, opera sotto la diretta responsabilità del colonnello Helmy, a sua volta dipendente dal generale Tareq Sabir
E in ragione di tale collocazione imputato, Sharif emerge come colui che segue i dirige costantemente le attività del sindacalista Abdallah.
Organizza e custodisce il video dal 7 gennaio, assume un ruolo di preminenza nelle attività di osservazione e controllo fino al 25 gennaio.
Ma da qui adesso occorre compiere un passo ulteriore, che è un passo decisivo perché, riprendendo una delle testimonianze chiave di questo processo, quella del teste Delta, possiamo finalmente ricostruire dall'interno che cosa accadde dopo il sequestro di Giulio a partire dalle ore 19:41 del 25 gennaio per giorni dopo il 25 gennaio Giulio sembra dissolversi nel buio un buio investigativo, un buio umano, un buio costruito,
Ma questo?
Processo a distanza di anni
Ha permesso di restituire una fenditura dentro quel buio e quella fenditura ha un nome, quello del teste Delta.
La testimonianza del teste Delta, le cui generalità sono state segretate anche in questo caso per motivi di sicurezza, grazie allo straordinario spirito civico di questa persona, è una vera e propria testimonianza dibattimentale Delta infatti, come sapete, come ricorderete, è comparso in quest'Aula ed è stato sottoposto per un'intera giornata di udienza alle domande dell'accusa delle parti civili, della difesa e anche della corte.
Siamo dunque in presenza e lo vogliamo sottolineare con forza, non di dichiarazioni carta orali, cartolari semplicemente acquisite, non di un verbale pervenuto per rogatoria, ma di una prova testimoniale, formata nel contraddittorio, una prova piena.
E il contenuto delle sue dichiarazioni deve essere sottoposto al vaglio classico di ogni testimonianza, attendibilità intrinseca ed estrinseca.
Ma prima di passare alle valutazioni, è opportuno ripercorrere i passaggi fondamentali del suo racconto, così come l'ha reso in quest'Aula il 3 dicembre 2024.
Questa testimonianza, questo racconto del teste Delta è solido, può essere posto a fondamento di una sentenza di condanna.
La risposta ad avviso di questo ufficio è nettamente positiva.
Per quanto riguarda l'attendibilità intrinseca, il racconto è coerente e lineare, scrivere una canzone contro il regime viene ricercato fugge a il Cairo, viene fermato il 25 gennaio a piazza Tahrir, viene affidato alla National Security, viene condotto alla Zoebeli, subisce torture, poi fugge dall'Egitto e approda in Europa.
È chiaro a tutti come non vi siano salti logici, non vi sono contraddizioni narrative, non vi sono artifici.
La sua condotta personale è perfettamente compatibile con quella di chi tenta, prima di nascondersi e poi di scappare definitivamente da un apparato repressivo.
Il suo racconto è logico e conforme alle regole di esperienza relative al contesto egiziano, la repressione del dissenso, gli arresti arbitrari il 25 gennaio, l'affidamento dei soggetti alla National Security, l'uso sistematico della tortura, la detenzione illegale alla zoccoli, tutto torna tutto si inserisce senza frizioni,
Nel quadro generale che abbiamo già accertato,
Il racconto e poi analitico, ricco di dettagli, il tipo di auto, la band improvvisata col pullover, la frase pronunciata da Giulio, gli oggetti sequestrati, le modalità del viaggio, le torture subite e la successiva fuga in Europa.
È il racconto tipico di chi, di chi ricorda un fatto vissuto, non di chi costruisce una menzogna.
Per quanto riguarda l'attendibilità, estrinseca.
Ma che cos'è esattamente l'attendibilità estrinseca la verifica non già della sola coerenza interna del racconto che abbiamo or ora visto, ma del modo in cui quel racconto si inserisce nel quadro complessivo delle risultanze processuali, dal modo in cui dialoga con gli altri elementi di prova acquisiti nel dibattimento,
Ebbene, le difese hanno allungamento, insistito nel controesame del teste Delta su quello che è stato prospettato, come il possibile punto di frattura della sua deposizione, l'orario dei fatti.
Abbiamo già ricordato come Delta, premettendo di non portare l'orologio e di non ricordare con precisione l'orario abbia inizialmente collocato il proprio arresto attorno alle ore 16:30 solo successivamente, a seguito di contestazione.
Precisa però che eravamo a fine giornata, i aggiunge poi che era pomeriggio, specificando a tal proposito ero al termine del lavoro e volevo mangiare noi sappiamo che Giulio viene sequestrato attorno alle 19:41.
Ed allora, no ad una lettura superficiale, questa collocazione temporale potrebbe apparire un'insanabile contraddizione.
Ma lo è davvero, possiamo piuttosto davanti ad una fisiologica imprecisione mnemonica su un dato periferico del racconto?
Credo che questo sia il punto, perché Delta non afferma mai di aver guardato un orologio, non fornisce uno, una scansione cronologica matematica, non pretende di indicare un orario preciso, colloca i fatti in una fascia temporale percepita soggettivamente come pomeriggio in una situazione di privazione della libertà di disorientamento e di assenza di riferimenti esterni.
E qui credo vada evitato un errore metodologico.
Quello di sovrapporre automaticamente categorie temporali occidentali ad un diverso contesto linguistico e culturale.
Il 25 gennaio al Cairo il sole tramonta attorno alle 17:30, dopo quell'ora, in assenza di strumenti di orientamento temporale, la percezione del tempo diventa inevitabilmente approssimativa.
Ma vi è di più nella lingua e nella cultura araba e il concetto di pomeriggio non coincide rigidamente con quello occidentale.
L'espressione Massai e crei il corrispondente del nostro buon pomeriggio viene comunemente utilizzato sino a tarda sera, anche fino a mezzanotte, ecco perché il riferimento al pomeriggio deve essere valutato, credo, dalla corte con prudenza, evitando di trasferire automaticamente categorie culturali nostre in un diverso ambiente linguistico e sociale.
Vi è poi un ulteriore elemento che, sul piano logico, depone nel senso della genuinità della deposizione.
L'orario della scomparsa di Giulio alle 19:41 è un dato notissimo, reperibile ovunque, anche in rete, ora si è detta avesse voluto costruire artificiosamente una falsa narrazione quale sarebbe stata, secondo voi, la condotta più naturale.
Credo che sarebbe stata proprio quelli aderire di aderire perfettamente a un dato pubblico e conosciuto, avrebbe indicato un orario preciso, avrebbe ricostruito il racconto sulle coordinate Giannotte.
E invece lui fa il contrario, riferisce un dato temporale generico, approssimativo, persino esposto a possibili contestazioni, ed è proprio questo fatto questa imperfezione che a nostro avviso rafforza e non indebolisce la genuinità del racconto.
Perché i racconti costruiti tendono alla precisione artificiale?
Mentre le esperienze realmente vissute conservano margini di approssimazione, soprattutto sui dati periferici, mentre mantengano straordinaria nitidezza sugli elementi essenziali.
Ed allora la vera domanda non è se Delta, sappia indicare con precisione l'ora, la vera domanda è un'altra, come fa Delta, a conoscere tutto il resto.
Come può conoscere il commissariato di Dokki quale luogo di primo transito il trasferimento operato da uomini della National Security, la struttura di la Zoebeli, il sequestro degli effetti personali di Giulio, la richiesta dell'avvocato formulata da Giulio in italiano?
Il particolare dell'abbigliamento, il colore del pullover, la Band, la band, ricavata dagli indumenti.
Questi erano tutti i dettagli che non erano noti pubblicamente.
Ed è questo il cuore della valutazione estrinseca perché l'attendibilità non credo si debba misurare isolando un singolo margine di imprecisione, per trasformarlo artificialmente in una contraddizione insanabile.
La valutazione strinse Galan si misura verificando se il nucleo centrale della deposizione trovi conferma negli altri elementi di prova, e qui i riscontri esterni sono molteplici, convergenti e indipendenti.
Delta colloca Giulio nel commissariato più vicino al luogo dove è stato spento il cellulare.
Nel circuito Viva Zoebeli, all'interno di una struttura clandestina, in un contesto coerente con tutte le altre risultanze dibattimentali.
La sua narrazione si inserisce perfettamente nel mosaico ricostruito dal processo.
Ed allora l'insistenza difensiva sull'orario finisce per assumere un significato preciso, quello di concentrare l'attenzione su un margine periferico, perché il nucleo centrale della deposizione del teste Delta risulta difficilmente scalfibile tra i dati di riscontro esterni positivi, dobbiamo osservare come la testimonianza di Delta si dà si salda in modo impressionante con i dati oggettivi acquisiti dal processo il luogo, la descrizione fisica di Giulio barba leggera jeans pullover, portato sulle spalle i tre oggetti sequestrati il passaporto, il cellulare e il portafoglio.
Ma viene, ve ne sono altri due, oltre questi tre di straordinaria importanza, il primo.
La frase che abbiamo ascoltato, pronunciata dagli agenti che gli fa da interprete lui conosce l'arabo.
Questa frase, lui conosce l'arabo, è un elemento ulteriore.
Incompatibile con l'ipotesi di un controllo occasionale si tra.
Se infatti, di un'informazione che gli operanti non avrebbero potuto desumere da quanto stava succedendo, Giulio era italiano e in quel momento stava parlando italiano nulla nella situazione concreta consentiva di comprendere che possedesse una conoscenza della lingua araba.
Eppure tale circostanza era nota agli agenti, era nota all'imputato Sharif ed è una conoscenza che trova una spiegazione logica soltanto nell'esistenza di un'attività di monitoraggio già in corso da parte proprio di quei soggetti, ed è proprio, ovviamente, il video del 7 gennaio a fornire la chiave di lettura di questo dato.
In quel video, Giulio conversa in arabo con Abdallah, ne consegue che l'informazione relativa alla sua conoscenza dell'arabo poteva essere nota soltanto a chi aveva avuto accesso a quel materiale o comunque stava seguendo Giulio Regeni prima del 25 gennaio, anche sotto questo profilo, dunque, la frase degli agenti non rivela una occasionale occasionale fermo, rivela una conoscenza pregressa e con essa il collegamento col monitoraggio già avviato nei confronti di Giulio
Ma un altro riscontro è di particolare importanza sulla a te e ci dà la prova della attendibilità della ricostruzione del teste Delta, ed è il fatto di descrivere esattamente il colore del pullover di Giulio.
Ed è un riscontro assolutamente decisivo, direi clamoroso.
Perché Delta?
Riferisce questa particolare nel verbale reso alla procura di Roma l'8 novembre 2019, che è stato aperto attenzione agli orari alle 15:30 e chiuso alle 19:40.
E quindi lui prima delle 19, il 40 descrive un pull over una felpa azzurra celeste più o meno.
Ebbene, solo dopo la chiusura del verbale, come vedete da questo WhatsApp alle 19:50, come emerge dal verbale dell'udienza del 21 gennaio 2025 a pagina 12 e come ci ha raccontato Paola Deffendi, è lei stessa a inviare alla procura, alle 19:50 10 minuti dopo la chiusura del verbale su richiesta dell'avvocato Ballerini la fotografia di Giulio con il maglione color carta da zucchero con i risvolti bianchi che state vedendo,
Dunque delta indica il colore prima che la Procura stessa ne abbia una conferma fotografica.
Non poteva saperlo perché nessuno lo sapeva quando lui lo ha detto poteva solo averlo visto.
E se lo ha visto, allora, visto davvero Giulio nel commissariato di doc?
Se dunque, a parere della procura di Roma, Delta e attendibile
Le sue dichiarazioni introducono nel processo alcuni apporti conoscitivi nuovi e decisivi.
Che Regeni, dopo essere stato fermato all'interno della metropolitana di Dokki, viene portato al commissariato più vicino il commissariato di doc, che la sparizione illecita e opera della National Security e del del, l'imputato Sharif, che il passaporto cellulare e portafoglio vengono sequestrati lì che Regeni viene trasferito alla Zoebeli che lì viene detenuto illegalmente e torturato.
Che chiede ripetutamente un avvocato.
Il quadro che ne emerge è dunque un quadro estremamente significativo.
Soprattutto a carico del maggiore Sharif, di cui il testimone Delta fa esplicitamente il nome, perché a questo punto Sharif non è più soltanto l'ufficiale che si è occupato di Giulio prima del 25 gennaio e l'ufficiale che ricompare al momento della sparizione lo ritroviamo poi nel luogo della detenzione clandestina.
Lo ritroviamo accanto alla vittima, quando il controllo si trasforma le privazioni della libertà.
Sharif collega l'attività di monitoraggio alla fase esecutiva del sequestro, ma vi è di più perché, se Delta.
Folk colloca Sharif all'interno della vicenda vi è poi il teste gamma che introduce un elemento ulteriore è ancor più significativo, non più soltanto per la presenza dell'imputato nei luoghi della detenzione, ma il racconto di ciò che lo stesso Sharif avrebbe successivamente fatto in quella vicenda ed è per questa ragione che la testimonianza del teste gamma,
Costituisce uno dei passaggi centrali dell'intero impianto accusatorio.
Anche nel caso del teste gamma ebbene sottolinearlo, siamo in presenza di una vera e propria testimonianza dibattimentale, perché il teste, come ricorderete, è comparso innanzi a voi e si è sottoposto non solo al mio controesame, ma anche e devo dire in maniera particolarmente penetrante al controesame delle difese e delle parti civili e alle domande vostre della corte d'assise.
Ne deriva che il relativo materiale dichiarativo si colloca al massimo livello del contraddittorio processuale.
La peculiarità della testimonianza del teste gamma risiede nel fatto che essa non contiene soltanto un racconto dei fatti, ma il riferimento ad una vera e propria confessione stragiudiziale attribuita a uno degli imputati, il maggiore Sharif, il quale avrebbe ammesso il proprio coinvolgimento nella morte di Giulio Regeni attraverso parole che per brutalità e forza evocativa assumono in questo processo un rilievo centrale.
Qui Kraft film.
Tre parole, soltanto, tre parole che sembrano restituire più di molte altre prove il linguaggio reale dell'apparato che ha avuto in mano Giulio.
Ascoltiamo quanto ci ha detto il testimone Gamma.
Sotto il profilo intrinseco, la narrazione del teste gamma si presenta coerente.
Perché il racconto è lineare, privo di contraddizioni logiche e sostanzialmente stabile nel tempo.
Rende le prime dichiarazioni nel 2019 in fase investigativa e risultano sostanzialmente confermate in dibattimento nel 2024 a distanza di anni, ovviamente senza previa rilettura degli atti crisi nel 2019,
È logico, è verosimile, perché si inserisce in un contesto ordinario di percezione incidentale di conversazioni tra terzi in un luogo pubblico.
È esperienza comune che in ambienti ristretti e informali in un ristorante sulle spiagge.
Le conversazioni tra il soggetti vicini possono essere percepite involontariamente da chi si trova nelle immediate vicinanze, analitico e dettagliato perché il teste fornisce elementi concreti e specifici.
Disposizione dei tavoli distanza tra i soggetti, modalità di interazione, scambio di biglietti da visita, riconoscimento dei soggetti e i riferimenti contestuali.
La ricchezza del dettaglio costituisce secondo consolidata massima di esperienza, indice di genuinità del ricordo.
Anche qui un profilo che merita particolare attenzione è quello delle apparenti lacune della memoria del teste, occorre cioè stabilire se tali vuoti siano sintomo di inattendibilità o, al contrario, fisiologica, conseguenza del tempo trascorso.
Dall'esame attento del verbale delle dichiarazioni del teste emerge che le difficoltà di memoria non sono selettivi a favore di una parte processuale, riguardano indifferentemente domande della pubblica accusa della difesa e della parte civile e si manifestano su dettagli secondari e non solamente i centrali del nucleo narrativo ciò credo, consente serenamente di escludere una costruzione opportunistica del ricordo,
Ecco, al contrario, il teste dalla lettura delle trascrizioni si mostra costantemente ancorato a ciò che effettivamente ricorda, anche a costo di dichiarare di non sapere o di non ricordare circostanze chiaramente attese da chi poneva le domande, tale atteggiamento costituisce, credo, indice significativo di spontaneità dichiarativa poiché un soggetto che intende costruire una versione artefatta tenderebbe al contrario a colmare le lacune con risposte assertive e coerenti rispetto alle domande che gli sono fatte.
Come tutte le dichiarazioni fin qui citate, riteniamo che anche le dichiarazioni del teste gamma trovino numerosi e significativi riscontri esterni, inserendosi perfettamente nel complesso probatorio acquisito.
Tra i principali elementi di convergenza evidenziamo la qualificazione di Regeni come accademico in riferimento alla sua presenza nei mercati, il richiamo ai rapporti con le ONG.
La menzione di attività di monitoraggio e registrazioni di conversazioni a suo carico.
In riferimento a piazza Tahrir.
La distinzione che il teste riferisce fatta dall'imputato Sharif tra le fase di percosse e la fase finale dell'azione violenta che, come abbiamo visto stamattina, corrisponde esattamente agli esiti dell'autopsia italiana.
La conoscenza del fatto che Giulio aveva una conoscenza dell'arabo.
Identificazioni nominativa completa del maggiore Sharif la compatibilità con le risultanze medico legali
La coerenza con tutte le attività investigative documentate si tratta quindi di convergenze plurime non isolate.
Che rafforzano significativamente la credibilità del nucleo dichiarativo.
Il teste gamma ha spiegato le proprie motivazioni richiamando una forte sensibilità ai diritti umani, maturata anche a seguito di eventi personali traumatici legati alla perdita della moglie in contesti di violenza politica.
Tale elemento non solo appare plausibile, ma contribuisce a spiegare la decisione di riferire i fatti appresi, incidentalmente, senza che ne siano derivati vantaggi personali.
Non emergono infatti utilità processuali o personali derivanti dalla sua collaborazione con la Procura di Roma, il che rafforza ulteriormente la percezione di una scelta dichiarativa non strumentale.
E nell'ambito della testimonianza del teste Gamma particolare importanza.
Rileva la confessione stragiudiziale.
Per la quale occorre richiamare il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui anche la confessione stragiudiziale dell'imputato può costituire elemento di prova ove valutata, unitamente al contesto e alle circostanze in cui è stata resa, nel caso di specie, la dichiarazione attribuita al maggiore Sharif.
Presenta caratteri di spontaneità
Trattandosi di una conversazione informale tra colleghi, assenza di finalità difensive non essendo ipotizzabile un intento auto accusatorio del colpevole.
Una coerenza contestuale, inserendosi in un dialogo su pratiche operative di repressioni di due uffici.
Tali di pulizia di Stati diversi.
Plausibilità ambientale, essendo resa in un contesto estero, in Kenya e informale un ristorante privo quindi di percezione di controllo esterno dei due soggetti che tra loro colloquiano e dunque altamente verosimile che in tale contesto l'imputato Sharif abbia potuto esprimersi con maggiore franchezza fino a formulare la missione sintetica e brutale gli abbiamo dato il colpo di grazia,
Le difese hanno sviluppato plurimi rilievi critici nei confronti della deposizione del teste gamma.
Concentrandoci principalmente su tre profili, l'affidabilità del ricordo a distanza di anni, le modalità percettive della conversazione, l'identificazione e il maggiore Sharif quale interlocutore.
Tali i rilievi, pur meritevoli di attenta considerazione, non appaiono, a parere di questo ufficio idonee, a incidere sulla tenuta complessiva del compendio dichiarativo.
In primo luogo, le imprecisioni evidenziate nel controesame riguardano circostanze accessorie e priva di autonoma rilevanza dimostrativa.
Il nominativo della persona che il teste attendeva, a cui doveva vendere dei libri, i dettagli logistici dell'incontro, la successione di alcune telefonate, nessuna contraddizione significativa, invece, è emersa con riferimento al nucleo centrale della narrazione, analogamente, le contestazioni concernenti le modalità di percezione della conversazione non hanno trovato nessun riscontro oggettivo, il controesame ha prospettato l'ipotesi astrattamente alternative,
Ma non ha evidenziato elementi concreti tali da dimostrare l'impossibilità o l'inattendibilità di quanto riferito dal teste.
Quanto all'identificazione dell'imputato Sharif
La difesa non mi sembra abbia indicato alcun elemento positivo incompatibile con la ricostruzione accusatoria, al contrario, la stessa reazione delle autorità egiziane intervenute pubblicamente dopo l'emersione della testimonianza.
Si è concentrata, come abbiamo visto nell'atto acquisito anche questa mattina, non sulla di negazione dell'identità del soggetto indicato dal teste, quindi non nel negare la presenza di Sharif al ristorante nell'agosto 17, bensì sulla diversa affermazione che nessun incontro ufficiale,
Tra la polizia kenyota ed egiziana vi era stato nell'agosto 17 a Nairobi.
Nessuno ha invece escluso la presenza degli sceriffi in Kenya in quel periodo, in definitiva alle censure difensive non ne compromettono l'utilizzabilità e non escludo la loro attendibilità.
E se soprattutto non spiegano come il teste gamma poteva sapere quanto ha riferito, cioè una serie di informazioni specifiche che hanno trovato successiva conferma nelle acquisizioni dibattimentali.
Concludendo sul punto.
Gli elementi di attendibilità intrinseca The Tree estrinseca della testimonianza del teste gamma, unitamente alla coerenza della confessione stragiudiziale riferita, appaiono dotati di tale forza dimostrativa tali da superare ampiamente le fisiologiche, imprecisioni e mnemoniche riscontrate.
Ne consegue che il contributo conoscitivo del teste gamma deve ritenersi pienamente utilizzabile e idoneo a concorrere alla formazione del convincimento della Corte sia quanto alla ricostruzione dei fatti, sia quanto alla provenienza delle condotte contestate alla maggiore Sharif.
A questo punto, però, il percorso probatorio deve compiere un ulteriore passaggio.
Che è quello relativo al tema della identificazione degli imputati, per il quale però, Presidente, io chiederei una pausa di qualche minuto.
Nella parte finale di questa requisitoria dobbiamo.
Concentrarci sempre di più sulle responsabilità individui individualizzanti dei quattro imputati.
E dobbiamo fare qualche cenno sulla certezza della loro identità, sulle qualifiche rivestite e sulla translitterazione dei nomi.
A proposito della certezza dell'identità, nell'ordinanza del 10 aprile 24 a pagina 12 e 13, voi stessi avete affrontato, su specifica sollecitazione della difesa, il tema della completa identificazione degli imputati.
Riporto se, per semplicità, quanto voi avete scritto.
Le generalità con cui gli imputati sono stati tratti a giudizio risultano da autodichiarazioni rese dagli stessi ad alti pubblici ufficiali egiziani.
E sono stati già oggetto di identificazione da parte degli inquirenti e corredate dalle indicazioni di qualifiche e funzioni di rilievo istituzionale.
La Corte osserva inoltre nella medesima ordinanza.
Che i medesimi soggetti sono più volte richiamati nel memorandum del 26 dicembre 2020 trasmesso dalla procura generale del Cairo, e tale documento il memorandum è conclusivo delle attività investigativa egiziana e rafforza ulteriormente la corrispondenza, la corrispondenza e identitaria di ciascun imputato nonché la loro precisa collocazione funzionale all'interno di apparati dei pubblici poteri.
E se quindi possiamo dare per acquisita con certezza l'identità degli imputati.
Vi è poi il tema delle qualifiche rivestite dagli stessi nella stessa ordinanza del 10 aprile 24. A pagina 12. Si dà atto da parte vostra dell'appartenenza di tutti e quattro gli imputati ad apparati pubblici, sulla base delle medesime autodichiarazioni già ritenute attendibili ai fini identificativi.
Partendo da tale base probatoria, deve vivere rilevarsi, come già detto più volte, che tre dei quattro imputati risultano appartenere allo specifico dipartimento della National Security, che si occupava del monitoraggio dei sindacati indipendenti.
Abbiamo già parlato del ruolo di vertice quale generale di Tarek Sabir, del ruolo di colonnello del collo di gli USA, ma elmi del fatto di essere il maggiore operante nel medesimo Dipartimento di Sharif Magdi Ibrahim e del ruolo di Ather Kamal.
Come appartenente non alla National Security, ma la direzione delle investigazioni del Cairo.
A questo punto si impongono due verifiche essenziali, se l'identità e qualifiche trovino riscontro nei verbali dei testimoni escussi e quali siano le utenze telefoniche effettivamente riconducibili a ciascun imputato.
Quanto al primo punto, con ordinanza del 16 aprile 24 ah ah, voi avete già affrontato il tema della traslitterazione dei nomi dall'arabo all'italiana ed è stato chiarito che le difformità riscontrate nelle generalità derivano da fisiologici, fenomeni di translitterazione tra sistemi linguistici differenti.
Come riferito anche dal colonnello Panebianco all'udienza dell'8 aprile.
La resa fonetica e grafica dei nomi arabi in caratteri latini può dar luogo a varianti da generare apparenti difformità identitarie.
La Procura, come ricorderete, ha quindi prodotto un prospetto comparativo delle traslitterazioni, che è stato confermato pienamente.
Davanti a voi, all'udienza del 4 giugno ultimo scorso.
Nel prospetto si prendono come riferimento le generalità, già ritenute certe dalla corte sulla base delle autodichiarazioni e sulla base degli atti egiziani.
In tale prospettiva, il criterio dirimente non è ovviamente la forma italiana del nome, bensì la Consob, la corrispondenza del segno grafico in lingua araba nei verbali originari, sotto tale profilo emerge una piena identità dei segni grafici nei documenti acquisiti.
Tale da escludere qualsiasi ambiguità riferibile a soggetti diversi.
Ne consegue che, indipendentemente dalla traslitterazione adottata, i riferimenti a Sharif elmi Kamal generale Tarek Sabir, riguardano sempre e univocamente i medesimi soggetti.
A ulteriore conferma l'ha letto la lettura sistematica dei verbali acquisiti consente di individuare una costante coerenza interna.
Il medesimo ufficiale della National Security, indicato attraverso il sindacalista Abdallah come autore delle attività investigative su Giulio, è sempre il medesimo in tutte le fonti dichiarative.
L'ultimo e ulteriore elemento identificativo è rappresentato dalle utenze telefoniche, la convergenza tra fonti diverse consente infatti di attribuire in modo univoco specifici numeri agli imputati, in primo luogo, i tabulati telefonici acquisiti al fascicolo già al momento dell'udienza preliminare riportano l'intestazione delle utenze così come no come educata dagli operatori telefonici egiziani realizzando un primo livello di associazione tra identità degli imputati e numerazione a loro attribuita.
In secondo luogo, numerosi verbali acquisiti nel corso delle indagini contengono dichiarazioni rese da soggetti che, su richiesta delle autorità egiziana, leggono direttamente dai dispositivi mobili i numeri degli appartenenti agli apparati.
In particolare, come vedete dalla slide.
Quanto al generale Tarek Sabir non risultano, come abbiamo già detto, non risultano trasmessi i tabulati relativi ad utenze circostanze, che costituisce una lacuna informativa dell'attività di cooperazione.
Il numero che nella slide attribuita, colonnello Kamal, è attribuito tramite le dichiarazioni del sindacalista Abdallah, confermate dal cono snello Bashan di.
Il numero attribuito al colonnello Helmy e è attribuito tramite le dichiarazioni dal verbale del 10 maggio 2016 del sindacalista Abdallah e viene confermato dal verbale acquisito al fascicolo dell'ufficiale Mab.
Il numero attribuito al maggiore Sharif è attribuito dal maggiore, dal sindacalista Abdallah e confermato dall'agente turistico rami.
Il dato complessivo e quindi inequivoco le stesse utenze emergono da fonti indipendenti e convergenti, con perfetta sovrapposizione tra dati tecnici e dati dichiarativi, ne discende che gli elementi considerati consentono di affermare non solo la piena certezza dell'identità fisica degli imputati, ma anche le loro qualifiche istituzionali e quindi la loro appartenenza al dipartimento che si occupava del monitoraggio dei sindacati e dipendenti e la costante riconducibilità delle utenze telefoniche a ciascuno di essi secondo un quadro probatorio unitario coerente e convergente.
Avviandoci alle conclusioni, dobbiamo porci un'altra domanda importante.
Sulla quale già si è soffermato il procuratore è stato questo è un processo in cui sono state introdotte deroghe al codice di procedura penale.
O interpretazioni singolari delle sue deroghe, certo, la possibilità stessa di celebrare questo giudizio trova il proprio fondamento nella pronuncia della Corte costituzionale.
Intervenuta nel settembre di due anni fa, la Corte ci ha detto che è un diritto fondamentale non solo della vittima e dei suoi familiari, che lo Stato persegue i crimini che consistono in atti di tortura, l'accertamento della verità processuale sulla perpetrazione di tali crimini è un diritto dell'intero consorzio umano sono parole di straordinaria forza costituzionale che restituiscono il significato profondo di questo processo.
E se guardiamo all'attenzione internazionale che esso ha suscitato, comprendiamo immediatamente la concreta a portata di tali affermazioni, non si tratta soltanto della presenza delle numerose testate giornalistiche, anche straniere, oggi in Aula, si tratta soprattutto dell'attenzione costante, spesso silenziosa, ma non per questo meno intensa con cui la parte sana della società egiziana guarda a questo procedimento.
Guarda a questo procedimento con ad uno spazio possibile di verità, di giustizia e di riaffermazione della dignità della persona.
Perché questo processo, prima ancora che un fatto giudiziario, rappresenta la dimostrazione che nessun apparato, nessun potere, nessun regime può pretendere di sottrarsi per sempre al giudizio del diritto?
Ma proprio perché il valore di questo giudizio è così alto, occorre oggi sgombrare il campo da ogni equivoco, ci domandavamo è stato dunque un processo in cui sono state introdotte deroghe al giusto processo.
Si è forse piegata la procedura penale all'eccezionalità del caso non posso che riportarmi alle parole del procuratore, ribadendo che la risposta netta alla domanda è no, il dibattimento si è svolto integralmente nel perimetro delle regole del codice di procedura penale.
Senza alcuna deroga o compressione delle garanzie,
La Corte costituzionale è stata investita più volte proprio da questioni sollevate nell'ambito del presente giudizio, prima, con la sentenza del 2 ben 2023 ha consentito l'instaurazione di questo dibattimento, poi, con la sentenza del gennaio di quest'anno pronunciata su una questione sollevata proprio da questa Corte d'Assise ha ulteriormente ampliato le garanzie difensive consentendo giustamente ai difensori di ufficio di avvalersi di consulenti tecnici di parte ASPI,
E dello Stato?
Il contraddittorio dunque non è stato compromesso, anzi è stato progressivamente rafforzato, lo dimostra il concreto svolgimento del dibattimento oltre due anni di processo, decine di udienze oltre 25 testimoni, escussi, migliaia di pagine di verbale, centinaia di domande formulate nel controesame delle difese produzioni documentali, consulenze tecniche ed eccezioni processuali.
Le difese hanno sollevato questioni di giurisdizione, questioni di costituzionalità, eccezione di nullità.
Contestazioni sull'utilizzabilità degli atti e delle dichiarazioni
Hanno controesaminato pressoché tutti i testimoni dell'accusa e hanno interloquito su ogni singolo passaggio istruttorio, non siamo quindi di fronte ad un processo nel quale le difese cui desidero rivolgere in questa occasione un sincero ringraziamento per il ruolo svolto e per il contributo offerto al contraddittorio siano state poste nell'impossibilità di esercitare pienamente le proprie prerogative.
Soltanto per tre fonti dichiarative, come oggi abbiamo detto, non è stato possibile procedere a un controesame diretto, ma anche in tali casi il mancato confronto dibattimentale è stato compensato dagli strumenti indicati dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Piena conoscibilità degli atti, possibilità di contestarne il contenuto e attendibilità.
Attività difensiva senza limitazioni e presenza di plurimi, elementi di riscontro esterno.
Siamo di fronte ad un processo nel quale, proprio a fronte delle difficoltà oggettive senza precedenti, il contraddittorio è stato davanti a questa Corte d'Assise, assicurato nella massima estensione concretamente possibile.
Ogni potenziale limite difensivo è stata oggetto di un costante controllo giurisdizionale ed è stato affrontato a te attraverso gli interventi di questa Corte d'assise della Corte costituzionale mediante tutte le garanzie offerte dall'ordinamento.
Per questa ragione può concludersi che il presente giudizio si è svolto nel pieno rispetto dei principi del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione.
E dell'equilibrio tra le posizioni delle parti.
Ed è proprio questa piena fisiologia processuale che impone ora di valutarne il materiale raccolto secondo i criteri rigorosi elabora, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione ha infatti ripetutamente chiarito che il giudizio penale non può essere fondato, nessun intuizioni soggettive né su mere probabilità, ma deve svilupparsi attraverso un percorso argomentativo verificabile,
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non richiede una certezza assoluta impossibile nel processo storico, ma una certezza processuale razionalmente fondata, capace di resistere le ipotesi alternative concretamente plausibili.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre costantemente chiarito che il giudice deve evitare due errori speculari, la frammentazione atomistica della prova o la sommatoria meccanica degli indizi, il metodo che la Corte di Cassazione ci indica è diverso.
Prima occorre verificare come abbiamo fatto oggi, la consistenza del singolo elemento e solo dopo occorre valutare la capacità dell'insieme di convergere verso una spiegazione unitaria.
E dunque mi pare contrario ai principi regolatori della prova penale pretendere che ogni singolo dato, isolatamente considerato esaurisca da solo l'intera, a dimostrazione del fatto la prova indiziaria vive, per sua natura, di correlazione.
A questo proposito, la Cassazione ha chiarito che la convergenza di plurimi elementi autonomi
Può attribuire certezza a dati che singolarmente considerati, avrebbero soltanto una valenza possibilistico, questo principio assume particolare rilievo nei procedimenti concernenti fatti complessi come questi, dove il giudice deve valorizzare la convergenza delle fonti.
Stando attenti che la fermentazione non distrugga artificialmente ciò che processualmente è nato unito.
Le difese, svolgendo il loro ruolo, hanno tentato di enfatizzare talune discrasie, come abbiamo detto, presenti nelle dichiarazioni testimoniali.
Ma la Cassazione mi pare ci insegni che la concordanza richiesta dall'articolo 192 non implica un'identità perfetta di dati dichiarativi, ma richiede una convergenza sostanziale sul nucleo storico, essenziale del fatto.
Le imprecisioni marginali, le oscillazioni cronologiche, i filosofi, i fisiologici vuoti mnemonici non determina inattendibilità quando il nucleo essenziale del nella Rato resta coerente.
Ove anche si volesse espungere ogni profilo magie marginalmente incerto, resterebbe il fermo illecito, resterebbe, Dokki, resterebbe, la Zoebeli, resterebbero le torture, il depistaggio, il possesso clandestino del passaporto, il 7 gennaio resterebbe il movente.
Ed il quadro continuerebbe comunque a convergere verso la medesima conclusione.
Il giudizio di questa Corte, quindi non deve, credo, consiste nel verificare se ogni singolo segmento dichiarativo sia perfetto in ogni dettaglio, ma se il quadro complessivo presenti coerenza interna.
Ed è proprio il criterio della resistenza alle ipotesi alternative a costruire il cuore del paradigma elaborato dalla Cassazione dopo la riforma del 533 del codice di procedura penale.
Ne deriva che il dubbio che rivela che rileva processualmente non può essere immaginaria, ipotetico puramente speculativo, costruito mediante un'artificiosa scomposizione del quadro probatorio, ed è quindi alla luce di questi principi che devono essere esaminati i gli elementi raccolti in questo processo.
Perché, a mio parere, il compendio probatorio emerso nel dibattimento presenta i caratteri richiesti dagli articoli 192 533.
E soprattutto, il quadro complessivo non lascia emergere una diversa ricostruzione, capace di spiegare simultaneamente tutti i dati acquisiti, e questo è un punto centrale.
Perché le ipotesi alternative non spiegano cumulativamente tutti gli elementi raccolti.
Le ipotesi alternative aggrediscono singoli segmenti, ma non costituiscono una diversa narrazione complessiva, dotata di autosufficienza logica.
Ed è precisamente questa che possiamo definire una incapacità esplicativa alternativa che consente il superamento, secondo la Cassazione, della soglia di cui all'articolo 533 CPP dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Perché il processo richiede una verità processuale razionalmente fondata.
Alla luce dei criteri giuridici sin qui richiamati, la domanda centrale che a questo punto il processo impone è semplice, nella sua drammaticità, perché Giulio Regeni ha subito il suo tragico destino.
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono state progressivamente escluse tutte le ipotesi che non hanno trovato alcun riscontro negli elementi acquisiti, si tratta di ricostruzione privi di aggancio fattuale, fondate su narrazioni astratte o incompatibili col quadro probatorio.
Ne consegue che la risposta deve essere cercata esclusivamente nella ricostruzione che emerge dagli indizi disponibili valutati, come abbiamo detto nel loro insieme.
Il primo elemento strutturale e la ricostruzione del movente.
Perché Giulio, a differenza di altri studiosi, è stato individuato e seguito e infine eliminato.
La risposta, secondo la prospettazione della procura di Roma, è il risultato di una convergenza di fattori.
Il primo elemento riguarda il contesto politico e istituzionale egiziana nel periodo tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, caratterizzato da una fase di consolidamento del potere.
E dalle tensioni interne tra apparati di intelligence, come abbiamo visto questa mattina in tale contesto, la National Security Agency.
Già individuata come struttura centrale nel presente procedimento, operava in un quadro di competizione interna rispetto ad altri settori del sistema di sicurezza.
Per questo la possibilità di individuare un soggetto percepito come spia.
Poteva assumere sul piano logico un valore anche in termini di rafforzamento interno.
Dell'agenzia e dell'avanzamento di carriera dei singoli soggetti.
Ma il fattore scatenante è rappresentato dalla denuncia del sindacalista Abdallah, che ha attivato l'attenzione degli apparati su Giulio.
Non è possibile determinare con certezza se tale iniziativa sia stata motivata da timore o da opportunismo personale.
Ciò che qui rileva è che essa ha determinato l'avvio dell'attenzione investigativa nei confronti di Giulio.
Un ulteriore elemento di aggravamento del quadro del sospetto è rappresentato dalla vicenda del finanziamento dell'antico dei foundation, la prospettiva di un coinvolgimento economico nella distribuzione dei fondi ai venditori ambulanti.
Ha determinato un incremento dell'interesse investigativo da parte degli imputati, inserendosi nella progressiva costruzione del sospetto.
Ma il momento determinante è rappresentato dall'uscita di casa di Giulio la sera del 25 gennaio, tale circostanza è stata interpretata dagli apparati come conferma della presunta attività sovvertì, sovversiva o di intelligenza attribuita alla vittima.
Quella sera si consolida l'errata convinzione che Giulio fosse una spia.
Collegato a servizi stranieri, è impegnato nel sostegno Diop all'opposizione interna al regime.
L'insieme di questi elementi conduce alla ricostruzione del movente come un'errata percezione di attività di intelligence ostile, il sequestro e le Source, successive torture si collocano in questa prospettiva come strumenti utilizzati per ottenere informazioni che la vittima non era in grado di fornire.
La ricostruzione degli apparati egiziani si rivela alla luce degli elementi acquisiti radicalmente infondata.
La Ste le stesse modalità della tortura nella loro durata ed efferatezza confermano, come abbiamo visto, la dinamica persecutoria di un apparato pubblico sino al tragico esito finale.
Se questo è il primo punto fermo, il secondo riguarda la riconducibilità delle condotte al dipartimento della National Security competente per il controllo dei sindacati indipendenti.
Tale conclusione costituisce la conseguenza logica del primo dato non negato neanche dalla difesa, mi pare, è ormai pacificamente acquisito, Giulio Regeni fu vittima di un fermo non ufficiale, come già illustrato le modalità della scomparsa, il contesto in cui avvenne l'assenza di qualsiasi iniziativa dell'autorità giudiziaria dimostra come tutto ciò sia avvenuto al di fuori di qualsiasi procedura legale.
Ma una volta accertata la natura del fermo non ufficiale.
Dell'azione occorre domandarsi chi, nell'assetto istituzionale egiziano, fosse concretamente in grado di realizzare questa attività.
E la risposta emerge dagli stessi elementi probatori acquisiti.
Il controllo della sicurezza interna, come ci ha spiegato il professor Dentice, e attribuito alla National Security Agency, nell'ambito di questa via, uno specifico dipartimento che controlla le organizzazioni sindacali indipendenti.
E chi erano gli ufficiali addetti a questo dipartimento nel 2016 erano, come ormai ben sappiamo, gli imputati.
La riconducibilità, gli imputati dei fatti non deriva quindi da una mera ipotesi, ma deriva in primo luogo dalla convergenza tra il movente accertato e le competenze istituzionali che dell'organismo che quel movente era chiamato a presidiare.
Anche a voler ipotizzare in via meramente teorica.
Che Regeni sia stato fermato da soggetti diversi da quelli che lo monitoravano quindi dagli imputati, tale ricostruzione si scontra con le più elementari regole della logica e dell'esperienza, perché Giulio non era un semplicemente un oggetto di attività informativa.
Giulio era seguito pedinato, monitorato nei suoi spostamenti concreti.
Lo dimostra anche il fatto che viene intercettato praticamente nell'immediatezza dell'uscita di casa la sera del 25 gennaio.
E allora occorre domandarsi che cosa sarebbe accaduto se davvero il fermo fosse stato eseguito da un diverso apparato.
Proviamo a immaginare l'agente incaricato del vip del pedinamento assiste sotto casa di Giulio, al controllo e alla sottrazione del soggetto che stava seguendo.
Avrà informato i suoi superiori.
Riferisce che Regeni, da mesi, monitorato, è stato fermato da altri.
Ma i suoi superiori gli avrebbero inevitabilmente chiesto chi lo ha preso, per quale ragione, dove lo stanno portando chi ha autorizzato l'intervento.
Nulla di tutto questo emerge dagli atti.
Al contrario, ciò che emerge è una perfetta continuità tra il pedinamento precedente del 25 gennaio.
E quando e quanto accade,
Dopo la scomparsa di Giulio.
E vi è un dato oggettivo che rende tale continuità ancor più evidente.
Come si è visto, il maggiore Sharif, il generale Tarek Sabir, non scompaiono dalla scena dopo il fermo non ufficiale a incontri, ha al contrario, ritroviamo il maggiore Sharif presso il commissariato di Dokki e il generale Sabir alla Zoboli, il luogo delle torture compaiono prima del sequestro.
Compaiono nella fase della detenzione.
Sono la linea che unisce il prima e il dopo che non si interrompe mai
Per questa ragione appare coerente con le risultanze processuali perché irragionevole è verosimile, secondo le Comune massime di esperienza, ritenere che il fermano l'ufficiale sia stato eseguito proprio da coloro che già seguivano Regeni, né monitoravano i contatti e avevano secondo loro un movente che giustificava l'interesse nei suoi confronti.
Accertata la riconducibilità dei fatti non solo agli apparati di sicurezza egiziani, ma al dipartimento cui gli imputati appartengono, il passaggio ulteriore imposto dal giudizio di responsabilità concerne la verifica del contributo concretamente fornito da ciascuno dei quattro imputati.
Tale verifica nel caso di specie è pienamente possibile.
L'istruttoria ha infatti consentito di collocare nominativamente ciascun imputato in segmenti diversi ma reciprocamente saldati dell'operazione.
Ne emerge una responsabilità concorsuale a struttura progressiva.
Nella quale ogni imputato occupa un ruolo funzionale specifico.
La responsabilità del generale Tarek Saber emerge, ad avviso di questo ufficio, da un quadro probatorio unità unitario, convergente e progressivamente individualizzante che consente di collocare l'imputato al vertice delle attività di monitoraggio.
Come già illustrato, il memorandum trasmesso dalla procura del Cairo lo colloca alla direzione del dipartimento competente per il controllo dei sindacati indipendenti.
Dallo stesso documento emerge altresì la dipendenza gerarchico, funzionale dal generale Sabir del maggiore Sharif del colonnello Helmi.
Come abbiamo detto, se tale dato, considerato isolatamente, non sarebbe sufficiente ad affermare la penale responsabilità, assume però decisivo rilievo, s'è letto, unitamente agli altri ulteriori elementi emersi.
In questa prospettiva assumono particolare importanza alle dichiarazioni del sindacalista Abdallah.
Il quale si riferisce non solo della presenza dell'imputato in vari momenti del monitoraggio, bensì, e soprattutto per il fatto che la presa in carico della vicenda di Regeni avviene all'interno della struttura della National Security e degli uffici a cui il generale Tarek Sabir era preposto.
All'interno di tale quadro assume uno specifico rilievo il video del 7 gennaio.
Il dato assume rilevanza non solo perché dimostra che il monitoraggio attivo.
È attivo, ma soprattutto perché evidenzia il carattere sofisticato dell'operazione e il coinvolgimento necessario dei più alti vertici della National Security.
Un ulteriore rilievo assume poi.
Quanto riferito in ordine all'incontro successivo alla morte di Regeni, nel corso del quale, secondo il racconto di Abdallah, il generale sarei Tarek Sabir, lo avrebbe ringraziato per il contributo fornito all'attività svolta contro il ricercatore italiano, il nucleo probatorio di maggiore rilevanza è costituito comunque dalle dichiarazioni dei due cittadini palestinesi che abbiamo ascoltato.
Le dichiarazioni assumono particolare rilievo perché introducono un elemento ulteriore rispetto alle attività di monitoraggio.
Cioè la collocazione di Giulio all'interno di una struttura clandestina riconducibile agli apparati di sicurezza, sotto la direzione del proprio del generale Sabir nel loro complesso, quindi il ruolo apicale rivestito la presa in carico direttamente della denuncia di Abdallah, il coordinamento delle attività di controllo, la prosecuzione del monitoraggio sino al 25 gennaio,
Le dichiarazioni relative alla struttura di la Zoebeli, il successivo comportamento tenuto nei confronti di Abdallah e dichiarazioni dei palestinesi costituiscono un quadro probatorio probatorio grave e preciso e concordante circa il coinvolgimento del generale Tarek Sabir nella gestione almeno del sequestro di Giulio.
La responsabilità del colonnello Ather Kamal emerge con evidenza anche qui dalle dichiarazioni di Said Abdallah e da tutti gli elementi che oggi abbiamo analizzato ed esaminato.
In particolare, ci riferisce che fu Ather Kamal a introdurlo presso gli uffici della National Security che l'imputato segui da quel momento costantemente la vicenda Regeni, che fu lui a mantenere i contatti operativi con il sindacalista che fu lui a contribuire all'organizzazione del video del 7 gennaio, tali dati dichiarativi assumono rischi significativi riscontri attraverso i tabulati telefonici acquisiti.
Tabulati che ci dimostrano la frequenza delle comunicazioni tra Abdallah e Ather Kamal nei momenti chiave di questa vicenda, la loro intensificazione in coincidenza con la realizzazione del video, la prosecuzione per tutto il mese di gennaio.
Ma l'elemento maggiormente corpo compromettente per il colonnello Ather Kamal e la disponibilità del passaporto. Come abbiamo visto dagli atti, emerge con chiarezza che il passaporto viene successivamente fatto rinvenire nell'ambito della falsa pista della banda criminale, e abbiamo ricostruito oggi come, attraverso documenti e testimonianze, è possibile affermare che il colonnello Kamal avesse la disponibilità materiale del documento e avesse organizzato, insieme al colonnello Andy, la sua collocazione presso l'abitazione dei presunti criminali. La disponibilità del passaporto, quindi, dimostra un contatto diretto con ciò che è stato sottratto alla vittima. Implica la conoscenza e la partecipazione all'intera attività, attesta la partecipazione attiva al depistaggio del 24 marzo, rivela la volontà di occultare la responsabilità della National Segni. Questo ufficio ritiene logicamente insostenibile
Che un soggetto estraneo al sequestro possa entrare in possesso dei documenti personali della vittima e utilizzarli PESC per costruire una falsa ricostruzione investigativa.
Il depistaggio dunque non rappresenta un episodio autonomo, ma la prosecuzione delle l'originaria azione criminosa nel loro insieme, le dichiarazioni di Abdallah, i tabulati telefonici, la gestione del video, la disponibilità del passaporto, la costruzione della falsa pista investigativa costituiscono un quadro probatorio unitario coerente e coinvolge convergente idoneo a dimostrare oltre oltre o oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del colonnello Kamal nel delitto di sequestro di persona aggravato e nelle successive attività di depistaggio.
Effettuate
La responsabilità del colonnello Helmy emerge da un articolo a lato compendio, probatorio che lo colloca in una posizione centrale tanto nella fase di monitoraggio quanto nella fase di occultamento e depistaggio.
La rilevanza della posizione dell'imputato discende, come per gli altri, dal ruolo operativo da lui rivestito all'interno del dipartimento della National Security, la prova del coinvolgimento dell'imputato nella fase antecedente al sequestro deriva in primo luogo dalle dichiarazioni di Abdallah.
Questo ufficio però attribuisce particolare rilevanza probatoria per la responsabilità del colonnello Helmy alla vicenda concernente i filmati della metropolitana del Cairo abbiamo visto che dalla acquisizione emerge come i file relativi alle telecamere furono modificati il 6 febbraio 2016, che proprio in quella data operatori della National Security ebbero accesso ai sistemi che risultano mancanti le immagini della sera del 25 gennaio nell'orario in cui Giulio usciva dalla metropolitana.
I file di log dei sistema vennero distrutti o resi inutilizzabili.
Ed infine, il software di gestione delle immagini venne sostituito nei giorni immediatamente successivi.
La cancellazione selettiva delle immagini non costituisce quindi una mera anomalia tecnica, ma una condotta deliberata di inquinamento probatorio.
In tale contesto, la presenza di elmi nel team investigativo assume peculiare valore sintomatico.
Deve pertanto affermarsi la penale responsabilità del colonnello Helmi per il delitto di sequestro di persona, aggravato avendo egli contribuito in maniera consapevole e volontaria sia alla fase di monitoraggio e cattura della vittima, sia alle successive attività di depistaggio, finalizzata a garantire l'impunità degli appartenenti alla National security coinvolti nelle torture e nell'omicidio di Giulio.
Infine, la posizione del maggiore Sharif, che si colloca al centro dell'intera vicenda criminosa emergendo quale protagonista operativo del sequestro, ma anche della detenzione clandestina, delle torture e della Switch, successiva uccisione di Giulio.
La responsabilità dell'imputato trova fondamento in tutta una massa enorme di elementi probatori reciprocamente convergenti, dichiarazioni testimoniali, la confessione stragiudiziale, le evidenze documentali, i riscontri medico legali, le condotte di depistaggio e subornazione.
A cui vanno aggiunti in particolare rilievo, che assumono le dichiarazioni del teste Delta che ha visto Giulio nel commissariato di Dokki, che è stato con lui nel corso del trasferimento, che ha udito le torture inflitte a Giulio e che ha identificato Sharif come ufficiale presente alla Zoebeli nella fase di accompagnamento e delle torture.
Si conclude qui la puntata di questa sera dello Speciale giustizia, era dedicata una replica di parte dell'udienza del 23 giugno scorso del processo in Corte d'Assise, nella capitale a Roma per il sequestro e l'omicidio.
E la tortura di Giulio Regeni, avvenuti al Cairo in Egitto 10 anni fa il processo, come dicevamo nell'introduzione, attende solo una sentenza, con la ripresa dell'attività corrente nelle aule di giustizia dopo la consueta pausa estiva abbiamo riproposto in particolare,
E una parte degli interventi del Procuratore di Roma, Lo voi e del pubblico ministero delegato dal processo Colaiocco.
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