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Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Monica Frassoni, esperta di sostenibiltà, Presidente di EU-ASE, rientrata dalla missione MEAN in Ucraina, a Odesa.
"La missione MEAN - Movimento Europeo di Azione Nonviolenta a Odesa. Collegamento con Monica Frassoni" realizzata da Valeria Manieri con Monica Frassoni (presidente dell'European Alliance to Save Energy (EUASE)).
L'intervista è stata registrata venerdì 28 agosto 2026 alle 17:30.
La registrazione audio ha una durata di 8 minuti.
"La missione MEAN - Movimento Europeo di Azione Nonviolenta a Odesa. Collegamento con Monica Frassoni" realizzata da Valeria Manieri con Monica Frassoni (presidente dell'European Alliance to Save Energy (EUASE)).
L'intervista è stata registrata venerdì 28 agosto 2026 alle 17:30.
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