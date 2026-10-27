Dossier statistico immigrazione 2026

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A cura del Centro Studi e Ricerche IDOS.
Gli spunti di riflessione sui contenuti del rapporto sono affidati a Luca Di Sciullo, presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS.
Sono poi previsti interventi di approfondimento di Grazia Naletto, presidente di Lunaria Aps, Nicola Cocco della Simm (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni), e della scrittrice Liliana Nechita.
Le conclusioni sono affidate a Paolo de Nardis, presidente dell’Istituto di Studi Politici “S.
Pio V”.
Coordina i lavori Claudio Paravati, direttore del Centro Studi Confronti.
Gli spunti di riflessione sui contenuti del rapporto sono affidati a Luca Di Sciullo, presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS.
Sono poi previsti interventi di approfondimento di Grazia Naletto, presidente di Lunaria Aps, Nicola Cocco della Simm (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni), e della scrittrice Liliana Nechita.
Le conclusioni sono affidate a Paolo de Nardis, presidente dell’Istituto di Studi Politici “S.
Pio V”.
Coordina i lavori Claudio Paravati, direttore del Centro Studi Confronti.
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