28 OTT 2026
giustizia

Processo Hydra

PROCESSO | - Milano - 10:56 Durata: 4 ore 49 min
A cura di SI
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Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo Hydra" che si è tenuta mercoledì 28 ottobre 2026 a Milano.

Gli argomenti trattati nel processo sono: Operazione Hydra.

La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 4 ore e 49 minuti.

È possibile scaricare il file dell'audio integrale nelle prime 3 settimane dalla pubblicazione di questo processo cliccando sull'apposita icona download.
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  • Maria Luisa Balzarotti

    Presidente della Corte

    10:56 Durata: 15 min

  • Alessandra Cerreti

    Pubblico Ministero

    Francesco Bellusci

    collaboratore di giustizia

    11:11 Durata: 32 min 13 sec

  • Rosario Ferracane

    Pubblico Ministero

    Francesco Bellusci

    collaboratore di giustizia

    11:44 Durata: 1 ora 1 min

  • Pausa

    12:45 Durata: 20 min 31 sec

  • Maria Luisa Balzarotti

    Presidente della Corte

    Francesco Bellusci

    collaboratore di giustizia

    Rosario Ferracane

    Pubblico Ministero

    Alessandra Cerreti

    Pubblico Ministero

    13:05 Durata: 1 ora 24 min

  • Pausa

    14:30 Durata: 43 min 29 sec

  • Maria Luisa Balzarotti

    Presidente della Corte

    Luciano Toracca

    avvocato difesa Abilone

    Francesco Bellusci

    collaboratore di giustizia

    Rosario Ferracane

    Pubblico Ministero

    15:14 Durata: 35 min 3 sec

  • Damon Zangheri

    avvocato difesa Abilone

    Francesco Bellusci

    collaboratore di giustizia

    15:49 Durata: 3 min 49 sec

  • Flavio Sinatra

    avvocato difesa Bonvissuto

    Francesco Bellusci

    collaboratore di giustizia

    Alessandra Cerreti

    Pubblico Ministero

    Maria Luisa Balzarotti

    Presidente della Corte

    15:53 Durata: 46 min 30 sec

  • Consonni

    avvocato difesa Bonvissuto

    Francesco Bellusci

    collaboratore di giustizia

    Dichiarazioni spontanee di Abilone Prossima udienza 29 Ottobre ore 9
    16:39 Durata: 10 min 36 sec
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