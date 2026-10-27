Senato della Repubblica

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27 Ottobre 2026

Seduta 468ª

  • Discussione e approvazione del disegno di legge: (1953) Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
  • Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
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Indice della seduta

Trascrizione automatica

Trascrizione
Scheda a cura di Fabio Arena