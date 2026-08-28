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Collegamento da Parigi con Veronica Noseda, giornalista.
Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).
"Come si prepara la Francia al suo anno elettorale per le Presidenziali 2027? Collegamento con Veronica Noseda da Parigi" realizzata da Valeria Manieri con Veronica Noseda (giornalista).
L'intervista è stata registrata venerdì 28 agosto 2026 alle 17:15.
La registrazione audio ha una durata di 13 minuti.
Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).
"Come si prepara la Francia al suo anno elettorale per le Presidenziali 2027? Collegamento con Veronica Noseda da Parigi" realizzata da Valeria Manieri con Veronica Noseda (giornalista).
L'intervista è stata registrata venerdì 28 agosto 2026 alle 17:15.
La registrazione audio ha una durata di 13 minuti.
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