Saluto della vicepresidente della Camera, Anna Ascani.
Intervengono: Giusella Finocchiaro, Alberto Gambino, Gustavo Ghidini, Marisaria Maugeri, Salvatore Orlando, Paola Severino e Maurizio Bellacosa, Andrea Zoppini.
Convegno ""Significato e confini del diritto digitale contemporaneo"", registrato a Roma lunedì 26 ottobre 2026 alle ore 10:00.
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 42 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione … audio.
leggi tutto
riduci