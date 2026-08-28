28 AGO 2026
intervista

La missione MEAN - Movimento Europeo di Azione Nonviolenta a Odesa. Collegamento con Monica Frassoni

INTERVISTA | di Valeria Manieri - Radio - 17:30 Durata: 8 min 41 sec
A cura di Silvio Farina
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Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Monica Frassoni, esperta di sostenibiltà, Presidente di EU-ASE, rientrata dalla missione MEAN in Ucraina, a Odesa.

"La missione MEAN - Movimento Europeo di Azione Nonviolenta a Odesa. Collegamento con Monica Frassoni" realizzata da Valeria Manieri con Monica Frassoni (presidente dell'European Alliance to Save Energy (EUASE)).

L'intervista è stata registrata venerdì 28 agosto 2026 alle 17:30.

La registrazione audio ha una durata di 8 minuti.
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