Modera Tommaso Brasiliano.



Intervengono: Francesco Aymonino, Riccardo Noury, Laura Petruccioli, Giovanna Reanda, Alessio Patalocco.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Voyage à Calais. Un'opera sans-papier" di Alessio Patalocco", registrato a Roma martedì 27 ottobre 2026 alle ore 18:18.



Sono intervenuti: Tommaso Brasiliano (architetto, già Presidente di Architetti Roma Edizioni), Enrico Menduni (giornalista esperto di linguaggi multimediali), Ernesto Caviola (architetta, regista, fotografa), Riccardo Noury (portavoce della Sezione Italiana di Amnesty …

International), Laura Petruccioli (referente per Amnesty International Italia del progetto Arte e diritti umani), Alessio Patalocco (architetto, professore di Comunicazione visiva presso l'Università per Stranieri di Perugia).



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 27 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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