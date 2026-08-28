28 AGO 2026
intervista

I primi 40 giorni di Burnham come Premier britannico. Collegamento da Londra con Sabrina Provenzani

INTERVISTA | di Valeria Manieri - Radio - 17:15 Durata: 18 min 7 sec
A cura di Silvio Farina
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Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento da Londra Sabrina Provenzani, giornalista, collaboratrice de Il Fatto quotidiano.

"I primi 40 giorni di Burnham come Premier britannico. Collegamento da Londra con Sabrina Provenzani" realizzata da Valeria Manieri con Sabrina Provenzani (giornalista, collaboratrice de Il Fatto Quotidiano).

L'intervista è stata registrata venerdì 28 agosto 2026 alle 17:15.

La registrazione audio ha una durata di 18 minuti.
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