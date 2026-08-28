28 AGO 2026
rubriche

Visto dall’America, con Anna Guaita

RUBRICA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 22:41 Durata: 0 sec
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Anna Guaita, giornalista de "Il Messaggero" e Vicedirettrice de "La Voce di New York", analizza la politica della Casa Bianca .

Per scrivere ad Anna Guaita: vistodallamerica@protonmail.com.

Puntata di "Visto dall’America, con Anna Guaita" di venerdì 28 agosto 2026 , condotta da Antonello De Fortuna .

Tra gli argomenti discussi: Ambiente, Commercio, Economia, Usa.
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