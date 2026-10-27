27 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del libro: "Voyage à Calais. Un'opera sans-papier" di Alessio Patalocco

DIBATTITO | - Roma - 18:18 Durata: 1 ora 27 min
A cura di Pantheon
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Modera Tommaso Brasiliano.

Intervengono: Francesco Aymonino, Riccardo Noury, Laura Petruccioli, Giovanna Reanda, Alessio Patalocco.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Voyage à Calais. Un'opera sans-papier" di Alessio Patalocco", registrato a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle ore 18:18.

Sono intervenuti: Tommaso Brasiliano (architetto, già Presidente di Architetti Roma Edizioni), Enrico Menduni (giornalista esperto di linguaggi multimediali), Ernesto Caviola (architetta, regista, fotografa), Riccardo Noury (portavoce della Sezione Italiana di Amnesty International), Laura Petruccioli (referente per Amnesty International Italia del progetto Arte e diritti umani), Alessio Patalocco (architetto, professore di Comunicazione visiva presso l'Università per Stranieri di Perugia).

Tra gli argomenti discussi: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 27 minuti.

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Allo buonasera, benvenuti, grazie per la presenza.
Ci troviamo a combattere, compone una situazione logistica, perché molte persone sono rimaste, sono in viaggio tanto per rimanere nel tema del viaggio, un viaggio emotivamente meno meno impattante nel traffico romano per la coincidenza con eventi sportivi nel vicino stadio Olimpico, per la concomitanza con un concerto qui nella,
Nella sala credo Sinopoli un Wagner che viene
Riprodotto dopo tanti anni e quindi comunque cominciamo allora io sono Tommaso brasiliano, architetto ma amico di Alessio, che mi ha.
Come dire impropriamente e devo dire con molto onore incaricato di moderare il dibattito, allora il tema, come ben sapete, El
Il libro che Alessio ah ah ah, scritto rispetto a questa sua esperienza, che si è svolta nell'arco di 10 anni.
Dal 2016 che lui si trova, come dire, a a elaborare, anche emotivamente, non solo fisicamente praticamente questo tema, molto degli molto critico dedicato, soprattutto in tempi come quelli che stiamo vivendo, il tutto grazie alla sponsorizzazione al patrocinio di Amnesty International che ci sono dei rappresentanti,
Del
Del del di questo ente, che che da anni svolge un prezioso compito per tenere deste le coscienze, perché il rischio è quello di di addomesticarli e di addormentarli, e quindi Alessio racconta questa sua esperienza nell'arco di questi 10 anni, con alti e bassi emotivamente sofferti perché appunto con dei picchi di entusiasmo a dei livelli di disperazione se posso sennò esagerano nella domanda,
Non esageri, ecco di disperazione, però, appunto, Alessio da da ternano che in realtà è nato a Latina, per molti di voi non lo sanno, ma lui non tornano, alternano, come dire successivo, ma lui è nato a Latina, quindi in terra pontina ma semplicemente per una questione logistica del Pepe che il Papa alla famiglia all'epoca si trovava B però tenace come come può essere il ferro appunto Terni, come ben sapete,
è il luogo dove c'è il forse all'essenza della produzione italiana, con le acciaieria che ci hanno tutta una storia dietro allo alla mia destra, cioè ci ha onorato della sua presenza, il professor Menduni saggista
Il sociologo, quindi,
Grande esperto grande esperto de de de de appunto di tutti quelli che sono le gli elementi utili a tracciare un po'questi ritratti sempre in divenire no, professore cioè, come dire fluidi.
Sdruccioli e non so neanche come definirli no, che sono sereno, sono appunto i racconti di questa società che insomma non se capisce manco bene come definirle doveva finire e poi c'è Ernesta, Caviola che anche lei.
Come dire?
E viaggia parallelamente con con Alessio perché, oltre a essere una collega è un architetto trice, fotografa regista e artista, anche lei quindi, come dire, è in sintonia con con questa componente professionale, diciamo di Alessio, quindi può condividere anche.
Idealmente, a questo percorso che tu hai fatto con questa tua esperienza io sono architetto, quindi, come dicevo, sono amico di Alessio, quindi sono partigiano, sono di parte.
Sono, sono partigiano quindi però, Alessio lo conosco ormai da un po'di anni, per quanto ci separi, il dato anagrafico, come dire abbiamo condiviso già delle esperienze, trovando una matrice scusate l'immodestia, forse un po'dadaista, c'era un po'anticonformista, un po'quelli.
Diciamo di tendenti alla provocazione, cioè quelli che un po'ovviamente non è che puoi dire, non cerchiamo anche una base teorica continui a giustificare le nostre intemperanze, allora io proporre poi Alessio, ovvero lo conoscete, quindi è lui.
E lui un po'il cuore, il cuore di questo evento, quindi poi ci racconterà in maniera più dettagliata appunto questi questo andamento e io proporrei di cominciare e può essere anche, come dire, una forma di stimolo anche per voi che assistere a questa a questa discussione comincerei con il video che è stato girato da un altro amico di e montato e girato da un altro amico di Alessio Michelangelo Garrone,
Che forse, come dire, può fornire degli spunti per tutto quello che poi diremo successivamente
Quindi partiamo con questo video.
Ogni opera d'arte nasce da un'idea, ma non tutte le idee trovano in casa dove sono nati.
Vogliamo cercare per un'opera patrocinata da Amnesty International, pensata per il molo della città francese di Calais, è dedicata ai migranti che abitavano, lasciando il quartiere temporaneo a ridosso del mare, mentre attendevano di poter entrare in Gran Bretagna.
Del 2016 ho immaginato un nastro che si trasformava cambiando forma da muro a barca, da Bach al retto.
Un racconto senza parole ispirato all'arte del West.
Calais, città di frontiera, sempre al posto giusto.
Ma dopo aver accolto l'idea, arriva un cambio di programma.
Linson Pfizer chiamò con micro mi dicono.
La politica preferisce il silenzio, la città cerca di cancellare la memoria della giungla, ma i chilometri di filo spinato resta l'arte, diventa scomoda.
L'opera viene rifiuta.
Ho interrotto le pitture rupestri nello stesso modo in cui lo hanno interrotto i rapporti con il silenzio e il rifiuto.
L'opera è rimasta così incompleta.
Esattamente come i migranti, gli ingressi nelle sue lamiere ormai arrugginite, Voyager Caletti, diventa anomale.
Passa per Marsiglia, Roma, il Lazio, l'Umbria tra gallerie e mostre, ha portato con sé la sua storia incompiuta.
Quindi.
Dopo otto anni di viaggio, l'opera ha finalmente trovato il suo corso.
Il Museo d'Arte del bosco della Sila in Calabria.
L'opera diventa simbolo di resistenza e dialogo.
Voyager Calais, in fondo, è un invito a restare umani.
Spero che un giorno queste miniere orizzontale sia testimone soltanto di un brutto ricordo.
Quello di quando eravamo inconsapevolmente l'Aziz,
Spaventa
Allora?
Come avete visto, diciamo la.
Questo insieme di immagini, suoni, commenti, parole forniscono insomma ottimi spunti, intanto volevo ringraziare ci hanno raggiunti, Riccardo Noury e Laura Petruccioli di Amnesty International, allora Riccardo del portavoce ufficiale di Amnesty International, Italia.
E quindi?
Eh sì, è un personaggio molto spesso appare in televisione sempre presente, sempre come dire in trincea in prima linea, scusi non in trincea, quindi è è un sobillatore di coscienza, come ovviamente con tutta la squadra di di Amnesty International, come dicevo in premessa voi siete appunto come dire i,
Gli stimolatori dal punto di vista di di di iniziative e di eventi da portare avanti da tenere sempre sempre pronti, soprattutto in questi periodi.
Quindi partirei se tu sei d'accordo Alessio dal professor Menduni che da sociologo e quindi peraltro esperto di media.
E di e di come dire comunicazione anche visiva, no, ecco, alla luce della del filmato, io poi farei un giro, se siete d'accordo, è sempre un giro, così, per raccogliere un po'di di prime impressioni su quanto si è visto si è ascoltato, quindi ecco queste immagini quale stimolo possono costituire.
Riportando. Non è necessario riportarla a galla, anche perché la cronaca ci ci riempie tutti i giorni di di appunto di fatti anche tragici che vengono puntualmente richiamati quando si tratta di
Di ricordare appunto la tragedia di Cutro, le varie stragi che soprattutto in Italia, come dire
Trovano spazio nella spazio tragicamente spazio, né nella cronaca quotidiana.
Se può parlare, ah ah?
Più tardi.
Non è la prima volta che questo accade, diciamo che nella nella storia è successo molte volte
Qualcuno, in una prima fase, pensa che un'opera d'arte, che magari non capisce che magari non è stata ancora fatta magari anche l'artista gli sembra un po'strano, però magari ci può servire per qualche così qualche momento del consenso della, la coesione di una comunità eccetera.
E quindi si dicono parole vane vane, anche perché poi non si è neanche sicuri e poi l'artista, a sua volta, la faccia veramente l'opera d'arte no.
E quindi l'amministratore parla e poi ringrazia, saluta, poi viene un altro che magari ha un problema con le fognature o con sensi unici no cerca un po'.
Di andare avanti così man?
Tenendo un qualche rapporto con la popolazione e facendo in maniera di non avere dei valori, perché invece l'opera d'arte è un enorme autotreno pieno di valori.
E quindi, quando accetti un'opera d'arte quando?
Dai dai una commissione, sia pure a titolo gratuito, devi sapere che entrerà un convoglio di cose.
Che non necessariamente saranno proprio come quelle che tu pensi.
Ma si creerà qualche dialettica, qualche flusso, qualche
E comunicazione?
Fra un mondo e qualcuno che viene dall'esterno è evidentemente vuole bene a questo posto, perché ci vuole lasciare un segno
Spesso, a quel punto, non spesso qualche volta viene tirato il pedale del freno e la burocrazia è ottima, A quel punto dire che non c'era nessuna delibera, che non c'era nessun atto scritto, che non c'eravamo capiti, che è cambiata la Giunta, che oggi piove più di ieri, insomma,
Le scuse sono i più frequenti, io non sono un grande esperto di storia dell'arte, ma sono convinto che ve ne sono moltissime sia anche andiamo nei musei, ci rendiamo conto che vediamo spesso cose che non sono state fatte per quel museo.
Dietro ciascuno di questi viaggi delle opere
C'è qualche cosa che può essere semplicemente una una d'azione, un acquisto, ma può essere una guerra, una Consilium una.
Una conquista l'avere, so tolto i fregi dal Partenone, per esempio, perché perché abbiamo vinto noi?
Lord Elgin si prende, i fregi del Partenone riporta a Londra, dove non c'entrano niente oppure ancora.
Rifiutare qualche cosa perché sono cambiati e ideologie.
Pensate, la figura, non so, mi viene in mente, adesso sono un grande grafico come Duilio Cambellotti che ha avuto, diciamo, un passaggio dentro il fascismo e per capire che era bravo, poi ci sono uno di un'altra quarantina d'anni.
Eh, e quindi da un certo punto di vista questa è una storia di arte.
Che non trova il posto che, secondo l'artista e secondo le prime intenzioni di questo improprio committente, doveva trovare una collocazione specifica in un posto, perché è stato pensato per un posto per una situazione, però, e poi invece il vento della storia, l'ha portata da un'altra parte,
Questo è già successo altre volte
Tutto sommato, non è detto che sia un grande,
Un grande male, perché l'opera, diciamo, ha trovato altri genitori, ecco altri padri, altre madri è stata accolta.
Eh.
E quindi parla di Calais
E senza essere poi è andata a Calais, parla di Calais ma non parla di Calais, così, alla stazione Termini parla di Calais, in un posto questo no, non lo dico io lo dici tu, caro Alessio, che è un'altra cade, diciamo una cavea all'incontrario no da da sotto a sopra,
E quindi la destinazione, oltre che felice e boscosa, e anche, insomma.
La sorte ci ha messo anche questo messaggio, quindi,
è una storia molto affascinante.
E io conosco adesso da moltissimi anni e abbiamo insegnato insieme alla stranieri sono stato nei sottopassaggi di Terni, sono anche riuscito, come vedete, a riemergere e so che gira per il mondo sono affascinato anche dal fatto che sia andata.
A insegnare agli indiani che, insomma, non è che son proprio anche architettura, non è che sia proprio così scafisti Novak
Lo abbiano fatto, scusate, cose importanti, e quindi questo passaggio a Calais, che poi non è che è, è una storia affascinante.
Oh, naturalmente poi è molto Ternana, perché diciamo
Mi pare di capire che, insomma, Terni un pochino col ferro e
Cioè è la firma anche dell'artista e ancorché la apprendo adesso che nato a Latina, però, mi sembra sufficientemente del nano da capire questo.
Che appunto questo ferro che poi arrugginisce.
E diventa segno, diventa contenitore.
C'è il pieno e il vuoto, lo poi.
Poi è pesante, insomma, non è una
Una gouache no, che tu no, rovescia un bicchier d'acqua.
È una cosa più forte di noi, ecco più grande di noi, più pesante di noi, siamo noi.
Quindi prende un appello spazio, è così si allarga.
E lo strano è che.
E dato che il ferro e dappertutto, cioè anche in questa stanza anche Arcade, è, diciamo, parla tutte le lingue del mondo e quindi è un genere proprio questa ruggine che copre poi qualunque qualunque manufatto in ferro del mondo, anche se questo è corde sappiamo tutto tuttavia,
Come dire
Trova casa dappertutto, perché lì c'è qualche altro ferro, da qualche parte anche anche nel bosco, e quindi mi sembra che questa operazione,
Sia molto bella la cosa che Fini finisco subito e la la cosa che mi interessa, anche che non è l'artista che si affaccia alla finestra, dice che bella mattina sul mare, con questa barca a vela quasi quasi faccio una bella acquerello mattina sul mare, no, qui questo sta dentro.
Come dire un pre e un processo di riconoscimento del migrante
Progress, un pro, un progetto di solidarietà, un progetto di aiuto che Chest che suona, che risuona anche se poi, in effetti, sul luogo dove doveva esserci tutta questa azione non c'è stata e quindi è anche un quadro che è dentro un sistema valoriale, non solo artistico, sistema valoriale di solidarietà umana,
E questo fa parte della sua totale ed della tua totale traducibilità, io credo che se domani, per qualche motivo, dovesse chiudere.
Che il Museo del bosco spero che questo non succeda mai bene, un'opera come questa viaggerebbe sicuramente e probabilmente viaggiando si trasformerebbe, assumerebbe sempre nuovi significati, grazie grazie, professor.
Solo un commento a margine, paradossalmente,
L'opera appunto, ha trovato posto in una regione che è stata estremamente ricca di migranti, che nel tempo ha fornito, ha fornito.
Al costretto parecchi calabresi a spostarsi in tutto il mondo, quindi, paradossalmente trova posto in un luogo in una regione, in un contesto appunto nazionali italiano, che è stato estremamente prodigo e mi ha detto che anche estremamente differente, esatto.
è proprio eh sì, gli gli esempi di tale di di Riace di camini, appunto, vengono citati peraltro nel libro di di Alessio.
Ernesta.
E allora, alla luce del video, appunto da architetti trice, da artista regista fotografa, quali stimoli?
Funziona se funziona ricevuto ricevuto allora.
Qual è la funzione dell'artista, quella di scardinare la percezione, cioè trasformare la nostra percezione della realtà
E Alessio lo fa con una modalità che a me ha colpito molto in primis.
Per questa faticosa fisicità, cioè la sensazione è quella che
Te la sei portata in spalla, sta barca sto relitto, no.
Te la sei spinta, cioè siamo partiti non solo da Calais, da dove realtà e siamo scesi e ci siamo spostati.
E abbiamo faticato e allora questo faticare del corpo è quello che noi mettiamo in campo.
Per mettere in moto quel TIR valoriale, no di valori, poiché possono essere simpatici, antipatici, formalisti, non formali.
Consistenti no, ogni volta che tu hai a che fare con l'arte, ogni volta che tu hai a che fare con la colf, volle salta comunque il sistema no.
Poi questa è una storia che ha tutta una questione per cui, raccontandola noi cerchiamo in modo molto laterale come se stessimo giocando a biliardo con la stecca tu sai che quando gioca a biliardo con la stecca tu non miri mai al buco, no, fai un giro perché sennò non la metti la palla,
Noi avevamo una questione da dire che era.
La nostra totale.
Idiosincrasia rispetto a un qualcosa che in questo momento sta turbando o non turbando i sogni di tutti, cioè.
La totale trasformazione della nostra realtà
I flussi migratori sono sempre stati un elemento centrale.
Dell'evoluzione di questo affare
Complesso che siamo noi, no, l'essere umano è sopravvive, non è un Dodo perché ha migrato il Dodo, si è estinto perché non si è mosso e nella sua meravigliosa età di Dodo.
È crepato per non crepare devi migrare, tu lo sai molto bene, no, s'è diventato un super ex Pipes è andato lontanissimo, andando lontanissimo, tu hai continuato a spingere con le mani questa montagna della Sai trascinato avanti indietro per chilometri
E questa montagna oltretutto.
Mi piace chiamarla Montagnano, relitto, no, non origami Tosi dei termini leggeri e invece uso dei termini pesanti, come lei utilizzati anche tu no, è un TIR, è qualcosa di pesantissimo perché qualcosa di pesantissimo perché è una chiave di trasformazione percettiva.
Quando tu vai a Bomarzo ti salta completamente il sistema percettivo, ma ti salta il sistema percettivo non solo perché la casetta è spostata di 25 gradi rispetto al pavimento, non solo perché c'è la simpatica sirena B caudata, ma perché tu fai un sacco di fatica per arrivare in cima e questa fatica,
è uno degli elementi dello scommettere la percezione.
Giustamente tu hai citato due volte l'acquarello, no, torniamo in questo mondo e leggero e pesante la cosa.
Straordinaria del libro e dell'avventura
Di questo pensiero sulla migrazione è la fatica titanica che te è costata, che è costata a te ai tuoi amici, alla tua famiglia e i camion prestati e le persone e il sudore e bulloni.
Compimenti di Cojon, i tubi andavi dentro il laboratorio in cui si dice, ma io lo brucerei questo non ve lo devo dire perché sta facendo una cosa giusta, però anche no, tutto questo rende estremamente valoriale questa avventura
E allora, tornando a quello che dicevo prima, è un'avventura, anche un poco paradossale, ma che ci mette nella condizione di ricordarci che il Dodo.
Si è estinto perché non migrava
Anzi, Ernest.
Allora io adesso mi fiderei Riccardo Noury, perché come dire in quanto,
Portavoce ufficiale di Amnesty International, Italia parla di diritti.
In nell'accezione più completa, quindi coprendo un ampio un ampio spettro, diciamo e quindi forse appunto ripeto, come avevo detto in premessa, Amnesty si è fatta patrocinante di tutta questa operazione complessa, quindi ha avuto anche la perseveranza di insistere, di non di non abbandonare il progetto con tutte immagino,
Il dottore, le difficoltà legate al contesto sociopolitico che stiamo attraversando, quindi quello che è poi la l'opinione accennava anche dal professor Menduni sul sulla percezione che all'esterno si ha di questo tipo di operazione, no
Sembra quasi che ci si avvia una forma di
Di atteggiamento refrattario a questo tipo di iniziativa, ritenuti inutili, se non dannose.
Quindi l'arte associata a una giusta la richiesta di diritti e così.
Buona serata.
Eh sì, poi la mia collega Laura racconterà bene
Questo nostro progetto, Arte e diritti umani, per ragioni del patrocinio a quest'opera, l'averla accompagnata nel tempo ed essere soddisfatti alla fine del destino che ha che ha avuto e.
Che poi ha portato al libro, a questo incontro, quindi.
Siamo molto molto contenti
Io riflettevo nelle ultime ore sul fatto che Alessio TUEL e la tua opera eccoti.
Siete stati, malgrado vostro, testimoni di una di una cesura molto importante nelle narrazioni riguardanti i diritti delle persone migranti.
Per essere così molto, molto netti, potremmo dividere lo scorso decennio in due fasi, due lustri, il primo è quello di una solidarietà che non è mai mancata da parte.
Delle persone, dei gruppi, delle associazioni del mondo dell'arte verso le persone migranti e richiedenti asilo rifugiati, ma è stata anche una solidarietà istituzionale.
Voglio ricordare l'ultima.
Iniziativa di soccorso istituzionale che ha avuto protagonista d'Italia è stata col Governo Letta, l'operazione Mare Nostrum.
In cui asset istituzionali e andavano a fare quello che oggi rifiutano di fare e viene fatto grazie al cielo e grazie alle ONG da queste ultime, con la criminalizzazione che ne consegue nei loro confronti,
E quel lustro terminò con Angela Merkel che aprì le porte della Germania a 1 milione di persone in fuga dalla Siria, poi la narrazione è cambiata e se ne sono imposte altre molto contrari ai diritti, la narrazione della coperta corta, per cui,
I diritti sono un bene, un prodotto finito che non riesce a coprire tutto il corpo sociale, quindi, se copre i piedi, scopre la destra, se copre d'Aversa, scopre i piedi, fuor di metafora, è la narrazione del non ci sono diritti per tutti, quindi prima gli italiani poi gli altri per ricordare uno slogan tristemente familiare dalle nostre parti,
Così come la seconda narrazione, che è quella che i diritti non sono innati.
Ma si ottengono comportandosi bene seguendo le regole, il che, nel caso delle persone migranti, vuol dire non fare un ingresso illegale per necessità, perché non ci sono altri mezzi, come sappiamo, per entrare legalmente a parte dei decreti.
Flussi assolutamente insufficienti e inadeguati.
E quindi, se i diritti si conquistano come una tessera a punti, comportandosi bene, è evidente che la solidarietà, la simpatia e l'attenzione.
Non sono destinate a persone che, ebbene, non si comportano perché infrangono le leggi e quindi quel quella frase che tradotta in italiano ti sei sentito dire, ma su questo punto non non stiamo più proprio dalla parte dei dei migranti.
E è proprio il simbolo di questo cambio di narrativa e tutti ci si è trovato lì in quel momento storico, quindi sei stato testimone diretto di questo cambiamento, che ha prodotto il rifiuto nei confronti di ospitare l'opera e ha prodotto, sul piano delle decisioni politiche un periodo scellerato.
Di narrazioni, criminalizza anti, ve lo ricordate.
I Taxisti del mare
Ricordate l'accordo tra Italia e Libia del 2017 che ha consegnato a lager, cito, papa Francesco che ha usato questo termine, decine di migliaia di di persone
Nei centri di detenzione della Libia.
Che ha prodotto per rimanere all'Italia, ma il discorso è più ampio e ci arrivo subito ha prodotto una decretazione furibonda punitiva.
Uno dei primi provvedimenti dell'attuale Governo fu quello dei cosiddetti porti lontani, per cui si è Bolzano avesse il mare o Aosta avesse il mare
O al Tarvisio ci fosse il mare, le navi che soccorrono nel Mediterraneo verrebbero destinate a quei porti lì ora, siccome lì il mare non c'è, le mandano a La Spezia Ravenna o in altri porti lontani, così per crudeltà, per prolungare la sofferenza delle persone, la fatica degli equipaggi per togliere navi dei luoghi di soccorso ci sono poi una caterva di procedimenti amministrativi che bloccano le navi nei porti e così via.
Per chiudere poi, con delle più recenti politiche di esternalizzazione, dopo l'accordo con la linea c'è stato quello con la Tunisia, poi il Patto Italia, Albania, ma non dobbiamo prendercela soltanto con la politica del nostro Paese, le politiche, perché io credo che è iniziata nel 17 sotto un governo di segno diverso con l'accordo Italia-Libia quindi non non dobbiamo avere una lente temporale troppo corta, però è come se l'Italia si fosse messa alla guida di un'automobile automobile fornita dall'Unione Europea e questa automobile è,
La politica europea che vede tutti gli Stati membri concordi.
Su un'idea che queste persone?
Non devono entrare nella cosiddetta fortezza Europa.
E quando c'entrano bisogna rendergli la vita impossibile e per rendergli la vita impossibile, dobbiamo trovare qualche modo per espellerli, ma ancora meglio e non farli entrare, tant'è che adesso.
Discreto, un discreto numero di Stati membri dell'Unione europea sta pensando di portare fino alle estreme conseguenze questa politica di esternalizzazione, che in sintesi vuol dire pago qualcuno perché mi gestisca la il problema, tant'è che i Paesi dell'Unione europea stanno negoziando con l'Uganda,
Per creare dei centri chiamati hub di.
Trattenimento di persone in attesa della verifica dei requisiti per chiedere asilo, L Italia sta negoziando con Rwanda e queste sono i lasciti di una politica di esternalizzazione che ha iniziato all'Australia alla fine del secolo scorso e che ha portato avanti più volte
Il Regno Unito, 3 Brexit e post Brexit.
Quindi oggi quelle narrazioni lì che tu hai incontrato all'inizio a un quel rifiuto.
Un po'.
Un po'imbarazzato forse oggi sono palesi, oggi è proprio la negazione del diritto.
Delle persone migranti e richiedenti asilo e rifugiati a trovare.
Accoglienza e il rifiuto delle ragioni della fuga è l'idea che ci siano Paesi sicuri e pensiamo all'Egitto, alla Tunisia.
E paesi?
Nei quali però, per citare il fatto più recente, poche ore fa, una mia cara amica, Lina Atala, che è la decana del giornalismo indipendente egiziano, si è vista.
Portare davanti a un giudice, farsi chiudere il suo portale, ma da Masera.
E sentirsi chiedere 54.000 euro di cauzione per essere scarcerata.
E adesso io ancora non so se sia trattenuta in attesa di pagare questa cauzione che abnorme per gli standard di vita egiziani e.
Però questo è l'Egitto Paese sicuro.
Quindi.
Oggi siamo in questa situazione nella quale quell'opera è un atto di resistenza,
Sta in un posto giusto, se fosse a Calais, oggi sarebbe abbandonata, come come dove accade, perché Calais non è più quel luogo.
In cui c'era una sfida continua, che non era cruenta, come lo sono adesso altre sfide penso al Game lungo la rotta balcanica era un tentativo che a volte riusciva di di arrivare a dover dall'altra parte, magari di rimanerci.
Era la solidarietà portata dalle popolazioni locali, era
Una tolleranza delle istituzioni perché sapevano che, insomma, stando dalla parte delle persone migranti, non avrebbero perso voti.
E oggi invece è così.
E quindi dico e chiudo che è un'opera che esprime la resistenza, che è una forma di espressione tipica dell'arte, a sostegno dei diritti.
Di cui vediamo rappresentazioni importanti ogni.
Ogni anno.
Con sfide con opere con dichiarazioni e questo ci lascia sperare che poi queste narrazioni ostili ai diritti umani
Faccio una parte di un periodo che io penso e lo dico.
In riferimento non all'italiana in particolare, ma se penso a quanto è accaduto nelle ultime 24 36 ore, io penso che finché si hanno le piazze a disposizione e una scheda elettorale in mano, le agende contrario ai diritti umani possono essere sconfitte.
Grazie
Grazie grazie, Riccardo io chiamerei adesso Laura.
Petruccioli che ho letto, si occupa di un progetto, Arte e diritti, e ecco lo ha detto adesso, infatti, come dire in maniera chiara, univoca, incisiva come un bisturi, Riccardo Noury circa la come dire questa questo connubio fra arte e diritti che non solo un punto su un fronte di resistenza e viene in mente Borrelli quando disse resistere, resistere resistere circa, appunto la necessità di comunque di di di porre, di provare perlomeno,
E quindi l'arte, peraltro Alessio, ricorre a un linguaggio archetipo sia nel materiale in ferie, lui fa spesso riferimento appunto alla pittura l'arte rupestre, quindi figure elementari facilmente comprensibili, facilmente, quindi non c'è nessun messaggio insito, cioè non è la banana di Cattelan.
Ah attaccata, quindi non c'è necessaria e no, non è necessario decriptare il messaggio, perché appunto e l'arte, quindi direi nell'accezione positiva.
Un linguaggio infantile, sia nelle nelle figure antropomorfiche, questi Tedeschi queste stelle, quindi ecco.
Un po'quello che dicevate prima potrebbe spostarsi, ma tanto la capisci, quello che sente, quello che vuole, dire che poi è il motivo che ci ha spinto a pensare e a mettere in piedi questo lavoro che ormai dura da da tanti anni.
Su l'arte al servizio dei diritti umani. I diritti umani sono il nostro lavoro, l'arte no, però metterli insieme lo è diventato, lo è diventato perché noi comunichiamo i diritti umani e comunichiamo e materiali i documenti che non sono semplici e l'arte a questo, questo vantaggio enorme, registri innumerevoli tantissime forme espressive. Noi lavoriamo con il cinema, con il teatro, con la letteratura e quando capita con grande piacere, come in questo caso, con l'arte Matelica con con l'arte, con l'arte visuale. Nel caso specifico, poi, in realtà è già stato accennato tante volte a questo tavolo stasera su cosa può fare l'arte in realtà per per il fenomeno, e quindi le persone, i rifugiati e i migranti, le persone che si spostano e sicuramente può raccontare quello che queste persone hanno vissuto sia da cosa fuggono
Crisi ambientali, crisi economiche, persecuzione e discriminazione.
Sia cosa grazie.
Sia cosa affrontano durante il viaggio eh eh eh e le figure di Alessio sembra che raccontino tutto questo. Effettivamente poi tu ce lo trovi, però racconta, racconta proprio questo, quindi la anche la speranza, però sicuramente la la disperazione, anche la fatica, la violenza che c'è il lungo il viaggio, noi ci mettiamo la parte di contenuto, cioè Amnesty indaga fa ricerca e denuncia queste violenze, parlarne con un linguaggio più accessibile per noi è uno strumento formidabile per per cercare di scardinare la chiusura che magari le persone possono avere al venire a contatto con queste con questa informazione, perché poi la seconda cosa, che è meno scontata, ma che per noi forse ancora più importante è che dà un contributo fondamentale alla romanizzazione
Noi c'abbiamo i numeri ok
Sono partito a un certo numero di persone, ne sono arrivate un certo numero, sono sulla spiaggia di Calais, un certo numero, ma quelli sono persone sono volti, non sono solo numeri e fino a quando tu lo racconti come fenomeno, nella migliore delle ipotesi come fenomeno nella peggiore e questo è stato detto sempre di più come problema come minaccia e come situa come invasione grazie,
Come un'invasione,
Diventa?
Complicatissimo arrivare a quello che è la realtà, quello che questo era prima, cioè persone volti oggi ragionavo pensando a questo incontro, una cosa che non mi era mai venuta in mente ormai da tanti anni, appunto.
Lavoriamo su questo.
Eh.
Cinema, opere letterarie, opere teatrali, come vi dicevo, i temi tantissimi e discriminazione ai diritti delle donne, crisi climatica, diritto di protesta su migranti c'è tantissimo nel nostro bagaglio di incontri e di collaborazioni e oggi riflettevo sul fatto che tutti gli artisti con cui siamo sono venuta in contatto che hanno raccontato i migranti in uno di questi temi lo ha fatto sempre cercando di ri Riku
Ricostruire l'individualità delle persone raccontate
E quindi poi ho capito che non era tanto strano, era proprio una forma di resistenza, cioè tutti quanti, anche se fanno cose diversissime tra di loro cose, anche molto vecchia e molto recenti hanno lavorato su questo la restituzione della dignità delle persone raccontate, e allora mi ha fatto fare un altro, passetto il ragionamento, cioè sono anni che io mi sento dire siete ingenui set naïf, non vi rendete conto, invece, secondo me questo è proprio il modo per andare al cuore del problema, perché se tu pensi che queste persone siano un problema e che ti stanno invadendo, tu non trovi gli strumenti per dare delle soluzioni praticabili, percorribili da costruire insieme, che è quello che è successo a Riace e a cammini che sono stati citati tante volte, quindi è proprio il contrario. È proprio questo percorso e questo processo, che secondo me ci permetterà di trovare insieme le soluzioni
Fino a quando sono lo spauracchio queste persone che sono persone, noi non andremo da nessuna parte, quindi l'importanza di un'opera come questa, per la quale ti ringraziamo ancora una volta, secondo me è proprio questo.
Ringraziamento.
Il professor Fulvio l'eolico è stato un po'colui che
Come dire, ha girato la chiavetta dell'accensione, se se dico bene dato tanto, poi alla fine è nata perché era appunto un collega fra le sue molteplici attività, Alessio svolta anche un'attività di ricerca, la facoltà di Roma Tre ha facoltà di Architettura, affiancando il professor Perugini e conoscendo appunto il professor Leoni Leone Leoni Fulvio Leoni che ha dato il primo input no proponendo di fare un'opera.
Peraltro, professor Menduni, invece attorno a lei.
Arte e artigiano, lei prima citava questa poiché manualità di Alessio no, che in parte deriva dal appunto dal suo vivere in qualche maniera nato a Terni, laddove appunto queste realtà industriali si misurano proprio a vista, arte, artigianato hanno la stessa radice, no, ecco quindi molte volte si pensa che il gesto artistico o no debba necessariamente, quindi è legato alla gestualità invece Alessio recupera e affianca più che recupera.
Anche la sua
Dimensione professionale di architetto perché quella è un'opera progettata, cioè né in senso che al di là del nastro che può essere o del come dire del del muro, no, tu puoi richiami anche
Io ci ho visto ciò visto lo scheletro di una barca, no, c'è una barca rovesciata che necessariamente deve avere uno scheletro portante, no.
È lo stesso che ripropone, dunque sto perché si deve reggere, deve funzionare, quindi
E rispetto al gesto così un po'?
Quindi c'è anche questa dimensione è affianca anche alla dimensione proprio del pratica del fare e del realizzare o no si vede Alessio che diretta e se questa è la Miere no, dopo averle appunto pensate disegnate e verificate anche con i modelli no, ah, peraltro non so se avete fatto caso al al all'inizio del filmato no Alessio è immerso in questa sua dimensione professionale perché poi, appunto al di là di queste, per fortuna questi,
Respiri d'aria sana, come può essere questa tua esperienza, no di ossigeno, ossigeno per lo spirito, ovviamente affianca l'attività progettuale di professionista architetto e Alessio, che si aggira in questo plastico enorme di una cosa che ha fatto a Terni anche lì la forma era questa pensilina poi correggimi se sbaglio.
Questa pensilina che credo ci fosse un mercato di non.
K Movida quindi AOC, è una forma che si muove no nelle sue nella sua percezione, però, rimanda sempre a questa dimensione artigianale, no, cioè di di di parte attiva nel processo creativo che è fatto proprio anche di conoscenza lucida nel libro questa,
Fonderia Officina di acciaio, zincato, per cui ha affiancato anche, come dire, le maestranze locali per poter realizzare probabilmente danno detta archi dense vo fa così, perché poi le tolleranze, immagino quello che può essere, quindi si è confrontato e forse anche scontrato con questa dimensione della pratica, no, perché poi ha proceduto, quindi, ecco questa figura un po'ibrida, no di artista artigiano dal punto di vista di di
Come di d'impatto no, abbiamo visto che poi questa opera è stata in qualche maniera fruita, da ragazzi, abbiamo visto le scuole, insomma.
Ragazzi studenti, quanto peso può avere ancora, al di là del concetto che esprime al professor Nouri e sul resistere sulla necessità di resistere a questa?
Rilettura narrazione, diceva il professore, no che ci ci porta indietro di tanto, ma tanto tanto qui ci aiuta, è una bella domanda.
È la il fatto, cioè io, allora noi non ce l'ho.
Contro quelli che fanno i disegni ad acquerello
Sono cose nobilissime.
Però l'architetto è un'altra cosa, cioè intanto ha una comporre, è una cosa tridimensionale, una cosa solida.
Poi diciamo l'architetto, uno dei pochi mestieri che sia fatto di elementi che che ci sono gli archi e c'è il tetto, quindi è proprio nella parola, questo è insomma, se noi chiamiamole architetto per farci una casa.
Il discorso della funzionalità di questo oggetto non è un dopo.
Oh, io voglio una casa dove stare, comodo, dove possa esprimere la mia persona, quindi una componente, diciamo pratica.
Dentro l'architettura è un po'più forte di quello che sia.
Come dire, una arte figurativa soprattutto bidimensionale, ecco.
Già se uno una scultura a un'imponenza, un peso e un impatto sull'ambiente.
Il quadro, insomma.
Resiste meno, ecco lo metti in cantina e collegamenti.
Quindi il fatto che lui venga dall'architettura nel momento storico
O nel luogo storico in cui l'architettura.
È sempre meno cementizie, sempre più metallica.
Non è casuale, insomma, ecco non è che un bell'appuntamento
Perché una convocazione di vari aspetti della modernità
E quindi?
E anche questo carattere della scultura, cioè il pittore, il quadro lo fa lui, no, non è che chiama un altro, mi fai per favore qui questa vecchia.
Invece
è una cosa come questa ora muoio in diretta.
L'audience sale immediatamente
E
Scusate.
Provveduto proprio professore reduce da un'influenza, quindi, influenze negative.
Il capitolo il fatto è questo, cioè che l'architetto è a capo di una squadra, poi a capo, per modo di dire perché Vieri quello del biglietto e questo è il re, lo voglio fermare il cliente lo vuole così.
E l'operaio che dice guarda che non capisci niente, sei un teorico in realtà.
E quindi quando diventa l'artista?
Insomma, avviene mentre il poeta è un grande artiere che al mestiere fece i muscoli di acciaio, ho capito.
Cioè il c'è una componente Matelica molto forte e quindi più è forte più questo questo segno.
Si può combinare con un progetto, può lavorare in una società dove le cose si rompono dove le cose.
E se si possono dimenticare, questi sono degli oggetti.
Hanno una dimensione, diciamo.
Ecco importante, ecco, sono un po'dei carri armati, non sono delle biciclette.
E quindi?
E io sono del parere che.
Lo so, la scultura in ferro potrebbe anche proseguire adesso.
E potrebbe diventare un ramo, diciamo, dell'attività.
Padano che esca
Da queste persone
Perché questa materialità, poi il ferro e anche le armi, anche il netto è qualche cosa che da cui ci si deve difendere, che serve a te, cioè è forte, non è, diciamo, un tramonto sul mare, ecco,
Restano infatti come materiale.
È un materiale sincero, no, verrebbe da dire un materiale che non ha necessità, perlomeno anche nella nell'intenzione non edulcorato, non ha nascosto mascherato.
Ernest che condivide con con Alessio un percorso abbastanza simile architect trice, artista nel suo campo, è quello della della regia e della fotografia.
E però ha una componente.
In più.
Beh, si trova ad affrontare Ernesta la tematica del genere.
Cioè, vale a dire non solo nella professione d'architetto, ma anche nella nel nell'attività parallela, che è appunto quella di fotografa regista, eccetera no.
E voglio immaginare questo questo scenario, però, declinato al femminile è una domanda un po'fuori forse fuori tema, perché noi dovremmo parlare, però ecco, qualora tutti tifosi croata nella posizione di Alessio.
Avresti ipotizzano la questione è sempre è sempre la stessa.
è quella di chi non ha voce no.
Voi.
Ce l'avete, una dimora?
Come dire, stiamo ancora nel nell'era del patriarcato e quindi eh sai c'è una consonanza tra Essere una donna
è l'essere un migrante, ma sai che noia in questi anni abbiamo fatto tutto questo lavoro di ricerca meraviglioso.
Per cui ci siamo resi conto che tutte le donne che sono riuscite a fare un percorso incisivo nell'architettura sono andati via dal loro Paese di nascita, questo vale per Lina Bo Bardi, vale vale per per un mondo immenso, no, che si porta dietro tutte quante anche
Si porta dietro Zaha Hadid,
Si porta dietro Charlotte Perriand, per tutto il periodo dell'Indocina in cui lei fa i progetti, mi guarda, ci abbiamo lavorato per anni su questa cosa e abbiamo scoperto una cosa che ci ha reso, ci ha fatto molto ridere, perché poi l'avrete capito che io tendo a mettere tutte le cose in una dimensione anche abbastanza ironica così come prima abbiamo parlato del Dodo io vi posso dire che tra essere una donna essere,
Un migrante, una migrante vince, il migrante
Perché tutte queste donne nella loro condizione di straniere sono riusciti a fare un inizio di cubatura che a casa loro, in Juan qualità di donne, non avrebbero mai fatto, quindi che te devo dì zeppa di essere stata lineare.
No.
Peraltro
Alessio
Molte e molti dei protagonisti di questo lavoro sono protagoniste Alessio lecita c'è qui la sua gallerista particolare, la direttrice del museo del mar boss.
Cioè
La componente femminile in questo lavoro penso di poter dire che è predominante, insomma bella, e quindi, al di là di quello che hai pensato, hai fatto, se non ci fosse stato questo questa sinergia con queste fantastiche persone.
La stessa Laura Petruccioli, no, l'abbiamo citata prima, quindi voglio dire in realtà forse magari.
È necessario sarà necessario, come dire, di sottolineare in maniera un po'più evidente questa questo contributo essenziale, senza il quale nel nel corso, diciamo di di di questa storia, intanto colgo l'occasione per ringraziarvi per per essere venduti solo un attimo dimenticato.
Colpa mia e due donne eccezionali che sono tua, moglie tua figlia, eguali però.
Chi sono qui?
Rosa che li vedo e Tiziana che, anche perché non sai se ho sempre tenute può fine perdonami, dichiarò allora sempre essere proprio un Franchi, diciamo tra le varie copertine che la casa editrice mi aveva proposto, c'era anche questa che ha scelto mia moglie e il sottotitolo, un'opera sans papier e il suo ok, quindi in questo la ringrazio quello che devo dire in questa storia in effetti io diciamo,
è come dici tu è nato tutto da Fulvio Leoni che è stato proprio lì l'innesco, cioè è stato Fulvio, che appunto, ma ci siamo incontrati durante una tesi di laurea e m'ha detto.
Ma ti va di fare un'opera per uno dei temi che Amnesty tratta e io ho risposto, certo, mi piacerebbe moltissimo fare un'opera che parla di migranti a Calais, avevo questa idea molto chiara perché, appunto, avevo letto della della giungla, avevo letto del di quello che era successo avrei voluto,
Fare qualcosa.
Perché veramente avevo pensato che
Immaginandosi no, insomma, di prendere muoversi da un paese che che che ti respinge in un qualche modo no e poi arrivare in altri Paesi che invece, diciamo, ti danno un'accoglienza adesso non sempre come dire a così calda così accogliente lo volevo fare qualcosa e allora mi era mi avevo cominciato subito a lavorare su.
Una striscia con del cartone, che fosse appunto che raccogliesse queste storie illustrate.
E che fosse appunto al contempo un muro che poi diventa nastro e che poi diventa barca, diventa relitto e su questo muro dipingere delle figure presa a prestito dall'arte rupestre ispirate all'arte rupestre con le tecniche dell'arte di strada, quindi con lo spray usando due colori il nero e il bianco, che sono appunto due colori antichi a insieme al rosso bruno che però era dato dalla ruggine del metallo in questo caso e lavorare su delle immagini che raccontano una storia appunto che che atavica, che è presente, diciamo nella appunto nella dall'arte rupestre in poi, cioè quella della di queste persone di queste, mettendosi nei panni di queste persone per rendere omaggio a persone che partono dal proprio paese.
Vengano respinte, perdono questa identità perché vengono giudicate dal Paese dal quale vengono fuori e poi vengono giudicate nel Paese nel quale arrivano e si trovano in questo limbo in cui perdono anni.
Della propria vita, che nessuno gli restituisce per cercare una identità e per essere considerato effettivamente solo un numero.
Volevo fare qualcosa che rendesse omaggio a questa esperienza, dar da, diciamo, artista o da qualcuno che fa cose artistiche, un po'architettoniche ma un po'artistiche nel senso che non hanno una utilità, così diciamo, un Funds, non è una casa, insomma, ecco.
Che però non ha avuto l'esperienza diretta.
Di prendere la barca dalla Libia o o dalla Tunisia ed arrivare in Italia. No, non ho avuto questa esperienza diretta e allora volevo fare questo, rendere questo omaggio fermandomi un attimo prima, lasciando spazio all'interno di queste figure bianche che sono vuoti da riempire, con la fantasia di chi le osserva, per cercare di stimolare la riflessione da parte di chi le osserva e di riempire quelle immagini con le proprie storie personali con il proprio vissuto. E allora a questo punto avvicinarmi con rispetto a questo tipo di esperienza senza raccontarla in modo diretto, semplicemente perché il modo diretto forse esclude tutti gli altri infiniti modi, diciamo con i quali magari altre infinite storie hanno avuto luogo.
Mentre appunto quando ho avuto ho avuto questa idea tra le varie donne che mi hanno aiutato, alcune sono appunto sotto pseudonimo, perché all'inizio del libro c'è un'avvertenza, dove dico che tutti gli amici francesi che mi hanno aiutato in realtà non cito i loro nomi
Perché siccome ci sono stati dei precedenti un po'incresciosi?
Della sua associazione, che dava aiuto a questi migranti nella nella giungla è stata
è stata fatta chiudere dalla polizia perché si aspettava un un comizio di un politico che aveva bisogno probabilmente di una situazione un po'di caos.
Perché appunto, dopo qualche giorno scoppiato, sono ovviamente questi migranti che non potevano ricevere alcun sostegno da queste associazioni, chiaramente che c'è stata una protesta è arrivata, la polizia ha fatto un po'di arresti, è cronaca insomma di quel periodo e ha fatto un po'di arresti e chiaramente il giorno dopo è arrivato questo politico che era in quel periodo c'era il ballottaggio ha detto, vedete, se
Se mi votate ripulirlo alla Francia da questa feccia,
E il giorno dopo del comizio la polizia è tornata presso questa associazione, gli ha detto adesso, potete riaprire, quindi era però la stessa associazione che mi ha raccontato questa cosa insieme a le altre persone, no, ha vinto Macron.
Però per ora, però.
Questa situazione e diciamo loro m'hanno detto noi ti abbiamo raccontato questa cosa, ma se tu dovessi raccontarla di nuovo a qualcun altro, noi negheremo di aperta, era mai detta.
E quindi, quando mi sono trovato poi a scrivere questa storia, ho deciso di metterli tutti sotto pseudonimo anche lo stesso tecnico del Comune effettivamente imbarazzato nel dirmi non ne so un papà, un microfono.
Non so se fosse d'accordo oppure no, sinceramente non lo so, non ho capito forse un po'sì, forse un po'no, non lo so, però aveva il compito di dirmelo perché quando mentre stava producendo, diciamo fece facendo i disegni sulle lamiere e a un certo punto il Comune di Galeno non mi rispondeva più alle mail per cui dico ma che succede?
Allora dico, guardate tanto, sono di passaggio rimasto a trovare un secondo, ha preso il biglietto apposta, sono andato su e non mi volevano più ricevere.
Sono entrato grazie all'amicizia con l'usciere che poi appunto m'ha, portato dallo stesso tecnico con cui avevo parlato all'inizio, che aveva accettato l'opera.
E e lui m'ha detto, si guarda, non siamo appunto però migranti, potresti fare qualcosa che parla del merletto di Calais.
Riconvertire l'opera allora avevano il plastico e dal Comune o riconvertire l'opera, non dico allora abbiamo insomma.
Ah, come dire, ho dovuto desistere, go abbiamo cercato neanche nel libro c'è scritto timidamente qualche incontro con qualche altro operatore culturale privato, diciamo no, chi gestivano in altri musei, lo Chanel era un altro museo, insomma di Calais, il quali i quali però ci hanno detto sì non è in programma però non abbiamo intenzione nemmeno di metterlo fra tre anni in programma perché sai è una cosa che se poi il Comune non vuole chi siamo noi per potersi opporre a questa cosa?
Quindi è come dire una situazione un po'di questo tipo, per cui
Poi, ecco l'opera vuoto, ecco, sarà in mostra al museo di Marsiglia il ma qui al Macro di via Nizza, i disegni con quello lo spazio, diciamo, di Amnesty e poi in alcuni eventi artistici, dovevo portato alcune lamiere alcune no, perché le lamiere pur poteva trasportare 24 metri di muro lo ha tagliati in 13 pezzi da diventare e siccome mi piace prendere parte al lavoro anche manualmente perché così posso imparare delle cose nuove, posso conoscere delle persone che hanno anche cose interessanti da dirmi effettivamente ero in officina con loro e mi rendo conto che ero forse più un impiccio perché sicuramente però sicuramente hanno apprezzato come dire la mia,
La mia, la mia buona volontà di ho fatto. Il liceo artistico a Terni, dove appunto alla lavorazione dei metalli era proprio un aspetto fondamentale. Quindi qualcosa sapevo, ma chiaramente quella recente che ci lavorava da tanto, ma quindi è stato molto interessante, per cui poi, quando mi trovavo appunto in Calabria, dove appunto avevamo fatto una prima mossa a Vibo Valentia dove li ho conosciuto appunto Giovanna Adamo che è qui adesso e poi con Giovanni Adamo e abbiamo fatto una mostra e poi un'altra grana B personale con Erminia fiotti che ha una fantastica artista che ho avuto, con la quale ho avuto il piacere di lavorare, con la quale abbiamo fatto questa B personale e un e una performance durante il vernissage durante questa performance Antonella Bongarzone, che ha fatto una delle postazioni del libro che è stato un elemento fondamentale per tutta questa storia, era in contatto con
Mario e Tonino Tallarico, del che sono i proprietari del Maps, di questo museo d'arte, del bosco, della Sila e con la direttrice artistica che era, Elisa Longo.
Mi hanno messo in contatto, abbiamo le ha parlato, ha parlato, scusate, Antonella, ha detto loro di questa opera.
Perché era rimasta senza casa e loro hanno detto raccogliamo, noi facciamo la teniamo come opera permanente,
E quindi ho chiesto ad Andrea Samonà che il fotografo che poi ha messo le foto sono le foto che sono nel libro, sono le sue di accompagnarmi, siamo andati Mabo se insieme abbiamo montato in due volte, facendomi prestare il furgone, prendendo una volta uno in affitto di insomma sulla Sila di gennaio trovi la neve,
Ci saranno, ci siamo accorti dopo che non aveva le catene e quindi abbiamo ci siamo molto divertiti
E a questo punto poi c'era anche saperla Marino che ha un'altra, appunto figura femminile, citata nel libro, che si è occupata di tutte le riprese, del dell'opera del montaggio dell'opera, del racconto dell'opera per conto del Museo alcune di queste riprese del video che avete visto all'inizio sono di Isabella Marino cioè citava e Michelangelo Garrone che appunto è lui a montatore cinematografico comincia a fare il regista con dei cortometraggi e questo è uno dei suoi primi cortometraggi.
Che appunto ha costruito per per raccontare questa storia, questo libro mix mi miss mescolando, diciamo, un po'intelligenza artificiale e riprese reali, per cui alcune cose che avete visto nel video sono finte, alcune sono reali, ma anche quelle finte sono successe veramente nel senso poi ecco c'è stato diciamo come dire è un po'un racconto che si mescola in questo modo,
E in questo alla fine diciamo appunto una volta che nel 2024 alla fine abbiamo montato l'opera, a quel punto però, avevo una storia che volevo raccontare perché questa storia, secondo me, andava raccontata che non so se non credo che non so se è un'insegna che non credo che sia un insegnamento ma è sicuramente una storia che secondo me aveva il dovere di raccontare e vi ringrazio per quello che hai detto tu Riccardo quello che hai detto tu Laura quello che avete detto tutti voi,
Perché effettivamente, con il senno di poi e grazie anche alle vostre riflessioni, effettivamente mi rendo conto che forse ero arrivato proprio nel momento di passaggio da quando all'inizio accettavano l'opera, andava bene e poi improvvisamente dovrei dovrei ritrovare il giorno in cui hanno cominciato a non rispondermi più all'e-mail per avere il giorno esatto in cui questa cosa è cambiato definitivamente
E attualmente, appunto, se vai a Kalevi perché loro mi dicevano, il problema è che noi non vogliamo fare la fine di Lampedusa, che è una bellissima, un bellissimo posto, Andrea bellissime spiagge, ma ricordata solo per i migranti che paiono. Insomma, non è però eh eh mascherando questo atteggiamento da marketing territoriale, in realtà hanno come dire tutto sfogo al loro
Alla loro paure e al loro, forse anche razzismo okay, cioè capisco che la parola è un po'pesante, ma secondo me è il caso di usarla, e fondamentalmente vai a Calais, dove c'è tutta la parte delle spiagge, con i bambini e le famiglie che giocano poi una rete di filo spinato e la fila di migranti che deve imbarcarsi per Dover,
L'importante è che tutte quelle famiglie siano aggirate a guardare dall'altra parte e non da quest'altra, perché loro non è che la presenza di questa opera avrebbe aumentato il flusso diminuito o oppure non so aumentato i problemi, cioè semplicemente vorrebbero non vederli queste cose
E quindi non c'è non solo non affrontarle dal punto di vista politico, affrontarle come vogliono, perché se non le vedi non sei attenzionato ha proprio come se fosse quasi un atteggiamento psicologico, collettivo o no, non volerlo vedere, non volerne parlare no, non vorrei affrontare la negazione no,
E questo è quello che mi ero riproposta, di non fare, cioè non dimenticare questa piccola storia.
Prima la prima edizione è stata in inglese perché era stato pubblicato Ashanti gare in India e poi è arrivata ad albatros, che devo ringraziare per il fatto che non mi ha chiesto di allungare il brodo.
Ha fatto un lavoro di editing molto asciutto, per cui la storia che è scritta è quella che molto schietta, molto diretta e e questa è una cosa che a me, che ho apprezzato molto da parte loro.
Grazie grazie a te Alessia mi sembra di poter dire che, insomma, molte volte viene citato l'allineamento dei pianeti Venere che allinea, quindi c'è stato un una concomitanza di fattori che, pur trattando un tema tragico e doloroso.
E quindi ha allineato tutta una serie di intenzioni di buone intenzioni. No, a partire da Amnesty, questa casualità, legata al momento che ti sei trovato a vivere o no questo cambio di scenario di narrazione, come diceva Riccardo, e svolgere un compito sociale, no, che vale tanto per l'architetto quanto per l'artista no, soprattutto in momenti come questi, per esempio, la polemica che ultimamente ha riguardato la posizione di molti artisti, scrittori cantanti soprattutto circa le posizioni da prendere in un senso o nell'altro, ma comunque da prendere a prescindere dalle proprie idee. No, quindi difenderle, argomentarle, no, invece c'è una tendenza un po', come dicevi, tu a evitare no, non se ne parla, ma tu da che parte est no, no, non sto da nessuna parte. Amore universale, tutti che dobbiamo viva la pace, che vi basta alle guerre. Al di là delle dichiarazioni di alcuni politici
Improvvide che hanno fatto dichiarazioni improvvide, che alcuni politici basta bombe atomiche, basta, quando c'è stato personaggi come Francesco che ha anticipato e di gran lunga allora io forse passerei se c'è qualcuno di voi che magari a qualche quelli del pubblico presente,
Certo
Beh, allora perché intanto diciamo, io ho pensato subito di lavorare con il ferro?
Escludendo tanti altri materiali plastici o a escludendo anche l'alluminio, ad esempio, o altre cose
Perché mi sarebbe piaciuto proprio partire dalle competenze, anche del della mia zona okay, la lavorazione del ferro e anche dei metalli speciali.
Eh eh, poi volevo anche utilizzare un materiale, è una tecnologia che alla fine era molto simile a quella dei barchini che viene utilizzata per vengono utilizzate, diciamo, per per spostare i migranti lungo il mare, insomma dal sulla superficie del mare che devono reggere appena hai a volte non lo reggono perché se pensi a Cutro questo purtroppo cioè che sono fatti con una lamiera 18 decimi di millimetro di spessore di ferro e con dei quadrucci che vengono saldati come irrigidimento il quel muro appunto a questo, a questa questa dimensione per cui quando rivolta si vedono gli irrigidimenti e questo riguarda una barca,
L'idea della barca è avvenuta appena due, mentre stavamo realizzando la cosa perché la stessa officina e mi dicevano sì, dobbiamo aggiungere degli irrigidimenti per cui abbiamo disse ho disegnato questo irrigidimento in modo da lei ricordassero proprio il telaio della parchi a tema, diventato ancora più barca a quel punto,
Quindi il motivo del materiale è questa, anche la facile lavorazione.
Quindi ecco mi piaceva che invecchia S
Quindi.
Sa all'aperto, sì, se si è all'aperto.
Al allora io ho dato come indicazioni, diciamo una manutenzione leggera, l'opera invecchierà, è cambierà nel tempo, la la la parte dipinta a sotto un fondo di antiruggine, Sora altre mani di colore, chiaramente se dai il fondo solo su un lato e non sull'altro dura comunque diciamo,
Relativamente poco relativamente poco in real time, diciamo i metalli arrugginiti poi prima di smaltirli, ci vuole insomma, quindi semplicemente cambierà nel tempo, invecchierà e questo è un aspetto che mi piace perché fa vedere proprio la patina il passaggio è una cosa che ricerca non non non volevo creare un monumento, come dire ah, veramente come dire, cioè,
Non ho la pretesa di di creare un monumento eterno, non so come dire, ecco quindi che che invecchi va bene poi dopo un po', quando si ritiene opportuno, ci può stare una manutenzione che lo ripulisce, un po'della ruggine, gli dà un protettivo, se vogliono a quel punto ricambierà un pochino ma fa la il restauro la manutenzione fa parte della vita dell'opera.
No, peraltro mi viene in mente adesso non la cosa non so se hai fatto qualche pensiero, no,
Questa barca rovesciata, che si fa leggere, diciamo sui due lati, cioè alla fine la superficie è finita, e invece la parte un po'più più povera, quella strutturale, quella più autentica, per certi versi no, richiama molto questi cimiteri di barchini che ritornano sono immagini anche abbastanza e sono quasi tutti in ferro quindi abbandonati un po'alla salsedine un po'il tempo che passa, quindi,
Perdono questa questa questa immagine au originaria, per diventare altro è diventare scheletro, per diventare ricordo
Non so se questo secco e in cui poi, appunto, non c'è nessun tipo di mascheramento in questo senso è sincera, è autentica, quindi.
Va bene, non c'è nessun altro che qualche commento.
Mi ricordo quando si diceva si fosse inquinato, che accoglie l'opera e poi siamo rimasti che invece non è stato possibile Mugnai accennava, ma come mai queste persone prima pensavano di poter accogliere l'opera Calais in spazi privati e poi invece non hanno?
Il motivo Monreale non lo so, cioè nessuno mi ha dato molte spiegazioni, io non le ho chieste perché comunque, ma avevo capito che era un tema, diciamo tutto quel gruppo di artisti che m'ha aiutato insieme anche ai due di Anne e stipate galere che mi hanno aiutato e che nel libro sono citati come Athos,
Portos e Aramis loro sono.
Comunque avevano anche dei privati, però sai quando diciamo questa quest'quando c'è stato il rifiuto del pubblico?
Nessuno ha voluto, come dire, contrapporsi a questo rifiuto, nonostante sapessero che invece, in realtà sarebbe stato il caso di farlo o no, è una cosa che m'ha stupito molto, perché da Galeno non me lo sarei aspettato, perché comunque io adesso non posso dire di conoscere Khaled benissimo ma ci sono stato diverse volte questa poi insomma questi miei amici,
C'è uno spirito che è quello delle città portuali, in cui c'è una solidarietà, insomma, delle città portuali, no, insomma, quindi non c'è, come dire, che questa non è che si tratta di un, cioè una città di intimare un porto di mare, un luogo di passaggio dove le persone non sono diffidenti dell'altro fanno tutti i viaggi non insomma,
E però improvvisamente ho trovato questa come dire, una volta che il Comune ha detto noi non siamo pro migranti, altri ha detto, va be'se, non l'hanno voluta loro, però magari è meglio di no, prima sì, poi no, prima sì, poi no, ora non so se alcuni simile avevano detti per perché solo perché volevano essere gentili.
E quando si trattava poi di impegnarsi con un'opera comunque consistente di 24 metri di lunghezza di muro attorcigliato, insomma, ecco qui questo qui che poi è alta, appunto, diciamo, mi arriva qui, insomma, quindi.
Sicuramente c'è un, come dire, una dimensione che che intimidisce no.
E anche il tema che intimidisce
Allora è vero quello che diceva Enrico Menduni, no, insomma, è vero anche quello che diceva Ernesta sul per quanto riguarda la fatica, no allo spostamento di questa cosa io l'ho sempre fatto con molta passione, quindi, o forse sentita meno, però effettivamente si ho girato tanto, insomma, quanto e soprattutto le opere d'arte rifiutate, insomma, nella storia dell'arte ce ne sono tantissime che vengono iniziate perché vengono chieste di di essere fatta in un certo modo poi dopo, però a un certo punto dice va be'guardano, però non era proprio questo di cui volevo parlare. Io quindi,
Insomma, è successo pure a Francesco Hayez, con i profughi di Barga, proprio è lui stesso, mentre il suo committente si aspettava un tema mitico declinato lui invece è proprio dipinto i profughi di barca che in quel periodo lasciavano barca un fatto di cronaca di allora e che lui poi ha detto no, non mi riconosco più in questo, quindi questo quadro 6 per 3 e te lo tieni
E insomma, è stato molto scusate 2 per 3 2 metri per te, te lo tieni, quindi, per cui è è una cosa diciamo come dire che poi va be'la, città, insomma che aveva appunto no, insomma quella scultura di Rodin che parlava appunto del sacrificio de le poggiati Calais.
E che parlava appunto del sacrificio dei borghesi di Calais rispetto agli inglesi, no, insomma, si offrivano
Per il sacrificio, per chiedere agli inglesi di abbandonare il luogo di conquista che era diventato Calais, non me lo aspettavo veramente, questa cosa immaginavo ci fosse una società contro lo Stato che piace sempre citare questo romanzo spesso questo saggio di Pierre cluster alla società controllata dalla società contro le sta allo Stato che in realtà poi ha paura di contrapporsi e tu dici ma come,
Ecco.
Quindi, sì.
Cambiare li ho contattati tanti.
E poi alla fine inaspettatamente è arrivata la Calabria, diciamo aspettata mente in senso dall'altra parte, insomma, ecco.
Va bene.
Grazie.
Va bene, grazie grazie mille, allora direi che a questo punto, se c'è qualche ultima considerazione, mi sembra che abbiamo un po'di sviscerato la tematica dei diritti attraverso quanto ci hanno detto, Riccardo Noury Laura Petruccioli peggio,
Giovanna Luisa Luisa, anche Luisa parte del gruppo di Amnesty.
Un ringraziamento a tutti e, grazie a The Tommaso per eventi avversi della partita.
Concerto e del del solito traffico romano, ma quello, purtroppo, è una costante grazie al professor Menduni che.
Pesca
Grazie a te Alessio, grazie a voi che ci avete in qualche maniera supportato e sopportato, grazie grazie.

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