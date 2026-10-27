27 Ottobre 2026
Seduta 468ª
- Discussione e approvazione del disegno di legge: (1953) Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
- Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
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Indice della seduta
Trascrizione automatica
- Presidenza del vicepresidente Centinaio
- Discussione e approvazione del disegno di legge: (1953) Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
- 0:10:38 16:39 Elena Leonardi (FDI), relatrice
- Sull'odine dei lavori (richiesta dei Capigruppo di minoranza per la calendarizzazione urgente di un'informativa del ministro Salvini)
- 0:07:30 16:49 Nicola Irto (PD-IDP), Luca Pirondini (M5S), Tino Magni (MISTO-AVS), Dafne Musolino (IV-CR), Gianluca Cantalamessa (L-SP-PSDAZ)
- Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1953
- 0:42:10 16:57 Ylenia Zambito (PD-IDP), Daniela Sbrollini (IV-CR), Tino Magni (MISTO-AVS), Giorgio Maria Bergesio (L-SP-PSDAZ), Susanna Camusso (PD-IDP)
- Sull'ordine dei lavori
- 0:05:00 17:39 Alfredo Bazoli (PD-IDP), Concetta Damante (M5S)
- Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1953, votazione emendamenti ed ordine del giorno
- 0:33:05 17:44 Elena Leonardi (FDI), Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, Susanna Camusso (PD-IDP), Annamaria Furlan (IV-CR)
- Votazione finale, dichiarazioni di voto
- 0:11:38 18:17 Annamaria Furlan (IV-CR)
- 0:10:18 18:29 Tino Magni (MISTO-AVS)
- Presidenza della vicepresidente Ronzulli
- 0:05:10 18:39 Daniela Ternullo (FI-BP-PPE)
- 0:09:43 18:44 Orfeo Mazzella (M5S)
- 0:08:56 18:54 Elena Murelli (L-SP-PSDAZ)
- 0:09:59 19:03 Sandra Zampa (PD-IDP)
- 0:09:16 19:13 Raoul Russo (FDI)
- Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
- 0:02:28 19:24 Dario Damiani (FI-BP-PPE)
- 0:03:26 19:26 Francesco Verducci (PD-IDP)
- 0:03:31 19:30 Elisa Pirro (M5S)
- 0:01:51 19:33 Erika Stefani (L-SP-PSDAZ)
Trascrizione