27 OTT 2026
dibattiti

Dossier statistico immigrazione 2026

DIBATTITO | - Roma - 10:30 Durata: 2 ore 6 min
A cura di Luciana Bruno
Organizzatori: 
Centro Studi e Ricerche IDOS
Player
A cura del Centro Studi e Ricerche IDOS.

Gli spunti di riflessione sui contenuti del rapporto sono affidati a Luca Di Sciullo, presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS.

Sono poi previsti interventi di approfondimento di Grazia Naletto, presidente di Lunaria Aps, Nicola Cocco della Simm (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni), e della scrittrice Liliana Nechita.

Le conclusioni sono affidate a Paolo de Nardis, presidente dell’Istituto di Studi Politici “S.

Pio V”.

Coordina i lavori Claudio Paravati, direttore del Centro Studi Confronti.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate