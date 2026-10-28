Intervengono tra gli altri: Louise Riondel del Consiglio d’Europa, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il commissario europeo Glenn Micallef, la Garante italiana per l’infanzia Marina Terragni e l’omologa croata Tatjana Katkić Stanić.



Convegno "I bambini si fidano degli adulti", registrato a Milano mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 09:29.



Sono intervenuti: Carla Ciavarella (Vicepresidente del Comitato per la cooperazione penale, Consiglio d’Europa), Lia Sacerdote (presidente di Bambini Senza Sbarre ETS), Louise Riondel (segretaria del Consiglio di Cooperazione Penologica del …

Consiglio d'Europa), Supljika Maja Gabelica (Vice-presidente di Children of Prisoners Europe (COPE)), Tatjana Katkic Stanic (Difensore civico nazionale per l’infanzia della Croazia), Zvonimir Penic (Direttore Generale, Sistema Penitenziario e Libertà Vigilata Croazia), Ivana Zanze (Direttrice esecutiva di Roda, partner croato di “Child Trust”), Alain Bouregba (presidente di Relais Enfants Parents IdF, partner francese di “Child Trust”), Kathy Ftais (membro di ENAP (École Nationale d'Administration Pénitentiaire)), Szymon Glica (Direttore regionale del servizio penitenziario di Cracovia, Polonia), Agnieszka Szeliga Zywiol (Vicepresidente di Probacja, partner polacco di “Child Trust”), Marina Terragni (autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA)), Cristiana Rotunno (Vice Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e comunitaria), Stefania D'Agostino (Responsabile del Servizio penitenziario), Susanna Mantovani (Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Milano), Edoardo Fleischner (fondatore di Bambini Senza Sbarre ETS), Bianca Cipriani (Responsabile del progetto “Child Trust”), Martina Gallon (responsabile del programma didattico “Child Trust”), Maja Gabelica Supljika (ricercatrice, formatrice in RODA, ex vice difensore civico della Croazia), Emmanuel Gallaud (direttore del REPIDF), Maria Visentini (referente per il carere di Bambinisenzasbarre), Laurent Tronel (Realais Enfant Parents IdF), Renata Bielanska (ssociazione Probacja, Polonia), Carmelo Santocono (viceispettore polizia penitenziaria), Angelo Bonforte (ispettore polizia penitenziaria).



Tra gli argomenti discussi: Giustizia, Minori.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 5 ore e 7 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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