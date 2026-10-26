26 OTT 2026
dibattiti

"Significato e confini del diritto digitale contemporaneo"

CONVEGNO | - Roma - 10:00 Durata: 2 ore 42 min
A cura di Carmine Corvino
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In occasione della pubblicazione del Codice di diritto digitale a cura di Salvatore Orlando.

Saluto della vicepresidente della Camera, Anna Ascani.

Intervengono: Giusella Finocchiaro, Alberto Gambino, Gustavo Ghidini, Marisaria Maugeri, Salvatore Orlando, Paola Severino e Maurizio Bellacosa, Andrea Zoppini.

Convegno ""Significato e confini del diritto digitale contemporaneo"", registrato a Roma lunedì 26 ottobre 2026 alle ore 10:00.

Tra gli argomenti discussi: Libro.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 42 minuti.

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Buongiorno buongiorno a tutti, insieme ai nostri lavori che.
E hanno una scansione molto intensa, quindi bene iniziare puntuali e io devo innanzitutto leggere un messaggio del Anna l'onorevole Anna Ascani, Vicepresidente della Camera, che doveva intervenire, ma che non è potuta essere con noi, allora ha inviato questo bel messaggio che vorrei leggervi intanto e poi iniziamo i nostri lavori.
Desidero darvi il benvenuto alla Camera dei deputati e rivolgere un saluto a tutti i partecipanti, ringrazio inoltre gli organizzatori per questa iniziativa che si svolge in occasione della pubblicazione del Codice di diritto originale curato dal professor Salvatore Orlando, impegni precedentemente assunti non mi consentono di essere fisicamente presente, ma ci tenevo a far arrivare il mio saluto e il mio ringraziamento al professor Giuseppe i vettori.
Che modererà i lavori, e a tutte le relatrici e i relatori, il tema che affrontate oggi riguarda da vicino alla vita delle persone.
Le tecnologie digitali stanno cambiando il mondo in cui lavoriamoci, informiamoci, relazioniamo, partecipiamo alla vita democratica e stanno cambiando il futuro delle nuove generazioni.
Alla Camera abbiamo scelto di confrontarci con queste trasformazioni in modo aperto, promuovendo occasioni di approfondimento e uso dell'intelligenza artificiale fondato su trasparenza, consapevolezza e centralità della persona, perché la sfida non è sostituire l'umano ma ampliarne le possibilità, sappiamo però che queste tecnologie possono produrre anche esclusione, disinformazione e manipolazione sfruttamento dei facilità,
Per questo servono regole, che però da soli non bastano, serve una grande visione politica, non possiamo essere semplici spettatori di innovazione altrui, dobbiamo invece fare della tecnologia un grande progetto comune europeo, investendo nella ricerca, nelle competenze e tenendo al centro le persone, i loro diritti.
Uno sviluppo senza regole non è quello che vogliamo.
Né per noi né per chi verrà dopo di noi, accanto alle norme servono formazione, educazione, una consapevolezza diffusa dei diritti, il diritto deve restare in dialogo con la comunità che è chiamato a governare.
Per questo trovo significativo che la riflessione di oggi non si concentri solo sull'intelligenza artificiale, ma sul diritto digitale nel suo complesso.
I dati personali e non personali, le infrastrutture, il software, le piattaforme, i mercati.
Un insieme di norme europee e nazionali cresciuto molto rapidamente.
Che ha bisogno di essere ricondotto a un quadro coerente e ai principi della nostra Costituzione e dei valori europei, affinché la difesa della nostra democrazia, delle nostre libertà, arresti il nostro bene comune primario, è un lavoro prezioso e il contributo di studiose e studiosi è indispensabile anche per chi come noi è chiamato a legiferare.
Buon lavoro a tutte e a tutti Anna Ascani, come avete inteso, non è un messaggio di saluto formale, c'è qualcosa di più, c'è proprio un inquadramento di quello che oggi sarà a questo incontro e direi che rispecchia un po'la ciò che abbiamo inteso soprattutto Salvatore ha inteso di organizzare intorno a questa,
Per terra davvero eccezionali e esperti della materia, io dirò solo due parole all'inizio per collegarmi direi questo bel messaggio dell'onorevole Ascani.
E sul diritto, appunto, digitale, e questo mi sembrava uno dei punti essenziali del suo intervento come insieme di norme europee e nazionali che occorre ricondurre un quadro coerente coerente naturalmente, con i principi.
Questo compito non è affatto facile, lo sappiamo tutti.
Ogni ordine giuridico e dobbiamo partire edilizia e parliamo di diritto digitale si può comprendere e delimitare solo muovendo dal suo sistema di fonti.
I due parole orientano da sempre dal Medioevo in poi, in questa ricerca, buonismo e pluralismo.
Da un lato.
Il buonismo, un assetto nato con la rivoluzione francese, costruito sulla legge, sull'idea di Stato come cellula primaria.
Del diritto, dall'altro, il sistema maturare delle costituzioni dei loro ordinamenti, su cui poggia da 80 anni la nostra società europea, ebbene,
La rivoluzione digitale è un evento di rottura.
Nel significato e nei confini di questo diritto e di queste fonti distinte, come abbiamo detto, per semplificare in quelle due parole fondative ed è una vicenda di rottura profonda, per una serie di ragioni chiare e riportate portate tante volte che io.
Ripeto, naturalmente, per così, dare coerenza a questa inizio della dell'attività della nostra giornata, quali i quali le caratteristiche per Addis e perché una rottura profonda, beh, la distinzione fra essere dei fatti e dover essere la legge vanificata.
Ed è vanificata dalla presenza di poteri economici capaci di imporre un loro ordine, che va ben oltre le nostre classificazioni, gli algoritmi ai numeri incolpano regole invisibili che incidono sulle nostre vite senza bisogno di esecutori.
La libertà, uno spazio spesso.
Vanificato, come sappiamo, da tutta una serie di fatti che.
Modificano la libertà in una facoltà di consentire a una breve indicazione.
Ma al contempo non possiamo certo ignorare lo sperimentiamo tutti i giorni, le azioni umane sono potenziate dalla tecnica che celebra, moltiplica le utilità e consente cose che non avremmo neppure, forse immaginato in questo contesto, in questa rivoluzione.
La scienza giuridica ha un compito nuovo, è delicatissimo.
E il codice di diritto citare di Salvatore Orlando, che dà occasione a questo incontro.
È un contributo di grandissima utilità
Frutto di uno studio e di una consapevolezza che è maturata in Salvatore nel corso di molti anni, una delle prime sue opere sul tema e del 2012, quindi siamo molto lontano da oggi e poi la sua produzione scientifica e le sue iniziative che tutti conosciamo sono ormai un punto di riferimento per tutti da tempo, ebbene allora l'idea di un codice di diritto digitale,
Ha un preciso significato, almeno io ho ravvisato questa significato, poi ne parleremo, naturalmente non evoca certo l'idea illuministica di una.
Così della della fonte per eccellenza, ne può essere certo paragonato alla stagione dei codici ottocentesche nel 900, ma la parola codice a una precisa finalità e una piena legittimità anche in questo contesto e anche per il diritto di digitale, e dunque l'uso che viene fatto in questa codice in questo appunto opera sistematica è non solo utile e legittimo ma ha una finalità precisa.
Perché la parola codice, dopo tutte le varie manifestazioni che ha avuto?
Indica una cornice.
In questa opera di Salvatore c'è una cornice delle fonti primarie e secondarie del diritto digitale.
Quindi uno strumento rivolto ad un pensiero scientifico.
A tutti coloro, poi, che dovranno misurarsi con questo diritto, ma soprattutto a chi dovrà, come dice bene interrogazione l'onorevole Ascani avviare almeno e condurre in avanti questo coordinamento e questa ordinanza, questa creazione di un ordine di credibile e utile per tutti rispetto a una complessità davvero straordinaria.
Accanto a questo codice, alla idea che esso rappresenta stamani ci sono una serie di relazioni che danno spessore.
A questo progetto, nei suoi aspetti più significativi.
Basta che voi leggiate la il pane di stamani per accorgersi, per accorgersi di come le relazioni riguardino ogni aspetto più significativo di questa fase progettuale e di sistemazione del diritto digitale dall'interpretazione.
All'amministrazione della giustizia dal diritto civile penale costituzionale devono in qualche modo confrontarci alla proprietà intellettuale, alla regolazione dei dati, a questo punto non resta che iniziare i nostri lavori e l'ordine io qui accanto Salvatore, perché ci sono qualche, c'è qualche novità rispetto a quello che è scritto qui ci sono due interventi, mi sembra che saranno collegati con noi da remoto il primo e della professoressa Giusella, Finocchiaro che ci parla della dei loro, degli interpreti dell'interprete nella creazione del diritto digitale, quindi una voce
Importantissima fra le prime, che ha affrontato con grande impegno e con grandi risultati questa percorso, questo progetto di studio e di ordine nel nel sistema digitale, so se possiamo dare subito la parola collegata.
Mi scusi, è collegata alla ecco, allora aspettiamo che sì, ci sia il collegamento e poi sarà lei la parola per la prima redazione.
Buongiorno a tutti, ecco, credo, credo che è passata a vedere adesso.
Grazie dell'invito e grazie per avermi dato l'opportunità di non mancare.
Collegati
è l'occasione che ci vede oggi riuniti, è quella appunto di riflettere sulla bella opera di Salvatore Orlando, il codice digitale, e questa occasione ci dà modo di riflettere sul diritto digitale stesso.
Certamente materia nuova ambito del diritto recente e forse è il caso di ripercorrere, seppure brevemente, storicamente, la nascita di questo diritto agli inizi degli anni 90 si discuteva se fosse opportuno oppure no configurare un nuovo ambito dei diritto tendenzialmente del diritto privato, ma la stessa operazione si fece poi per il diritto pubblico che all'epoca veniva chiamata diritto dell'informatica e all'inizio degli anni 90 si individuarono due,
Appunto, nuove materie, due nuovi settori, quello del diritto privato dell'informatica, è quello del diritto pubblico dell'informatica e la discussione che venne in Italia, così come era del pure in altri pezzi, in particolare negli Stati Uniti, era, se fosse opportuno configurare un necessario configurare una nuova branca del diritto,
Questo perché i fenomeni tecnologici che venivano sottoposti all'attenzione del giurista erano talmente nuovi, talmente prominenti da richiedere un'attenzione tutta speciale, cosa che vediamo adesso negli anni più recenti, anche con il cosiddetto diritto dell'intelligenza artificiale e quindi la forza del fenomeno, la forza del fatto finì con il condizionare anche gli interpreti e richiedere appunto che,
Ci fosse uno sguardo specifico sulla allora informatica oggi digitale. I temi di cui si occupava all'epoca all'inizio degli anni 90 erano soprattutto la tutela del software e poi la tutela della protezione dei dati personali, che in realtà all'epoca ero a tutela della riservatezza e che passò attraverso numerosi progetti di legge ormai approvati fino a giungere a la legge che tutti conosciamo del 31 dicembre del 96 sulla tutela del software, ma qui c'è chi potrebbe spiegarlo molto, ma molto meglio di me. C'era il dibattito fra la tutela, attraverso il diritto d'autore, la tutela attraverso il brevetto, che poi si risorse fondamentalmente per la tutela, attraverso il diritto d'autore, con la tecnica normativa di una modifica della legislazione esistente
Ed è questo il punto su cui vorrei proprio richiamare la vostra attenzione, allora come oggi ci si interroga se e in che misura siano necessarie delle norme ad hoc per regolare il i fenomeni digitali e indubbiamente la risposta non è e non può essere netta nel senso che in taluni casi i fenomeni richiedono normative ad hoc normative specifiche pensiamo appunto all'intelligenza artificiale. In altri casi, i fenomeni fatti che osserviamo possono essere sussunte all'interno di categorie già esistenti ed ebbene o più non dimenticare questo aspetto.
Nell'ansia di irregolare nell'ansia di dominare la tecnologia, spesso soprattutto negli anni.
Le recenti i legislatori si sono affidati decisamente nettamente a norme nuove.
Questo talora è necessario, ma non è sempre necessario, quindi io credo che il ruolo del giurista e ruolo dell'interprete sia quello anche di distinguere fra I gli interventi che possono essere meramente interpretativi e di come dire nuova
Qualificazione dei fenomeni e gli interventi che sono invece completamente avulsi e non riconducibili al diritto già esistente e che richiedono delle norme.
Per spiegare meglio questo mio pensiero faccio riferimento proprio alla legislazione sull'intelligenza artificiale, che sostanzialmente possiamo dividere in.
Legislazione specifica su emergenze artificiale e
Normativa antica, già preesistente e che può essere reinterpretata la luce dell'intelligenza artificiale, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale è un esempio, i normativa specifica sull'intelligenza artificiale normativa che vuole trattare l'intelligenza artificiale come un sistema, un prodotto che deve presentare certe caratteristiche di sicurezza e soltanto se li presenta essere ammesso e immesso nel mercato europeo ma tante questioni giuridiche che pone l'intelligenza artificiale non sono risolte dal regolamento europeo e non richiedono forse neanche una disciplina specifica. Penso alla responsabilità civile,
Per i danni cagionati dall'intelligenza artificiale che oggi può essere
Ricondotta alle normative già esistenti in materia di responsabilità del produttore o in materia di Codice civile o dettate dal codice civile, benché il recente decreto attivo e per la 132 abbia previsto una chi specchio, è piuttosto discutibile di.
Presunzione di nesso di causalità e poi questioni come quella dell'autorialità delle opere introdotte con l'intelligenza artificiale o della normativa dell'applicabilità della normativa sulla protezione dei dati personali esistono, esiste un'esigenza di norme specifiche, in alcuni casi in altri casi non esiste e lo sforzo dell'interprete del ruolo dell'interprete oggi come all'inizio del percorso del diritto digitale deve essere quello di qualificare i fatti alla luce delle norme esistenti.
Il ruolo dell'interprete oggi, rispetto a quello di 30 anni fa, è certamente molto più difficile in questa materia, perché perché si sono susseguite moltissime norme e siamo sommersi, soprattutto nell'ambito del G.I.C. Digitale, dalla over regulation europea, oltre che da quella nazionale.
E qui lo sforzo dell'interprete in questo caso è anche quello che è tipico del nostro lavoro, ma in questo caso è tanto più forte quello di razionalizzare e sistematizzare, sforzo che reso certamente più difficile dalle peculiarità del fenomeno, è reso più difficile dalla produzione multilivello che è evidente in questa materia e quindi dalla norma dalle normative europee alla soft law internazionale hanno normative italiane.
A tutte le normative che non sono cogenti, che sono emanate anche in sede europea, quindi lo sforzo di ricondurre tutto questo sistema oggi è quanto mai rilevante, però questo è lo sforzo che indubbiamente siamo chiamati a fare senza dimenticare senza dimenticare lo richiamava il Presidente prima le categorie all'interno delle quali dobbiamo ricondurre questi fenomeni quello che spesso vedo è quello che mi preoccupa e che talora ci si specializza nei dettagli e si dimentica il quadro d'insieme
Ecco il quadro d'insieme, il sistema giuridico deve essere sempre il nostro riferimento è ed è quello che caratterizza al meglio l'attività più alta dell'interprete e del giurista e credo che questa opera di Salvatore Orlando possa contribuire a questo sforzo, chi siamo tutti chiamati a fare, grazie per la vostra attenzione.
Ringrazio Giusella Finocchiaro per questo.
Lucidissimo intervento che ha posto i sul tappeto una questione essenziale, come comportarsi da interpreti, quali siamo di fronte a questo quadro complesso, intanto, rinunciando a quello che lei ha detto benissimo la.
L'idea di di di che tutto debba essere rinnovato e tutto debba essere oggetto di nuove norme. Occorrono invece una grande opera di sistemazione, che comincia proprio dal coordinamento con le fonti e dalla chiarificazione che non siamo nel mondo digitale in presenza di un diritto eccezionale, di un diritto che quindi ha una sua logica interna, chiusa all'interno di categorie proprie, soltanto di quel diritto, anzi, è un sistema che si inserisce a livello di tutele multilivello, ma anche a essere inteso con il raccordo necessario con le categorie fondamentali del diritto civile penale e altro, dunque, un'opera sistematica, difficile, ma che ha quelle caratteristiche, quelle indicazioni che Giusella Finocchiaro ci ha fornito subito e la prossima relazione mi sembra che sia ancora proprio sul tema, perché
E Alberto Gambino, che dovrà intervenire anche lui da remoto.
Ma che ha come oggetto della sua relazione diritto digitale, codice civile, quindi il primo confronto prima lettura, ecco
Alberto collegandomi, ecco, ci sono benissimo, allora a te la parola.
Grazie grazie molto di questa opportunità di dialogo, sebbene soltanto a distanza e un grande giurista italiano, che è mancato pochi mesi fa aveva scritto un volume mirabile sull'età della decodificazione, cioè a dire che negli ultimi decenni il, la centralità del codice civile era venuta meno e viceversa e si stava sempre più proponendo un diritto settoriale è legato in particolare ai settori economici più significativi della società, dal diritto bancario, il diritto assicurativo al diritto della concorrenza e, forse,
Oggi, anche sfogliando il bel volume curato da Salvatore Orlando, verrebbe da dire che potremmo trovarci in una sorta di età della ricodificazione, e cioè la il digitale, e lo ha detto bene Giusella Finocchiaro ha una serie di fonti molteplici che non si riescono più a ricondurre soltanto un sapere scientifico e noi siamo un po'imbrigliati dalle classi di laurea e dei settori scientifico disciplinari.
E tutto il diritto, diciamo, dell'informatica, lo abbiamo sempre scisso in tre grandi settori il diritto civile, da una parte con il diritto appunto dell'informatica, la filosofia del diritto con l'informatica giuridica e Diritto amministrativo, con l'amministrazione digitale e in realtà se uno sfoglia il volume di Salvatore troverà anche il diritto europeo troverà anche il diritto penale Rover anche il diritto della concorrenza, eppure il tentativo è quello di, diciamo così, codificarlo in un unico volume
è perché è necessaria questa opera, potremmo dire esegetica in questo momento storico e la verità è che sui banchi dell'università e si è un po'perso, potremmo dire il metodo scientifico e si somministrano tante nozioni, soprattutto perché le materie sono sempre più Amman analitiche e ma non si danno fino in fondo gli strumenti che tipicamente la università tradizionale dava ai nostri studenti e quindi non tanto il nozionismo quanto il saper percorrere le norme, sfruttarle, identificarli e applicarle e questo si chiama metodo.
È una materia così scivolosa come il diritto digitale è per forza di cose, necessita di un metodo, è il metodo, non può essere che quello della codificazione, cioè di astrarre le norme dal vari contesti nei quali si trovano e dargli una sistematicità sistematicità che certamente può essere anche soggettiva. Quindi adopera, potremmo dire decodificatore, salvo che non ci sia proprio un codificatore
Illustre come il luogo in quale vi trovate, allora in questo caso si potrebbe avere davvero un codice del diritto digitale che a forza di legge, ma è probabile che quest'opera possono fare soprattutto gli studiosi attraverso una sorta di testo unico che parta in particolare dalle fonti di rango potremmo dire superiore.
Penso alla Corte Costituzionale trattati europei, per poi scendere al diritto europeo, arrivare fino al diritto continentale dei singoli Paesi.
E quindi qui, tra l'altro, sarebbe interessantissimo avere un grande capitolo dedicato alla comparazione, perché
Viene da solo, il diritto digitale va oltre le frontiere nazionali e poi entrare in quelle norme molto insidiose e per certi versi anche sin troppo analitiche, che sono le fonti secondarie che sono le regole, i regolamenti, le direttive, i protocolli di attuazione e allora un'opera del genere invito digitale e potremmo dire che un primo livello di questa elaborazione e cioè di aver messo in un unico testo,
E segmenti legislativi che hanno una loro diversità strutturale in quanto provenienza di fronte.
Il valore aggiunto dell'opera di Salvatore Orlando, direi che probabilmente il rapporto che c'è fra innovazione e i diritti fondamentali non è un caso che si antepone la Carta costituzionale d'innovazione, sembrerebbe talvolta tributaria di un diritto.
Diciamo così un po'senza radici, ma legata al tecnicismo di chi convenzionalmente attenzione convenzionalmente, cioè contrattualmente negozialmente scrive le regole del gioco e quindi abbiamo un operatore spesso forte, perché è un produttore di tecnologia e quale indica qual è il percorso eventualmente di tutela da parte del soggetto che dovesse,
E trovarsi in condizioni di menomazione quanto alla propria tutela giuridica, alla propria protezione giuridica e ne viene che, anziché a dire poi alla giurisdizione e si agisce a una sorta di operatore virtuale che potremmo dire una un è un arbitrato sui generis legato tuttavia uno sbilanciamento rispetto a quella che è la terzietà dell'arbitro e perché le regole del gioco e anche poi le decisioni stesse sono definite dalla parte potremmo dire contrattualmente più forte. È proprio per evitare questo il rapporto fra innovazione e diritti fondamentali. Ci ricorda che prima ancora delle regole del gioco esistono,
Alcuni punti fermi che sono le arcate delle convenzioni internazionali e anche né della convenzione europea dei diritti dell'uomo nel caso europeo e, in fondo, quando la normativa sull'intelligenza artificiale di stampo europeo quindi siamo nel regolamento del 2024.
E indica quali siano le caratteristiche di una intelligenza artificiale affidabile, indica inesorabilmente la necessità di presupporre dell'utilizzo stesso una piena protezione della sicurezza, dei diritti fondamentali e della salute,
Questo contesto ci fa dire che oggi in sé rideremo a una piena attuazione di una sistematica, sarà anche perché ci sarà una valutazione della nostra giurisprudenza, a partire dai livelli più alti, appunto della Corte Costituzionale, per scendere la Cassazione, le Corti d'Appello ai tribunali territoriali che definiranno e questo è un suggerimento che ha già dato al collega Orlando anche una giurisprudenza del diritto digitale.
Che sarà, potremmo dire, il collante tra tante enorme di settori diversi, che però nella fattispecie concreta nel caso singolo, nella vicenda potremmo dire dell'evento avverso trova a questo punto una sua tipizzazione a livello giurisprudenziale perché la giurisprudenza non può evidentemente applicare Sper l'azione in materia è solo un diritto e far finta che non esista che so il diritto amministrativo perché in questo caso il giudice civile che decide o viceversa il giudice amministrativo fa finta come se non esistesse il giudice civile. Abbiamo dei rimedi processuali che consentono ai giudici anche di andare al di là della propria materie del proprio settore.
E da questo punto di vista, il diritto digitale giurisprudenziale potrebbe essere l'evoluzione di una classificazione che oggi troviamo in un bel volume e che si potrebbe trovare, potremmo dire in un addendum che ci consente a questo punto di renderlo è il volume stesso, anche utile
Per gli operatori
Prende il settore giallo è o evidentemente perché accogliere tutte le normative Tore è uno sforzo importante, apre anche per chi opera in quel settore, ma raccogliere anche la giurisprudenza attuativa e diventa ancora più fecondo.
Un ultimo rilievo sul volume del professor Orlando, diciamo così.
Sembra una raccolta di leggi dedicata al mercato a chi traffica le tematiche del diritto digitale, ma io ritengo che sia un'opera soprattutto per gli studiosi, anzi diciamo soprattutto per i giovani studiosi e perché i giovani studiosi, quando si imbattono all'interno di una normativa,
E, diciamo di settore, facciamo l'esempio o se il Testo unico della finanza e trovano al suo interno perché il legislatore Hobbit, ovviamente adeguato quella normativa al passo con i tempi, un articolo che ha introdotto i quello.
A livello settoriale, anche un pezzettino di diritto digitale, poi però lo studioso non dovrebbe accontentarsi soltanto dell'interpolazione che ha fatto il legislatore all'interno di quella singola norma, ma dovrebbe andare a visionare in un con uno sguardo potremmo dire limitrofo anche le altre gli altri settori che magari hanno applicato la stessa norma frutto di un espediente tecnologico ma magari l'hanno scritta in maniera differente perché nel diritto assicurativo e la la la i registri della blockchain assumono un certo significato nel diritto bancario e un altro nel diritto d'autore e un altro ancora.
Però la base tecnologica è sempre la blockchain, allora diventa interessante per lo studioso vedere come il legislatore ha applicato una norma sulla blockchain non solo dentro il diritto bancario, ma anche dentro gli altri settori del diritto, perché questo è proprio il metodo, il metodo e la capacità dello studioso di muoversi davanti un istituto potremmo dire molto simile o addirittura in questo caso identico, ma un applicazioni diverse al settore a seconda del settore legislativo e come si può fare questo evidentemente si può fare solo se sia un'opera che al suo interno contiene già anche le altre normative di settore che hanno l'Istituto tecnologico che è entrato in quel determinato settore. Per questo dico un'opera anche e soprattutto per i giovani studiosi
E per studiosi in generale, perché gli consente di andare oltre il testo. Il piccolo segmento che si trova ad affrontare una, un esperto di diritto societario sarà dentro la riforma del diritto societario, però, quando andrà a studiare e delle delibere assembleari da remoto a distanza on line, cercherà di capire nel mondo, per esempio, associazionistico come funzionano rispetto alla legge del terzo settore, le stesse delibere assembleari on line. Perché c'è un cuore simile alle 2 fattispecie, un tempo usavamo Istituto dell'analogia che ci consente a questo punto di capire se ci sono delle sovrapposizioni e per certi versi e questo ruolo dello studioso suggerire anche al legislatore possibili correzioni perché magari con l'Istituto tecnologico è stato applicato in un ambito in un certo modo, in un altro ambito, in un altro modo, ma che invece questa disparità diventa un'incongruità e quindi il legislatore potrebbe porre rimedio uniformando i due istituti, e questo penso che sia uno dei valori maggiori di di questo volume e quando, appunto di iniziare, ho rievocato
L'opera di Natalino Irti.
Lo faccio senza intenti di, diciamo così, di provocazione, ma proprio come potremmo dire agenda del lavoro del mondo digitale nei prossimi anni di cercare di dare sistematicità a questa materia e non invece cedere ineluttabilmente all'idea che via via si settorializzato sempre di più la specifica attuazione di una norma viene meno il ruolo del legislatore e quindi entra in gioco soprattutto aziende o anche autorità di secondo e terzo livello. Questa sarebbe, scusatemi l'espressione una grande sconfitta dello Stato legislatore, il quale rimane comunque sovrano anche le dimensioni di sovrano europeo, laddove la normativa sia stata delegata al legislatore europeo e soprattutto, o essere artefice di un dialogo a questo punto transfrontaliero anche oltre oceano, ma non solo Oltreoceano, ma anche con il continente asiatico.
Perché soltanto ridando sistematicità all'interno dei propri ordinamenti si sarà in grado anche di dialogare con gli ordinamenti che hanno dei sistemi diversi e sono sistemi più imperniati sull'equità, sulla regola, sul caso singolo e sulla Comollo o viceversa, nel caso del continente asiatico, e penso alla Cina, a un,
Sovrano che si fa mercato a uno Stato mercato che diventa un tutt'uno e detta le regole del gioco attraverso l'attuazione e l'entrata, nel mondo della competizione e nel mondo della concorrenza mondiale, grazie davvero per questa opportunità di dialogo e spero che questa presentazione possa offrire qualche spunto utile, grazie buon prosieguo.
Grazie ad Alberto Gambino, perché ha introdotto temi che poi, immagino, saranno ripresi sicuramente dal dibattito.
Tratteggiando un possibile futuro, ecco come evoluzione normativa di questa opera e quindi il testo unico, quello che può essere, forse nella logica haitiana dei micro sistemi.
E che una possibile evoluzione, ma c'è anche poi quella riferimento che ha fatto Alberto, in fondo al suo intervento, a questo codice, come una opera per gli studiosi, io credo che questo sia la dimensione attuale, più importante, abbiamo a disposizione un materiale ordinato sapientemente da chi conosce bene la materia, il sa quali sono i problemi che occorre sistemare e come cominciare a sistemare e questo credo sia il presente quello che poi può essere in futuro vedremo, sarà naturalmente questione che sarà all'attenzione di tutti,
Ecco, adesso è presente con noi o prenderà da ecco, Assessore Bongiorno il professor Maurizio, per la cosa che introdurrà il tema importantissimo, qual è quello del rilievo del diritto penale nel nostro ambito.
Grazie grazie a voi per la presenza, grazie per la presentazione, grazie per l'invito agli organizzatori e ai ringraziamenti, aggiungo subito i complimenti all'amico Salvatore Orlando per questa opera pregevole che viene presentata in una sede più che adeguata alla fatica, allo sforzo, alla maestosità di questo volume,
Ci sono quesiti analoghi, come è già stato detto da ieri gentilissimi relatori che mi hanno preceduto, ci sono quesiti analoghi che si pongono all'attenzione di tutti i giuristi nei vari settori dell'ordinamento giuridico. Quando ci si interroga sui rapporti tra diritto e moderne tecnologie, sono d'accordo su quello che ha appena detto il professor Gambino, uno dei pregi dell'opera di Salvatore Orlando, e aver messo al centro in questa raccolta così ampia, così interdisciplinare, accompagnata da utilissimi criteri di consultazione. È stata quella anche già nella struttura di mettere al centro il rapporto tra innovazione e diritti fondamentali, e questo è il punto di partenza intorno al quale ruotano tutti i quesiti che, in termini generali, qualunque giurista si sta ponendo negli ultimi anni di fronte al diritto digitale contemporaneo. Quali sono questi quesiti validi per tutti gli studiosi del diritto? Prima di tutto, verificare se le Catterick categorie giuridiche già esistenti sono capaci di governare queste nuove tematiche oppure se vi sia l'esigenza di elaborare nuove categorie, poi individuare criteri certi chiari di individuazione delle responsabilità e, infine, e soprattutto assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie della persona. Esigenza. Quest'ultima particolarmente
Assorbita e vissuta dal diritto penale e allora nei rapporti tra tecnologia e diritto penale io condivido con la professoressa Severino il cappello di questo tema così ampio, ci sono tanti quesiti con la mia maestra, la professoressa Severino. Ci siamo suddivisi i compiti, io vorrei svolgere delle brevi riflessioni sui rapporti tra intelligenza artificiale e diritto penale. La professoressa Severino si soffermerà invece più avanti perché adesso impegnata in un altro convegno, tra l'altro a piazza Montecitorio, proprio nel nella sede principale della Camera dei Deputati, la professoressa Severino si interrogherà in particolare sui temi della cyber security. E allora, venendo alla mia parte, quali sono le tematiche e i problemi che riguardano l'intelligenza artificiale applicata al diritto penale? Fondamentalmente abbiamo tre tipi di applicazione problematica dell'intelligenza artificiale, la prima e l'intelligenza artificiale come mezzo di prevenzione dei comportamenti criminosi, per individuare in anticipo i reati, il secondo il secondo possibile utilizzo dell'intelligenza artificiale e all'interno dei processi decisionali. Quindi, proprio nelle decisioni dell'autorità giudiziaria e prima ancora anche in sede investigativa. Il terzo, invece problema, quello principale è l'individuazione di eventuali responsabilità penali quando l'intelligenza artificiale viene utilizzata nella commissione di un reato e allora vediamo
Brevemente questi tre temi, partendo da quello della prevenzione della criminalità, abbiamo esempi oggi già molto efficaci, soprattutto nell'esperienza statunitense, dove ormai si sono diffuse negli ultimi anni le cosiddette predictive policing, quindi queste policies di prevenzione degli illeciti che dà vita ad una vera e propria polizia predittiva gli algoritmi raccolgono, elaborano dati,
Sulle sulle dinamiche criminose, anche riferite a determinati soggetti e così ci sono, da una parte sistemi place based, sistemi che consentono di individuare le aree, i sobborghi di una città dove statisticamente più probabile la commissione di un reato, dall'altro lato ci sono sistemi person based che consentono di individuare la persona più pericolosa immagino che, sulla base di criteri analoghi,
Sabato scorso le forze di polizia si sono concentrate ko per, con il rischio di possibili scontri, soprattutto sulla piazza di Milano, in seconda battuta su quella di Roma e poi su altre città che davano questi indicatori di particolare pericolosità, ecco, questi sistemi di predictive policing sono efficaci sono sufficientemente garantistici, dipende da tanti fattori, dipende prima di tutto dalla qualità dei dati che vengono raccolti.
Dipendono poi dalla qualità dei del controllo umano sull'elaborazione di questi dati e poi comunque entrano il rapporto problematico, queste tematiche con il rispetto delle garanzie individuali basti pensare alle tematiche relative alla protezione della privacy, ma non solo, viene in considerazione anche la la, la tutela del diritto di difesa,
A fronte di sistemi preventivi basati su calcoli algoritmici, però, però ci si sta muovendo in questa direzione, confidando che il supporto scientifico possa essere di ausilio negli Stati Uniti. Già da anni fu funziona il Financial Action Task Force, che è un sistema di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per prevenire fenomeni di riciclaggio in in Europa. Il rapporto Ocse del 2019 Analytics folle Integrity invece prevede l'utilizzo delle delle tecnologie digitali per prevenire fenomeni corruttivi e di frode e l'ANAC. L'Autorità nazionale anticorruzione in Italia è stata molto tempestiva per adottare in Italia, già a partire dal 2019, strumenti analoghi per monitorare le misure anticorruzione e rendere più tracciabili i processi. L'utilità di questi sistemi, che oggi già esistono e funzionano, dipendono, ripeto, dalla qualità dei dati, dalla metodologia adottata dalle competenze degli operatori. Soltanto se c'è questa virtuosa. Con presenza di questi requisiti di base si può garantire il rispetto dei diritti fondamentali e grazie a questi sistemi, nel settore privato è ormai diffusa la cosiddetta digital Criminal compliance, l'impiego di strumenti digitali per rafforzare le strategie aziendali di prevenzione dei reati, per esempio su base tecnologica. Si può agevolare la cosiddetta attività di parti due diligence, il decreto legislativo 2 3 1 del 2001 in Italia in tema di responsabilità degli enti derivante dal reato dell'individuo compiuto nell'interesse o a vantaggio
Dell'Ente stesso e un sistema, quello 2 3 1, che si può agevolare dell'utilizzo di strumenti tecnologici digitali perché le grandi quantità di dati, soprattutto se correttamente raccolte e analizzate, possono supportare la fase di risk assessment, possono migliorare l'efficienza dei controlli, possono facilitare l'aggiornamento delle procedure di prevenzione degli illeciti in ambito aziendale passiamo al secondo al secondo contesto di applicazione dell'intelligenza.
Artificiale
Strumento per prevenire i reati, nel senso di agevolare le decisioni dell'autorità giudiziaria in determinati contesti, e qui abbiamo due esempi importanti, prima di tutto, già nella fase pre trial, la fase prima del processo si può ricorrere all'Intelligenza Artificiale per agevolare e sostenere le decisioni sulla libertà dell'imputato in Italia il riferimento è l'articolo 274 del codice di procedura penale sulle esigenze cautelari in fase cautelare si può
Arrestare una persona e sottoporla a misure, appunto, cautelari personali come il carcere, che quella più grave, quando vi sia una di tre esigenze cautelari e una di queste tre esigenze cautelari e il pericolo di reiterazione del reato il pericolo di reiterazione del reato può essere valutato dal giudice con l'ausilio dell'intelligenza artificiale che analizza i dati e dà delle indicazioni, e questo è il quesito aperto. Il secondo contesto di possibile applicazione riguarda invece il Centre Singh dell'esperienza americana, ovvero la commisurazione della pena
Oggi l'articolo 133 del Codice penale, nel dettare i criteri che il giudice deve osservare per parametrare la pena del caso concreto alle specificità di quella vicenda rispetto ovviamente alla cornice edittale di pena prevista per il reato contestato, fa riferimento tra i criteri che il giudice deve osservare, quello della capacità a delinquere. Ecco, la capacità a delinquere può essere desunta anche dalle informazioni che arrivano attraverso gli strumenti digitali. E un quesito molto delicato che deve fare i conti nel nostro ordinamento con due regole, la prima, quella del 192 del codice di procedura penale sulla valutazione della prova.
Gli esiti di una di una procedura gestita dall'intelligenza artificiale possono dar vita degli indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da arrivare ad un elemento probatorio, dovrà dotato di questa effettiva efficacia di prova. L'altro riferimento normativo è l'articolo 220 del codice di procedura penale che, nel disciplinare la perizia, ogniqualvolta vi sia l'esigenza per il due di giudice di approfondire dei quesiti tecnici, consente sì la perizia su eventuali cause patologiche dell'individuo per verificare se vi sia o non vi sia la capacità di intendere e di volere che il presupposto della imputabilità nel diritto penale ma vieta, l'articolo 220 al comma 2 vieta
La perizia su qualità psicologiche, indipendenti da cause patologiche, e quindi bisogna fare i conti con questi paletti fissati dal vigente diritto penale processuale. Terzo contesto, abbiamo detto quello più problematico, individuare responsabilità quando l'intelligenza artificiale diventa un contesto di commissione del reato e prima di tutto l'intelligenza artificiale o in generale i mezzi tecnologici possono essere oggetto materiale del reato, quindi l'oggetto su cui cade la condotta criminosa. Qui gli strumenti che abbiamo nel codice penale sono già vigenti e già efficaci, perché abbiamo una ampia rete di reati che un tempo definivamo
Informatici, come ricordava, secondo la corretta terminologia già la professoressa Finocchiaro e che oggi più comunemente vengono definiti i reati cibernetici. Abbiamo tanti reati, dall'accesso abusivo alla frode informatica, al danneggiamento informatico. Quindi, quando gli strumenti tecnologici sono oggetto su cui cade la condotta criminosa, l'ordinamento vigente è già completo. È al passo coi tempi. C'è un secondo contesto, quello in cui l'intelligenza artificiale sia il mezzo di commissione del reato, eventualmente per agevolare la commissione del reato, per realizzare la commissione del reato con determinate insidiose modalità. Qui la scelta che ha già fatto il legislatore italiano e US sicuramente opportuna è quella di prevedere una specifica aggravante valida in termini generali per la commissione, di un reato attraverso l'intelligenza artificiale, salva poi la configurabilità di altri reati come
Il recente, il reato di cui parlerò da qui a un momento, infine, il terzo, il terzo caso in cui l'intelligenza artificiale interviene come mezzo di commissione del reato è quello più problematico, ovvero come si fa a individuare una responsabilità penale se nella commissione del reato c'è lo zampino dell'intelligenza artificiale come sappiamo ed è l'aspetto di maggiore,
Preoccupazione sistemi basati sul machine to machine learning sul deep learning sono capaci di generare degli esiti finali che non è facile prevenire e anticipare per l'essere umano e quindi sono esiti, generati dall'intelligenza artificiale, con un certo grado di autonomia.
Rispetto anche a quella che è stata la programmazione della macchina tecnologica, ora qui, ovviamente bisogna distinguere caso da caso, se pensiamo ad un omicidio realizzato attraverso l'utilizzo intenzionale, di un drone autonomo per uccidere una o più persone, è facile, abbastanza facile ricostruire la responsabilità penale in capo all'utilizzatore del drone ha,
Seppur dotato di qualche possibilità autonoma di movimento, è invece il caso ancora più problematico è quello del veicolo a guida autonoma, che provochi un evento lesivo a causa di un difetto non voluto o comunque non tenuto in considerazione dal programmatore. Qui come si fa a individuare una responsabilità penale e il quesito più difficile, ancora aperto, la strada che stanno prendendo i penalisti è quella di far riferimento, appunto alla come categoria giuridica di cui parlavamo all'inizio
Alla categoria della colpa. L'imputazione colposa è quella che sembra assicurare il più utile criterio di individuazione della responsabilità, perché nell'imputazione colposa abbiamo un rimprovero di leggerezza che viene mosso al soggetto per non aver rispettato la regola. Cautelare. Quella regola che, se osservata, avrebbe impedito alla Commissione dell'evento lesivo regola cautelare che poteva e doveva osservare la. Il criterio dell'imputazione colposa può essere applicato anche unitamente alla regola di fondo per la responsabilità omissiva, qualora si individua una posizione di garanzia, posizioni di garanzia che consente di applicare la regola della equivalenza causale nella omissione di cui all'articolo 40, capoverso del codice penale, secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Per applicare però correttamente i criteri dell'imputazione colposa, occorre avere delle regole cautelari. Precisa. Il rimprovero di leggerezza implica una regola di condotta con finalità preventivo cautelare che il soggetto ha violato
E allora ecco che l'attenzione si sposta sul piano normativo, così come è stato già detto da chi mi ha preceduto e così come ha già più volte sottolineato il professor vettori in sede di interventi del moderatore, bisogna ripartire e comunque ritornare allo stesso tempo alle alle regole normative. E allora a che punto siamo? Nel quadro sia italiano che europeo? Il codice digitale a cura di Salvatore Orlando, in preziosissimo riferimento. C'è una cornice europea dove sulle tematiche dell'intelligenza artificiale è centrale lei AI Act, entrato in vigore il 2 agosto 2024, e poi ci sono i legislatori italiani che cercano di dare attuazione a queste indicazioni. Il legislatore italiano finora, quindi possiamo fare i complimenti alla sede che ci ospita finora è stato efficiente e tempestivo perché in sede penale si è mosso sia con la legge 132 del 2025 sia ancora più recentemente, con il decreto legislativo 160 del 2026 si è ripresa
Anche in Italia e non poteva essere altrimenti la cornice del regolamento europeo e si è pensato opportunamente ed introdurre, oltre ad aggiustamenti al reati preesistenti, due nuovi delitti il primo è quello dell'articolo 612 quater, illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale una norma, questo nuovo delitto dell'articolo 612 quater che oggi è centrale da subito nel contrastare il fenomeno del cosiddetto deepfake, dall'altro lato, l'introduzione
Di un altro reato collocato all'articolo 437 bis del codice penale
Il reato di omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale, come diceva benissimo all'inizio alla professoressa Finocchiaro, l'impronta delle Act. È proprio questo di aver individuato sulla base dell'approccio basato sul rischio, i contesti in cui è più pericolosa la l'operatività dell'intelligenza artificiale, con la conseguente necessità di adottare degli strumenti di sicurezza. Ecco, in Italia la omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale, oltre alla alterazione illecita di questi sistemi, sono oggi uniti da poche settimane dal recente decreto legislativo numero 160 del 2026, in base al nuovo articolo 437 bis del codice penale. E siccome il legislatore italiano è al passo coi tempi, questi due nuovi reati, ripeto i numeri di riferimento, 612 quater e 437 bis del codice penale sono già entrati nel sistema 2 3 1
Perché la stessa riforma ha introdotto l'articolo 25, trattino Vices del decreto legislativo 2 3 1 del 2001 e quindi e quindi oggi le aziende da poche settimane è proprio un tema di grandissima attualità, stanno provando a dotarsi di ulteriori policies di prevenzione di questo tipo di illecito, l'illecita diffusione di contenuti generati o alterati da sistemi con sistemi di intelligenza artificiale e il reato di omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale,
E quindi siamo prossimi Han Han delle novità anche nelle nelle negli interventi preventivi all'interno delle aziende, le 2 aree che a prima vista sembrano maggiormente da coinvolgere nella prevenzione di questi due reati sono l'information technology e gli uffici comunicazione verso verso l'esterno e questo è questa l'ottica del.
Moderno consulente d'azienda, bravo nel delineare i sistemi 2 3 1 e allora per chiudere, torniamo, torniamo al punto di partenza, l'efficienza tecnica deve essere accompagnata da garanzie, questa è la priorità per lo studioso di di di di diritto penale e quindi occorre raccogliere,
Dati affidabili, occorre prestare attenzione al rischio di discriminazione, occorre assicurare la trasparenza, la possibilità di verifica, il controllo umano.
E in modo da poter poi individuare chiaramente eventuali profili di responsabilità, e allora come mette in luce la pregevole raccolta di leggi curata da Salvatore Orlando, oggi il diritto digitale contemporaneo ha un compito, quello di individuare e non è facile il corretto punto di equilibrio tra innovazione, certezza del diritto e il rispetto delle garanzie fondamentali grazie,
Io mi scuso tra un po'devo andar via perché ho udienza a piazzale Clodio, quindi devo raggiungere, ma proprio per questo la professoressa Severino viene in seconda battuta, così la voce del penalista continua anche nella seconda parte, grazie grazie, professore, perché il suo intervento è stato davvero lucidissimo e molto molto interessante perché ci ha,
Condotto
Chiuso ai gangli centrali della legislazione.
È italiana e non solo, ma della legislazione generale sul problema della intelligenza artificiale che, per quanto riguarda il diritto penale affronta i problemi che lei diceva benissimo di nuovi reati con la legge 132, ma anche con l'ultimissima legge e pone in evidenza quali sono quelle che lei diceva giustamente infine le garanzie,
Delle tutele necessarie, perché la il sistema di intelligenza artificiale si muova naturalmente con efficienza e con la speditezza che tutti ci auguriamo, ma quali sono anche le garanzie e le protezioni che hanno tutti i cittadini e i diritti fondamentali che ciascuno di essi possono vantare? Credo che sia emersa da questa relazione in modo netto la centralità del diritto penale,
In questo settore non so se più o meno di altri, ma sicuramente una centralità del diritto penale per ragioni diverse, ma soprattutto per il rapporto che è sempre problematico in questo caso la complessità al centro ha la problematicità fra delitto, pena e colpa o comunque responsabilità del reo a garanzia di tutti quindi, grazie professore di questa grande quadro molto lucido è interessante, adesso mi deve,
Ecco il professor accanto a me, Gustavo Ghidini, che tutti conoscete e che ci parlerà, naturalmente, della proprietà intellettuale.
Al centro della sua grande attività scientifica.
Salvatore, grazie a loro, per l'attenzione e la pazienza, e io penso che.
Sia già stato messo in luce la l'utilità, anche scientifica, anzitutto scientifica, dell'opera.
Di Salvatore come quella che, ricostruendo un universo normativo.
Eh.
Toglie rispetto a tematiche che appaiono e sono ampiamente determinate dalla tecnologia e quindi con il rischio dell'asset
Teoria, li zazione specialistica eccessiva a dare e ricostruire un'impronta e un.
Direi una forma a me per i giovani, come ha detto, Gambino un'impostazione di carattere sistematico olistico, dove ci sono dove si tengono presente le differenze e le divergenze, ma anche le le convergenze tra un settore e l'altro.
Penso però che quest'opera sia destinata ad avere rapidamente e con continuità edizioni successive, non credere di essersela cavata con questo, perché questa de l'editorialista più autorevole del New York Times, Thomas Friedman, ha definito il mondo del digitale come un mondo come una bambina che ha ancora bisogno dei pannolini e quindi per esempio nel settore dell'intelligenza artificiale i tecnici stimano che innovazioni significative si verificano ogni sei mesi, quindi è un campo in cui la lepre della tecnologia,
Va sempre più avanti rispetto alla tartaruga del diritto, anche perché comincio a venire al tema della mia e del mio intervento, questa lepre non va secondo direttive in indicati dall'allevatore, ma nelle forme più recenti
è una lepre che scarta, che addirittura ha delle comportamenti imprevisti o addirittura contrari alle indicazioni.
E abbiamo avuto, anche nelle polemiche recenti di questi mesi, esempi di sistemi di intelligenza artificiale che si sono, hanno deviato rispetto alle istruzioni, si sono ribellate.
Pensate?
Mi viene in mente la profetica intuizione di di Kubrick nel famoso edilizia dello spazio, il computer Hal, che si ribella.
Cosa c'è di più umano,
Di ribellarsi rispetto a una tecnologia che fino ad ora, all'inizio, avevamo considerato una tecnologia servente, il nostro, il nostro assistente digitale, no, non è più un inesistente, comincia e comincia nel settore in cui mi dedico vanamente tra un po'di tempo che,
Sta scompaginando categorie.
E non solo modi di pensare, ma anche elementi, lineamenti normativi particolari perché, per esempio, la concezione antropologo antropocentrica del diritto d'autore.
Che dura settant'anni dalla morte.
Dell'autore,
E in cui i diritti morali?
Dell'autore possono esser fatti valere da terminati congiunti come le applichiamo un robot.
O come applichiamo?
Ah alla categoria nel campo brevettuale dell'innovazione tecnologica.
Quello di quella che una volta si chiamava l'originalità, l'attività inventiva, frutto dell'intuizione umana, quando sempre di più.
Innovazioni tecnologiche sono frutto di domande circostanziate, di istruzioni elaborate e poi dal computer autonomamente.
Il tecnico medio andrà in pensione tra poco.
Se non per quanto resta ancora nel mondo analogico.
Tra.
Le aree dell'ordinamento giuridico che la rivoluzione dell'intelligenza artificiale.
Sta investendo.
Assume un particolare rilievo quello della disciplina, quella degli istituti che difendono in questo solo senso incentivano.
L'innovazione tecnologica e l'innovazione, chiamiamolo così banalmente impropriamente.
Riduttivamente culturale e quindi le fu le innovazioni di carattere pratico e tecnologico utilitario, brevetto tipicamente e quelli invece di fruizione e squisitamente intellettuale, arte, scienza, informazione qui tipicamente il paradigma è il.
Copyright.
Ora.
Su questo piano, su questo piano.
Data proprio la mutevolezza e la rapidità di il mutamento che sta sconcertando il dibattito.
Tra gli studiosi.
Ci sono pochi punti fermi
Perché continuano continuava a cambiare, forse un punto fermo però si profila sin d'ora
Sinora sinora è l'avverbio che dovrebbe presiedere a tutti i ragionamenti in questa materia sinora.
Ed è quello.
Su cui voglio richiamare la vostra attenzione.
Della crisi.
Dello storico carattere normativo dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare quelli che presiedono appunto all'innovazione e alla creatività, e cioè brevetti e copyright dello storico carattere normativo che è quello della esclusività.
Quel carattere in base al quale il titolare può interdire bloccare fra fermare.
Erga omnes, i terzi non autorizzati rispetto allo sfruttamento del bene immateriale tutelato, invenzione industriale, opera dell'ingegno culturale.
Ora, nelle forme più evolute che sono già sotto i nostri occhi, figurati, ci quelli tra qualche anno.
L'evoluzione dell'anti esigenze artificiale, ripeto, mette in crisi denunciandone la inadeguatezza di questo storico carattere dell'esclusività.
E vorrei enunciare le basi della mia convenzione, convinzione di questa sopravvenute inadeguatezza.
E conseguentemente della necessità.
Della sostituzione di questo
Modello normativo dell'esclusività.
Anche.
Diciamo, alla luce di metodologie che Carlo Esposito e un grande giurista aveva additato, che di fronte a contesti ad esigenze fattuali nuovi rispetto a quelli considerati dai paradigmi stabiliti nel diritto positivo vigente, vanno cambiati.
Allora perché dico questo perché il modo di produzione tecnico tipico dell'intelligenza artificiale richiede, come è noto, il rapidissimo accesso e l'immediato e uso di enormi quantità di dati intendo dati nel senso più ampio, cioè di significanti percepibili e replicabili frutto di creazione di ricerca e quindi parole, numeri, formule, scritti, codici informatici, immagini, musica, tutto dati che sono in parte forniti dall'operatore umano per alimentare addestrare si dice il robot in parte soprattutto nei sistemi più avanzati, cercati in rete dal robot sesso e usati per produrre il risultato, l'opera finale, l'output, orbene, nella grande quantità di dati che i robot
Sono addestrati a vaccinare come una grande betoniera, alcuni sono di pubblico dominio oppure messi a disposizione del pubblico dal dal.
Dalle autorità amministrative, altri, inevitabilmente, sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale ancora in vigore e di terzi.
Basti pensare al campo delle arti visive, come quelli delle opere scientifiche, dalle quali l'intelligenza artificiale a Thing e utilizza dati protetti da copyright altrui per produrre nuove opere artistiche, letterarie, giornalistiche, scientifiche.
Facendo un esempio of copyright e un un ritratto Inps di stile.
Remembrance fatta, sulla base della sottoposizione del nutrimento del robot, dei 42 quadri che esistono ancora di Rembrandt, produce una nuova opera, questa nuova opera.
È oggetto di diritto d'autore o no?
Il Copyright Office americano dice attenzione se è prevalentemente caso per caso da verificare, frutto di una dettagliate istruzioni umana, allora forse sì, se i miei invece risponde a un prompt generico come quello che ho.
Illustrato prima no, non c'è diritto, naturalmente non c'è nessun obbligo di mettere in circolazione, si può guadagnare benissimo mettendo in circolazione opere senza copyright, basti pensare a.
Ai classici antichi, però.
Già questo introduce questa cosa
Allora però, rispetto a quel modo tipico di produzione e dell'intelligenza artificiale che produce risultati nuovi utili, la nuova tecnologia, anche risultati editoriali, ha bisogno appunto di macinare e lavorare con continuità rapidissima, senza farsi fermare, ed è che lì che accade per il macigno l'ostacolo,
Dell'esclusività perché il diritto di escludere attribuito dai vigenti regimi di brevetti e copyright è lì per mettere sabbia nel motore dei sistemi di intelligenza artificiali, consentendo appunto ai titolari di bloccare e fermare, rallentare con inibitori anche urgenti e richiedere un risarcimento che, nelle liti in corso è ingentissimo un po'come quando si viaggiava in autostrada e non c'era il Telepass.
Ci si doveva fermare al casello con la sbarra ferma
E la sbarra si alzava solo dopo che noi al casellante avessimo corrisposto il corrispettivo dovuto, non si tratta di un rischio immaginario, di frenare l'intelligenza, il fluire efficiente e quindi anche continuo e veloce, perché non è efficiente se non è costante e continuo, fluido e veloce.
Non è non dico un rischio immaginario, perché lo confermano le numerose e milionarie cause civili in corso e le altrettanto faticose e costose transazioni avviene avviati a partire dal 2022 negli Stati Uniti, poi in Inghilterra, poi in Germania e poi in altri Paesi proprio sulla base di asserite violazioni da parte degli sviluppatori di opere d'intelligenze artificiali dei diritti di proprietà intellettuale assistiti dal esclusive.
Questo fatto grava di costi amministrativi, i cosiddetti transattivi, nel gergo questo fluido efficiente sviluppo della nuova tecnologia e mette in conflitto.
Conflitto di interessi materiali
Due tipi di produzione, quella tradizionale editoriale
Tipicamente, anche se non inevitabilmente se non necessariamente analogica, è quella la nuova editoria.
Che si avvale della molteplicità dei dati prodotti dalla prima.
Per produrre nuove opere, utili tecnologiche, euro e o artistiche,
Un conflitto che.
Non è risolto dal quadro normativo attuale, lo sembra.
Risolto, ma non lo è,
Siamo di fronte a una falsa apparenza normativa, perché nel tentar di disciplinare l'estrazione di dati da precedenti creazioni altrui per alimentare l'operazione del robot, operazione che in gergo si dice Creeping?
Il regolamento fondamentale più volte ricordato nel 2024 Lega Jecht rinvia a una norma di una direttiva sul copyright nell'ambiente digitale di cinque anni prima, la 790 del 2019. Cinque anni in questa materia sono un'era geologica.
Ecco la norma a cui rinvia all'articolo 4 3 di questa direttiva.
Sembra risolvere il problema perché consente, in via di eccezione, di derogare al potere di sottrarsi al potere, è escludente dei titolari.
Di copyright sui dati estratti e quindi tutto bene, siamo a posto, ma ecco la falsa apparenza.
Quella eccezione.
Quella eccezione si suicida.
Perché quell'articolo prevede anzitutto che la sua applicazione postuli?
Illegittimo accesso all'opera da parte del terzo, allora parte exit, a parte il caso che si tratti di dati in pubblico dominio.
La previo.
E la legittima accesso presuppone volere o volare una qualche forma di autorizzazione,
Eh.
A meno che si tratti appunto di dati in pubblico dominio, ma sennò il caso no, non sorge non solo quelle eccezioni, non è fruibile se il titolare dei diritti si sia riservato l'estrazione, la riproduzione.
Ma questa riserva non rappresenta forse in tutto quello che leggiamo carta stampata?
Opere messe in rete, la prassi comune di tutta l'editoria professionale e quindi il congiunto di queste due.
Condizioni rende l'eccezione
Fittizia, vorrei dire Bert Berthold esca, la novella dell'albero di Bertoldo, che non trova non trova mai quello a cui farsi impiccare.
È sempre il titolare del copyright che mena le danze facendo uso del suo diritto escludente.
Può darsi che la fittizietà di questa eccezione nasca dall'insipiente coordinamento fra norme di di di epoca diversa, eccetera, oppure che sia una furbesca frutto di reintrodurre il potere escludente, tenendo conto del fatto che l'industria?
Editoriale originator è naturalmente ampiamente sviluppati in Europa, mentre quella dell'intelligenza artificiale e soprattutto sviluppata immani extraeuropeo chi lo sa a pensar male si fa peccato ma insomma, non importa l'importante è questa inadeguatezza e allora per risolvere l'impasse e Cont e conciliare in modo efficiente,
Le esigenze della nuova tecnologia e la giusta tutela dell'attività editoriale, dei cui frutti si nutre la prima.
Occorre un cambio di paradigma rispetto al paradigma basato sul carattere esclusivo escludente, il vino nuovo va versato i nostri nuovi dal modello escludente, si dovrà passare a un modello di accesso aperto, pagante a condizioni eque e non discriminatorie, prende eccetera.
Un modello che non ostacoli ne rallenti il fluire del processo produttivo tipico della nuova tecnologia, un modello Telepass, potremmo scherzosamente dire e per articolarlo in termini giuridici tecnici non dobbiamo inventare nulla perché il nostro ordinamento, la legge sul diritto d'autore articolo 99 1 e poi refluito la norma nel nel codice civile articolo 2.578 ci offrono su un piatto d'argento la soluzione, quelli articolo dispongono e qui leggo
Per precisione l'autore di progetti di opere di ingegneria o di altri lavori analoghi.
In ingegneria del software è certamente un lavoro.
Analogo che costituiscono soluzioni originali a problemi tecnici hanno diritto, è un diritto d'autore, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani, hanno diritto a un equo compenso dovuto da chi realizza il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Accesso aperto, paganti.
Non non bisogna inventare niente sul piano della legislazione.
E quindi la proposta di utilizzare questa formulazione normativa per la sostituzione di questo ormai inadeguato paradigma esclusivo, una soluzione che appare ben bilanciata, perché, da un lato, l'accesso aperto consente.
L'efficiente produzione di nuovi risultati secondo il modo.
Tipico di produzione dell'intelligenza artificiale, velocemente senza impedimenti o rallentamenti, dall'altro, il requisito del pagante compensa e sostiene l'attività dell'editoria originator che al pari, e forse ancora forse ancora qualcosa di più, ma comunque al pari di quella.
Nuova, frutto della nuova tecnologia realizzata con le intelligenze artificiali, concorre parimenti al generale sviluppo della cultura e quindi alla soddisfazione complessiva di quell'interesse generale che a mente dell'articolo 9 1, Costituzione, la Repubblica e quindi il suo ordinamento si impegna a promuovere.
Da qui l'auspicio la proposta che il paradigma escludente sia sostituito da questo modello di Telepass, è appena il caso di di aggiungere che la gestione, poi il calcolo dei diritti di questo o quel misura.
Naturalmente prendere.
Molto materiale dal Corriere della Sera costerà di più che prendere dall'eco di Forlimpopoli, ammesso che esista, ma questo è ovvio e a questo possono provvedere il lavoro tecnico a cui aiutato dall'intelligenza artificiale delle società di gestione collettiva dei diritti vedremo se, in un prossimo futuro, la proposta che vi è sottoposto,
Avrà cittadinanza nel nuovo diritto positivo, io ci scommetto grazie.
Ringrazio il professore posto in luce, i temi più interessanti e più intriganti di questa rapporto fra la proprietà intellettuale e il intelligenza artificiale, tanto ponendo alcune evidenze chiare e la la Fruit, ma la velocità con cui si verificano i cambiamenti, il procedere non lineare del,
Sistema e poi la lo scompaginamento esplicitamente, cioè la la cambiamento della.
Senso stesso delle categorie quali, in particolare, la concezione antropocentrica e la esclusività, e nella sua relazione e abbiamo trovato non solo una descrizione di ciò che sta accadendo, ma anche una soluzione quasi così imprevista in una fonte interna, e cioè nella nella sia nel codice civile sia nella legge.
La protezione tiratore, che fornisce forse una soluzione a quel necessario cambio di paradigma che produce l'intelligenza artificiale nei confronti della proprietà intellettuale, dunque abbiamo solo un quadro di ciò che sta verificando sì, ma anche qualche forte indicazioni su cosa fare e come risolvere i problemi che abbiamo di fronte.
Adesso.
Diamo l'intervento della professoressa Maria Rosaria Maugeri sull'amministrazione della giustizia nell'era digitale, altro tema centralissimo, il nostro dialogo di oggi prego, grazie Presidente e grazie al collega e amico Salvatore Orlando, per il graditissimo invito l'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore dell'amministrazione della giustizia,
è disciplinato e qui rileva molto il volume che oggi si sta presentando da un quadro complesso di fonti sia nazionali che europee, tale quadro è composto sia da fonti vincolanti lo ha lo hanno già detto i relatori che hanno preceduto il mio intervento.
è stato più volte richiamato, l'AI Act è la legge 132 del 2025, ma ci sono anche degli strumenti di soft law si pensi solo, ad esempio, la carta etica europea sull'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari, adottata nel 2018 dalla Commissione europea per l'efficacia della giustizia oppure ai pareri del Consiglio consultivo dei giudici europei un sistema, quindi, che è composto da una pluralità di fonti, anche con gradi di vincolatività differenti, ma che tutte partecipano alla regolamentazione del settore
Certamente, però, il lei Hayat è centrale nella regolamentazione della disciplina del dell'intelligenza artificiale, lei Meat è fondato sul rischio, il legislatore europeo considerato ad alto rischio i sistemi di intelligenza artificiale destinati a essere utilizzati da un'autorità giudiziaria o si dice per suo conto per assistere a un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto nell'applicazione della legge a una seria e concreta di fatti o essere utilizzato, vi prego di prestare attenzione a questa parte anche nella risoluzione alternativa delle controversie a lei Hayat. Dunque, equipara l'amministrazione della giustizia davanti al giudice ordinario, quella amministrata davanti agli Adr
In altre parole, i sistemi Adr nella IAT sono considerati ad alto rischio.
La disciplina europea, appunto, senza operare distinzioni, quindi, sembra distinguere fra impieghi che incidono direttamente sull'esercizio della funzione giurisdizionale e impieghi che si collocano invece in una fase che possiamo definire preparatoria, i primi richiedono le condizioni quindi, in altre parole, la sentenza, la decisione,
Se si vuole utilizzare l'intelligenza artificiale con riferimento a questa fase, richiedono il rispetto delle condizioni proprie dei sistemi ad alto rischio, mentre i secondi, quelli prodromici, quelli organizzativi, quelli legati alla gestione documentale non vengono classificati ad alto rischio.
C'è da precisare che la qualificazione di un sistema come ad alto rischio non comporta di per sé un divieto assoluto di impiego dell'intelligenza artificiale nel settore giudiziario, ma impone che l'utilizzo di tali sistemi avvenga entro un perimetro che deve essere presidiato da garanzie rafforzate, qualità e sicurezza dei dati, trasparenza del funzionamento, prevenzione, distorsioni, discriminazioni eccetera e soprattutto da una supervisione umana effettiva.
Occorre anche precisare che l'entrata in vigore della disciplina sui sistemi ad alto rischio, almeno con riferimento a molti profili, è stata spostata in avanti da un regolamento nel 2026.
Ah, che ha spostato per l'appunto in avanti i termini per l'entrata in vigore delle norme che regolano i sistemi ad alto rischio, in particolare gli obblighi per i sistemi ad alto rischio elencati nella legato 3, che originariamente doveva entrare in vigore il 2 agosto 2026, adesso si applicano del 2 dicembre 2027, ripeto, questo non significa che non ci sia disciplina adesso anche spiegherò la ragione. Nel diritto interno assume rilievo preminente la legge 23 settembre 2025 numero 132, che è il primo intervento organico nazionale
Successiva all'adozione del regolamento europeo. La disciplina che rileva rispetto al tema di cui mi sto occupando è contenuta nell'articolo 15. La rubrica è impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria. Cosa dispone questo articolo 15? Intanto, pone una clausola di riserva in favore del magistrato, stabilendo che nei casi di impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, resta sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione, sull'applicazione della legge. Quindi, ancora una volta, la parte finale. La parte relativa alla decisione è rimessa soltanto al giudice. Individua l'area nella quale l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale possa essere disciplinata e valorizzato dal
Dal ministero della giustizia, cioè l'area dell'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, alla semplificazione del lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie, ma anche un comma, il terzo, che è molto importante in questo momento, perché è importante perché vi ho detto che la
La Hyatt è stato spostato in avanti, ma in Italia non si sente tanto questo perché, quantomeno con riferimento all'amministrazione della giustizia e davanti al.
Luigi ordinario c'è la disciplina nazionale è al punto al terzo comma prevede l'articolo 15 che, fino alla compiuta attuazione del regolamento 2024 1.689 la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari siano autorizzati dal ministero della Giustizia, quindi allo Stato la circostanza che non sia entrata in vigore la Ignat non refluisce sulla applicazione della disciplina nazionale che in qualche modo è pone gli stessi vincoli del Hayat. In questo momento quindi, è rilevante.
Cosa ha fatto il Ministero in attuazione di questo quadro che è individuato intanto attraverso il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Giustizia, ha avviato una sperimentazione l'avrete letto probabilmente sui giornali, cioè ha consentito l'utilizzo di Microsoft 3 6 5 Copilot nell'ambiente istituzionale associata all'account giustizia il ministero ha precisato che la sperimentazione non incide sugli aspetti decisori dell'esercizio della funzione giurisdizionale che restano integralmente rimessi alla responsabilità e all'autonomia del singolo magistrato.
C'è anche un progetto, si è letto anche sui giornali recentemente, che è relativo alla UE, alla Corte di Cassazione è sempre colpa, I lotto si sta utilizzando per organi, per le schede di spoglio, quindi un'attività interna preparatoria abbiamo avuto notizie.
Sui giornali c'è un'esperienza, un esperimento, l'unico autorizzato presso il tribunale di Catania, fra poco saranno resi pubblici anche i risultati.
Però, nonostante il divieto contenuto nell'articolo 15, i magistrati non saprei dire quanti, ovviamente auspico pochissimi, sembra usino l'intelligenza artificiale anche in fase di decisione, o comunque si registrano dei casi in cui matura il sospetto che ciò sia avvenuto probabilmente avete già,
Incontrato la decisione della corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo del febbraio del 2026, che prima dei motivi riporta la seguente frase ve la leggo di seguito trovi il testo riorganizzato, è pulito, pronto per essere inserito in sentenza, quindi che sia stato utilizzato da lei,
E allora, quando ha dai dagli amici ho detto però dice però quella giustizia tributaria nella giustizia ordinaria non accade, allora io vi leggo un passaggio della Corte d'Appello di Cagliari è una decisione del 23 luglio 2026 era un appello relativo alla sentenza 178 2026 del Tribunale di Oristano,
E in quel caso la frase che emergeva in seno alla decisione era la seguente perfetto, ti costruisco il paragrafo motivazionale in stile sentenza, coerente con l'impostazione, che voi adottare strutturato in modo tecnicamente solido. Quello che è strano di questa decisione e che poi invece la Corte d'Appello di Cagliari han detto che questa frase di per sé non fosse sufficiente a dire che c'era stato un utilizzo anche in fase di decisione finale di intelligenza artificiale, ecco, consentitemi in questa sede quantomeno di revocarlo in dubbio, poi scriverla come è andata e c'è una una questione cruciale che in realtà qui io non posso affrontare per ragioni di tempo, e cioè che cosa accade alle decisioni che vengono prese utilizza violando l'articolo 15, utilizzando
Sono di per sé invalide o c'è solo la possibilità esclusivamente di appellarle è eventualmente arrivare a provvedimenti disciplinari, ve la lascio col dubbio, ma questo credo che sia da ora in poi una questione su cui soffermare l'attenzione, il tempo scorre e quindi vado velocemente e allora chiediamoci che cosa succede nel mondo Adr che sta non soltanto,
Sostituendo, diciamo nel senso di deflazionare il contenzioso, ma anche una funzione complementare, pensate soprattutto alle cosiddette small claim.
E opera in settori cruciali quali quello bancario, finanziario e assicurativo. Inizialmente, come ho letto poc'anzi proprio vi ho letto la parte della considerando della delle AIAT a livello di disciplina dell'Unione, la disciplina dell'amministrazione della giustizia da parte del, diciamo, dei componenti del degli Adr erano equiparati a quelli del giudice ordinario, quindi la post non c'era la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale in fase decisoria perché dico non c'era. Prima di dire questo, vi dico che il, la legge 132 del 2025 non fa riferimento agli Adr, quindi non abbiamo il vincolo previsto per il giudice ordinario.
Perché dico non c'era, perché a me sembra che sia avvenuto qualcosa. Che cosa è avvenuto il 16 dicembre 2025 è stata emanata la direttiva 2025 2.647 cosiddetta direttiva Adr è la nuova direttiva ins introduce alcune innovazioni di particolare rilievo con riferimento al tema trattato in questa sede, la direttiva sembra consentire l'uso dell'intelligenza artificiale nel processo decisionale, salva la possibilità delle parti e di chiedere il riesame dell'esito della procedura da parte di una persona fisica che rappresenti l'organismo. ADR quindi puoi utilizzarlo, però poi la parte può chiederti di
Può chiedere a un soggetto persona fisica di rivederlo, ecco, a me sembra che ci sia qualcosa in più rispetto a lei e agli atti c'è una disponibilità all'uso dell'intelligenza artificiale maggiore, la direttiva non è stata ancora recepita in Italia e il recepimento dovrà essere completato entro marzo 2028. Vedremo come si orienterà il legislatore nazionale.
C'è da precisare però, per quanto è a mia conoscenza, gli Adr attualmente non stanno utilizzando l'intelligenza artificiale in fase decisoria con riferimento all'ABF che l'esperienza che conosco meglio la si utilizza l'intelligenza artificiale, cioè un sistema che si chiama a beef tech che utilizza machine learning text mining ma la utilizza esclusivamente per recuperare più rapidamente precedenti ai riferimenti normativi. Quindi, per migliorare l'uniformità delle decisioni dei vari collegi sono andata molto ricorso prima di chiudere, vi vorrei vorrei sottoporre alla vostra attenzione una proposta di uso di intelligenza artificiale davanti al giudice ordinario e uso volutamente l'espressione davanti, e non da parte del giudice ordinario
La proposta che presenterò anche in questa sede è stata avanzata già anni fa da me, nel luglio del 2018, durante un convegno che si è tenuto a in Cei e poi lo ha ribadito in più sedi e a volte anche in lavori firmati da altri autori. Mario Libertini ed Enzo vincente. Ad esempio, la proposta è quella di creare una fase prognostica volta a precedere l'azione davanti al giudice ordinario, cioè immaginato che, con riferimento a questioni che possono essere decise attraverso l'esclusiva analisi di documenti e attraverso gli hub applicazione disciplina fattispecie chiusa, si possa affidare l'algoritmo elaborato concedendo l'accesso soltanto a dati controllati. L'individuazione di soluzioni idonee a predire quella delle corti, i prompt, nella rappresentazione che io ho dato, dovrebbero essere inseriti dai giudici
Questo esito dell'algoritmo dovrebbe essere presentato agli avvocati delle parti e gli avvocati delle parti potrebbero decidere se accettare l'output dell'algoritmo oppure continuare è la causa davanti al giudice ordinario è chiaro che, se le parti
Riuscissero a individuare linee difensive mai considerate prima nei precedenti o si convincesse lo, per esempio, di una diversa possibile sensibilità dell'organo giudicante non sarebbero affatto vincolanti. Questo garantirebbe intanto la non staticità dell'interpretazione, che è una delle diciamo accuse che viene mossa più di frequente all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in fase di decisione, perché qui ci sarebbe sempre la possibilità per le Parti, per gli avvocati delle parti, dire questa soluzione non mi va bene, tu non hai tenuto conto, per esempio, gli altri elementi algoritmo del di sistema. Ci sono nuove discipline che dovrebbero essere considerate, è e quindi l'evoluzione sarebbe garantita
E poi il rispetto della Costituzione, perché?
Il precedente non risulterebbe vincolante neppure in via indiretta, perché questa è una delle accuse che è stato mossa alla decisi a eventuali decisioni prese con l'algoritmo, perché il giudice è sottoposto ex articolo 101 della Costituzione soltanto alla legge, mentre qui ci sarebbe una sottoposizione al precedente questo non andrebbe bene.
Quindi una precisazione non sarebbe una decisione del giudice, ma soltanto una proposta dichiaratamente proveniente dall'intelligenza artificiale, questo eliminerebbe molte ipocrisie che si dice di non utilizzare e poi invece si utilizza, sarebbe dichiaratamente una proposta, le parti rimarrebbero libere di aderire o meno e allora la domanda sorge egli,
Ed è perché il giudice e non affidare a un sistema autonomo per me la risposta è semplice, perché è importante inserire i pronto in maniera in modo attento e corretto, cioè i prompt sono, diciamo.
Strumenti per avere poi una risposta adeguata e quindi devono essere suggeriti e inseriti da soggetti che hanno una competenza specifica, è essenziale saper fare le domande giuste, le intelligenze artificiali.
Allora la domanda potrebbe cambiare e diventare. Perché non affidare la funzione conciliativa nei termini che vi ho proposto esclusivamente ai sistemi Adr, posto anche che gli Adr oggi sembrerebbero essere autorizzati a un qualche cosa in più rispetto al giudice ordinario, allora a me sembra che questa eventuale domanda si possa rispondere come segue. Intanto attualmente gli ADF sono solo settoriali ed è spesso difficile trattare una causa con riferimento a tutti i profili coinvolti, ma soprattutto perché le parti scartata, l'idea di aderire alla proposta non avrebbero bisogno di incardinare una nuova causa. Potrebbero procedere tranquillamente davanti al giudice ordinario e allora ho presentato anche di recente questa proposta. In un convegno in cui c'erano magistrati, avvocati e un avvocato mi ha detto però professoressa, lei non crede che in questo modo, comunque, il giudice possa essere influenzato quando tu sai che hai? Il sistema di predittività dà risposte che per l'80 o quasi 85% può possono essere considerate attendibili. In qualche modo, poi il giudice si adegui e io ovviamente una una domanda intelligente che occorre prendere sul serio. Però la mia sensazione è che invece possa essere l'opposto perché le parti potrebbero dire guarda che è la soluzione che è stata adottata, una soluzione standardizzata. Mach tu, non hai tenuto conto di A B e C e quindi in qualche modo, anzi, il giudice sarebbe chiamato a riflettere su tutti gli elementi non presi in considerazione. Devo dire che da parte dei magistrati o ho avuto degli delle risposte positive, nel senso che potrebbe essere una eventualità da prendere in considerazione rimarrebbe sempre ferma la funzione giudiziaria.
Come non sostituibile, io su questo non ho dubbio alcuno e vorrei anche di portargli una cosa su cui non avevo riflettuto è stata detta dal Consigliere bisogni al convegno di Capri che si tiene ogni anno, c'è il problema della dipendenza, immagino che quando si perdono tutto il saper fare da parte dei giudici che si affidano agli intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale non soltanto salti manovra i sistemi di intelligenza artificiale sono sufficientemente economici, ecco, non sono particolarmente, ma se a un certo punto aumentasse totalmente,
Il costo, allora il problema sarebbe veramente grave, e questo spinge anche un'altra considerazione, noi abbiamo bisogno di sistemi sviluppati a livello pubblico, abbiamo bisogno di dati pubblici e di non essere poi Snam soggetti a eventuali ricatti di tipo economico, l'auspicio quindi è che le nuove tecnologie vengono vengano utilizzate,
Non per limitare la tutela di tutti noi come va, paventano alcuni, ma per garantire che la giustizia possa essere più rapida e che le risorse vengano impiegate per le questioni più controverse, grazie.
Maugeri.
Questa relazione.
Si va oltre, appunto, la descrizione dell'esistente, ma si va a fondo dei problemi e si cercano anche soluzioni intanto la la, il chiarimento di fondo di quelli che sono i principi fondamentali in questo caso la supervisione umana e quindi la la impossibilità di rivolgersi direttamente alla macchina ma poi la è molto interessante il percorso ed è stato fatto dalla professoressa Maugeri nell'individuare i vincoli della licenza artificiale, sperimentazione tutto quello che può accadere e accade nella prassi come questione negativa da sottolineare da mettere in allarme.
Di chiunque, ma point molto interessante la proposta che.
Vieni fuori o di utilizzo dell'algoritmo in sede giudiziaria per agevolare la decisione, dunque qui sembra si sia proprio in una presenza di utilizzo concreto, dell'intelligenza artificiale che serve a decostruire il mito della delega e dall'aria invece una risposta credibile, ragionevole e razionale, ah, l'utilizzo della tecnica che è sempre naturalmente importante specialmente in un settore così delicato come l'amministrazione della giustizia grazie,
Allora un piccolo break e poi cambiava benissimo.
Quello break e poi dopo riprendiamo.
Ecco, allora riprendiamo, se volete sedervi che abbiamo tempi un po'contingentati dal luogo bellissimo in cui siamo.
Allora la prossima?
L'azione di Oreste Pollicino, che leggo la sua,
Costituzionalismo digitali non poteva essere altrimenti il dito e chi più di te.
Tra grazie mille e grazie, Presidente buongiorno a tutti, innanzitutto ci tengo a dire scusate per il ritardo, ma sulla diciamo sul sul bus Milano, Roma, ce n'è sempre una al giorno incontrato, c'era un incendio della della di una parte della,
La linea ferrata e quindi un passaggio un po'più contorto Dagli Appennini, quindi scusate per il ritardo, innanzitutto, secondo luogo, forse sarebbe stata anche in primo luogo vorrei in qualche modo congratularmi con l'amico e collega Salvatore Orlando, perché,
Al di là di qualsiasi retorica, io ho fatto, ho provato a fare questo esercizio qualche tempo fa con Giovanni Pitruzzella ed Ernesto Apa. Cioè mettere insieme, però, da un punto di vista, più di costituzionalistico regolatorio è normativa digitale che lui giustamente chiama ipertrofica e quando lo abbiamo fatto noi, quel codice non era così. Ipertrofica del nostro ordinamento, lungi dall'essere semplicemente un esercizio di ricognizione. No, caro Salvatore, è un esercizio veramente di come dire sì, direi creativo creativo, perché perché da una parte bisogna essere più possibili, esaustivi ed esaurienti, d'altra parte bisogna dare una sistematicità, un qualcosa che per definizione non ce l'ha, non ce l'ha soltanto perché c'è un'ipertrofia, quindi non conta soltanto la taglia, ma conta anche la qualità. Non parlo della qualità della legislazione in questa, in questa sede Macao parlo della frammentazione, cioè quando lui, nella introduzione a questo bellissimo evento, ci dice che le prime fonti sono risalgono agli anni 90, del secolo scorso, ma è soprattutto negli arco degli ultimi anni, direi, negli ultimi 7 8 anni c'è stato un considerarli un considera grave, solissimo, significativo, aumento della normativa.
Un vero profluvio profluvio è la patria espressione corretta, perché perché in qualche modo c'è stata una reazione che si può chiamare ipertrofia nell'ambito digitale, a che cosa ad una paura che io partirei da questo, perché parlando poi dell'ultima frase di questa bella premesso lui dice si è dovuto lavorare in maniera sistematica per cercare un quadro coerente rispetto anche ai principi di rango costituzionale. No, e quindi in qualche modo io sapendo, può poco e nulla di di altro e apprezzando tantissimo e devo dire come note a piè di pagina la colf, la
La la composizione del panel, perché abbiamo forse con una delle prime volte esperti ovviamente il diritto civile è privato, grandi maestri ma penalisti di altissimo livello, industrie Lissi industrialista di altissimo livello. Insomma, non è comune, perché perché è proprio l'idea del codice no di un approccio sistematico. In qualche modo si progetta anche chi proietta rispetto a questo, a questo dialogo che in cui manca U, adesso proverò, diciamo ah ah ah ah integrano Now, la voce del costituzionalista e chiaramente Fou ha un po'di difficoltà perché è un po'di difficoltà, perché evidentemente, rispetto ad un quadro molto dettagliato specifico di norme
Di anche di dettaglio e alcune controverse su cui non non giurerei rispetto alla conformità quantomeno europea, però su questo poi ci possiamo fare, possiamo ragionare in diversa sede de de dei decreti delegati che confessa citati precedentemente. Io devo in qualche modo, però, concentrarmi in questi 15 minuti su quello che è un po'la cornice no, la cornice che a cui è stato dato il titolo di costituzionalismo digitale, ma io adesso non voglio partire da quello che voi immaginate no, in qualche modo io potessi dire c'è codice genetico del costituzionalismo e la limitazione del potere no da secoli è la limitazione del potere
E questo ha coinciso Perth altrettanti secoli con la limitazione del potere pubblico in una dimensione prettamente verticale, autorità versus, libertà e adesso stanno cambiando un po'le coordinate Geo geometriche di questa di questa geometria del potere, in cui non c'è soltanto la dimensione verticale ma anche quella orizzontale rispetto a nuovi poteri privati questo perché non lo dico perché ho proprio a scriverlo negli ultimi anni B perché sarebbe una visione forse non del tutto,
Approssimativa, ma sicuramente parziale, sicuramente parziale, di quello che io sto notando adesso in fieri perché, come si diceva prima, è una continuo tentativo non tanto di arrancare il diritto rispetto alla tecnologia, perché per fortuna abbiamo le norme costituzionali, quel fa famosa con ogni altro mezzo dell'articolo 21, quella fisarmonica, che per fortuna ci consente di abbracciare il nuovo un tecnologico e te lo dico da costituzionalista. Non ho non tanto per questo, perché oggi quell'idea di potere pubblico, versus, potere privato di verticalità, versus orizzontalità, parte dell'sempre appunto a caro parole crociate. È un tema che in qualche modo non rispecchia che cosa non rispecchia una ulteriore dimensione che io chiamo infrastrutturale? Anche lì vorrei andare oltre l'etichetta, perché che cos'è l'infrastruttura alla dimensione reticolare delle AI generativa? Adesso parlo di AI generativa, quindi ad
Generativa, agenti che e fisica da novembre 2022 in poi. Questo lo dico sempre che altrimenti si crea una grande confusione tra automazione e d'autonomia, che, lungi dall'essere un gioco lessicale, va vale in qualche modo a cercare di capire di cosa stiamo parlando. Automazione è quella accelerazione algoritmica dell'ultimo decennio, in cui c'è stata una fortissima forza computazionale, un'enorme quantità di dati che è stata in qualche modo iniettato nel sistema, un'opacità diffusa, quella Blackbox. Il mio amico Franco Pasquale che scrive nel 2015 non ha niente a che fare con le AI generativa, ma con quella opacità, che vuol dire mancanza di trasparenza tipica dell'algoritmo. Questa è l'automazione perché di colmi con 100 su questo, perché quando si parla di quel di quel paradigma del potere privato, si parli di un potere privato in piena fase di automazione, che quindi ha le caratteristiche, lo ripeto, dell'opacità della velocità, della mancanza di trasparenza, ma non ha ancora quelli dell'autonomia. Ora dal Presidente che chiaramente su questo c'è una generale tanto ris e a tutti gli altri colleghi che non sia questo tavolo, ma anche che vedo qui di fronte a me
È evidente che il concetto di autonomia da Kant in giù implica il concetto di self governance. Ora non è che mi sto inventando discorsi filosofiche che in questo momento rilevano il giusto. Io sto semplicemente citando, non testualmente, la definizione di intelligenza artificiale per lei Act, diversi livelli di autonomia. Se poi mi chiedete che cosa vuol dire questo diverso livello di economia che per un'azienda oggi è cruciale che oggi parliamo di studio sia un soggetto pubblico che privato. Oggi parliamo in una fede molto prestigiosa, ma dobbiamo anche confrontarci, a volte con logiche anche meno, come dire, di ah deal, di alto di alto profilo etico di bassa cucina. C'è oggi un'azienda che vuole investire in e hai. La prima cosa da chiedersi è è a in senso stretto, no, ma per far sì, per rispondere a questa domanda, deve in qualche modo leggersi 100 pagine di linee guida delle ai office. Forse non erano 100, sono un po'di meno che hanno cercato in qualche modo con soft lo note a piè di pagina che non farò, ma a preannuncio. Torsione del sistema delle fonti perché abbiamo in questo momento linee guida, codici di condotta, quello che viene considerato soft law, che in questo momento è de facto.
Normativa vigente è una AI Act che, con grandi complicazioni, anche interpretative, di fatto viene interpretato Automatic out in mani in maniera in qualche modo autentica da chi, non dalla Corte di giustizia, ma da un ufficio assolutamente super prestigioso di DG Connect che si trova a Bruxelles non indipendente dalla Commissione questa è una nota a piè di pagina che non voleva più ho dovuto Perm l'ho chiusa immediatamente perché vi faccio riferimento a questa questione della infrastruttura perché l'infrastruttura, con la sua idea di dimensione reticolare e in qualche modo fa sì che
La tecnica. Questa tecnologia sia da una parte costituzionalmente sempre più costante, irrilevante dall'altra. Va dall'altra parte, ed è questo la la la la, la cosa che mi interessa di più che la linea di confine pubblico privato e che in qualche modo era alla ed era alla base di quella prima distinzione no, costituzionalismo digitale che, per essere coerente con la sua vocazione naturale eliminazione al potere, deve trovare nuove geometrie. In realtà oggi, cioè la dimensione pubblica e dimensione privata, non dico che si siano ibridi Zanda, ma questa logica binaria a me non convince più. Vi faccio un esempio concreto. Ci potrebbe essere una decisione che ha assunta formalmente da un'istituzione pubblica, però ha dietro tutto dei passaggi preliminari che in qualche modo sono stati delegati in tutto o in parte a modelli privatistici, checché a quel modo costituiscono il serbatoio per poi adottare una decisione. Quindi, la dimensione ibrida fa sì che questa catena di infrastrutturale renda più complessa quella distinzione pubblico privato e anche le sfide del costituzionalismo digitale. Ora qual è l'altro passaggio fondamentale su cui vorrei
Concentrarmi.
Fino adesso diciamo il il, il rapporto di analisi rispetto alle grandi piattaforme digitali e parlo adesso della dimensione costituzionale. Quindi la libertà di espressione soprattutto è stata quella legata, e parlo non parlo della del del dell'era, dell'autonomia di nuovo, ma parlo delle nell'era dell'automazione. Per esempio, i social network social network sono una una dimensione di automazione molto spinta, in cui c'è anche a svolte ai, ma non è il modello e a in senso stretto, cosa sto cercando di dirvi che in quella dimensione era fondamentale. Che cosa era fondamentale la domanda per tanto tempo, ma di chi è la responsabilità di quanto è ospitato tra tantissimi virgolette, questa ospitato, perché nel corso degli anni questo concetto di hosting è cambiato in maniera anche molto frammentaria rispetto a pronunce giurisprudenziali che hanno definito hosting attivo passivo, sofisticato, neutro. Potrei continuare a Dio certezza del diritto, ma questo è un altro problema, che però noi operatori dobbiamo porci. Però dicevo, rispetto alla questione principale per tanti anni la questione è stata di chi è la responsabilità di quello che appare, diciamo così, ospitato dalle grandi piattaforme. Oggi a me pare che
Guardando sia gli Stati Uniti, faccio riferimento a una famosa decisione di una giuria di Los Angeles, a proposito di una di una persona dal Dean in una di.
Un sorge in una condizione delicata che è stata in qualche modo sottoposta a condizioni di dipendenza, dipendenza che poi, secondo, ovviamente, la tesi di chi accusava ha portato a un tentativo di suicidio. Quindi, dipendenza, algoritmi, che vuol dire attenzione, Dipendenze dell'algoritmo è in Europa. Parlo del digì del Digital service Act, che non parla proprio di indipendenza, ma parla di rischio sistemico, cercando di prevenire quello che negli Stati Uniti provano a curare per un motivo ovvio in I in Europa, cioè la dimensione regolatori, a cominciare dal principio di dignità che cerca di prevenire negli Stati Uniti. Ovviamente le questioni si affermano e si confrontano in tribunale con la litigation, niente di di niente di patologico, guardando però ai due diversi ordinamenti costituzionali, però, qual è il ponte che mi sembra interessante qui? Il ponte è quello che si sta spostando, il punto di vista prima di tutto culturale, poi concettuale, poi logico e poi tecnologico, da chi di chi è la responsabilità per i contenuti ospitati, a qual è il grado di responsabilità per un livello di dipendenza che in qualche modo è congenito. All'algoritmo domanda nuova fino a un certo punto vi ricordate le rilessi 1999, ripeto 1999 Decò Is Love la. Il codice costituisce l'architettura non soltanto no tecnologica, ma anche giuridica, per in qualche modo affrontare i problemi. Qual è il problema qui che si parla da decoder slot si passa da decoder slo a decoder, Source of Lodi o no? Non è un gioco di parole,
Dal codice a un'architettura giuridica. Il codice architettura tecnologia diventa anche fonte del diritto. C'è una fonte para normativa con cui dobbiamo fare i conti. Quindi questo erano semplicemente anche perché non voglio monopolizzare che poi abbiamo professor Zoppi
Fini che chiaramente ci farà una una, una disamina molto interessante della sua prospettiva, a cui non voglio minimamente togliere spazio e anche gli altri ci tengo Andrea, ci tengo molto e anche agli altri colleghi che verranno dopo, però volevo in qualche modo provare a.
Ah ah, ah, ah ah, come dire a con a concludere o meglio ad avvicinarmi alla conclusione, cercando di fare che cosa, cercando in qualche modo di fare riferimento a un raccordo che in qualche modo e mi sembra abbastanza evidente sto cercando di lavorare sul libro adesso in inglese non so quando uscirà anche perché quando una nota a piè di pagina è inutile quando si precisi si pu pubblicano libri con,
Pop, editori inglesi, diciamo dal momento della subisce al momento all'ubicazione passano sette mesi che in questo tema rischia di far diventare il volume leggermente obsoleto chiusa al piede di pagina. Comunque, il titolo del gol del volume è I e rule of law. Cosa voglio dire? Voglio dire che qui il concetto di democrazia, rule of law è evidente che potrebbe affrontare non l'affronterò col laboratorio legato al concetto di trasformazione, propaganda e adesso sì, anche il lessico cambiano, perché, come ci insegnano le parole conta nord si parla di foreign, interference cioè di interferenze straniere e nemiche nella DG, nella nella direi, sovranità tecnologica entra, questo è importante perché innanzitutto è un concetto che viene preso dagli Stati Uniti e poi è un concetto quasi bellico che in qualche modo ci ricorda che oggi non è più soltanto un tema di libertà di espressione ma anche di difesa e di sicurezza. Quello che volevo dire, per concludere a questo, da questo punto di vista, perché è cruciale il rapporto con la rule of law perché la rule of law, a cominciare dall'esercizio in parte discutibile, secondo me della Corte di giustizia che ha dato un'autonomia concettuale valoriale all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea rispetto alla rule of law rispetto a questo esercizio, tutto quello che stiamo parlando è perfettamente coerente, perché non ci può essere una discontinuità fra il rullo oblò nel mondo analogico, è rule of law non considerata è tutelata nel mondo digitale, tant'è vero che la Commissione di Venezia,
A posto come tra Lecce, né come presupposti della check list. Il rullo oblò anche i riferimenti a quello di cui stiamo parlando, cioè la protezione dei diritti nell'era dell'intelligenza artificiale senza artificiale prodotto. Da questo punto di vista, secondo me, democrazie Rule of Law si sostengono reciprocamente. No, il pluralismo permette di conoscere e discutere le altre notizie del potere. I rimedi trasformano quella conoscenza in controllo. Lo vorrei ripetere perché voglio che sia chiaro questo concetto. Il pluralismo permette di conoscere e discutere la trascrizione del potere. Il rimedio trasformano quella conoscenza in controllo. Ora, per le istituzioni di questo comporta la necessità di conservare capacità autonome e qui il concetto di autonomia, però non è quello di self Gorr, governando disconnessione rispetto alla componente umana. Ma esattamente l'opposto, il fatto che ci sia ancora un'autonomia, guidata ovviamente da una composizione umana antropocentrica. In assenza di queste condizioni, la responsabilità può restare formalmente umana. Quante volte sentiamo anche nei codici etici di aziende o soggetti pubblici. Human and the Loop Human Oversight non vuol dire assolutamente niente se non viene contestualizzato rispetto a quello che è il nuovo modello di business per le aziende o il profilo istituzionale. Per il poliziotto pubblico di cui stiamo parlando non vuol dire assolutamente niente. Purtroppo abbonda perché abbonda perché la retorica sia dei diritti in generale, sia per la dimensione antropocentrica, ovviamente è suadente e suadente, però abbastanza masochistica. Ora è alla luce di tutte queste tensioni che secondo me va valutata la risposta europea
È in conclusione, a me pare che il tema fondamentale sia questo proprio per concludere il.
Ci sono tre verifiche necessarie che vanno fatte prima o poi, la prima è il controllo delle valutazioni, si può discutere la definizione del rischio, accedere alle informazioni pertinenti, ottenere una correzione, primo punto, non lo ripeto tutto, ma soltanto il titoletto riguarda il controllo delle valutazioni seconda verifica,
L'autonomia delle istituzioni. Quali conoscenze e capacità devono conservare le istituzioni oggi per scegliere diversamente dal sistema che li assiste, vi ricordate il concetto di modello ibrido che vi ho cercato di descrivere prima pubblico privato? È proprio la la capacità di conservare l'ultima parola. Fa sì che quell'ibridazione non sposti al privato, con tutta una serie di conseguenze, non da poco dal punto di vista costituzionale. Terza e ultima verifica riguarda gli individui, la maggiore accessibilità delle risposte che oggi c'è, anzi, c'è un Overload di accesso. Lascia loro anche la possibilità di risalire alle fonti. Incontrare alternativa, contestare le decisioni e non parlo del diritto di contestazione che è evocato in maniera molto come dire interessante, suadente lei Act, ma parlo di un diritto all'esplica abilità che sia preso sul serio, cioè che abbia tutta una serie di condizioni per poter essere effettivamente garantito, altrimenti poi alla fine Temperton suona un po'distopica. Tutto questo però, alla fine, qual è il tema? Il tema che anche il un grande problema come quello del rimedi, della tutela effettiva dei rimedi e di accesso alla giustizia diventa complicato con buona pace, per esempio, dell'articolo 47 della Carta dei diritti, per non parlare della nostra Costituzione. Grazie mille.
Grazie grazie, Pollicino, io devo correre perché il tempo è tiranno, ma devo dire che ha messo sul tappeto sotto gli occhi di tutti un tema centrale insomma il costituzionalismo, il controllo dei poteri, la la confine pubblico privato, qui Andrea ci dirà ancora di più ma sono tutti temi che non sono una premessa generale che installa.
In una nuvola, ma sono i temi su cui si gioca il destino dell'attuale della della decisione privata, del conformazione del potere privato e pubblico delle decisioni finali, di quello che poi sono gli ultimi profili che indicava queste Pollicino, cioè per cui il pluralismo e rimedi l'effettività dei rimedi ci ho sempre creduto, spero che ancora abbia un senso parlarne, ma capisco bene qual è il pericolo che lui evocava che è davvero grande.
Allora, grazie e ora Andrea Zoppini.
Sì, la la sua relazione.
Medicato, ma quale regolazione indipendente dei dati, altro bel tema.
Grazie Presidente, anche il papà.
Sì, ecco non non creare aspettative.
Un fatto
In effetti, sì, Santopadre, diciamo a 100 anni, forse qualcosa no più di 100 anni via Borroughs, Exercises ha ripreso questo tema, però io volevo viaggiare ad un livello oggettivamente molto meno elevato e ringrazio Salvatore perché sia per l'invito che mi ha rivolto sia per aver prodotto questo codice di diritto digitale,
E come dire, sfogliando l'indice, perché l'indice, in fondo, dimostra il progetto che il curatore ha svolto.
Mi sono sovvenuta alcune riflessioni che poi abbiamo tradotto nel titolo di questa non è una relazione, un brevissimo intervento e forse anche un'occasione per proporre qualche provocazione intellettuale.
Allora inizio da due criticità,
Come sapete, nel 2023 l'Autorità Garante della Privacy ha vietato l'utilizzo in Italia per alcuni mesi di ChatGPT.
E in quali altri Paesi sono stati assunti provvedimenti analoghi Cina?
Russia Bielorussia, Iran, Cuba
Forse Uzbekistan, ecco, l'elenco è molto limitato, però ecco, ci siamo trovati in compagnia di ordinamenti che non fanno della libertà di espressione esattamente la loro bandiera principale, quindi già questo segnala.
Diciamo ferma, diciamo la la natura del provvedimento e di cui non è che voglio discutere in sé e come tale però.
Segnala quantomeno un deficit culturale non banale nell'Autorità di regolazione italiana, cioè trovarsi insieme alla russa, alla Cina e l'Iran già questo.
E l'indice che non siamo né la compagnia giusta, anche perché, come sapete, forse sono provvedimenti bandiera, ma che non sono poi effettivamente efficaci, perché questo non ha impedito agli italiani che l'avessero voluto di utilizzare e la chat box di intelligenza artificiale attraverso triangolazioni con altri Paesi quindi,
Questo mi pare un quando ci riflettiamo.
Su quale regolazione indipendente iridati questo è un primo punto da tenere in considerazione, ossia la cultura del regolatore non sempre adeguata a quello che sta succedendo.
Sicuramente ciò deriva, come diceva Oreste anche al fatto che la dinamica e l'evoluzione così rapida, che evidentemente anche stare al passo, non è agevolissimo, il secondo punto che volevo segnalare è quello che nel capitolo closing The Innovation gap, cioè pare sia il secondo capitolo della parte a del rapporto Draghi,
Rappresenta, ossia il nostro problema non sono non è l'utilizzo dei dati, il nostro problema è esattamente opposto. D'Europa crea genera una quantità enorme di dati, ma questi dati non sono utilizzati e differentemente da quanto accadde, seppure in regimi totalmente diversi negli Stati Uniti e in Cina, quindi, il nostro problema non è utilizzare i dati, il Pro, il nostro problema è che ora non mi ricordo bene le percentuali, ma che
L'80% e i dati non sono utilizzati e nelle piccole e medie imprese sono il 7% utilizza
È l'intelligenza artificiale, questo è un problema di crescita del del dell'Europa ed è un problema molto significativo di ridistribuzione mondiale della ricchezza, cioè se evidentemente l'Europa quindi non solo l'Italia, ma l'Europa è.
E in retroguardia su questo tutto ciò si rifletterà in maniera molto significativa.
E anche sullo sviluppo del dell'Unione europea e dell'Europa come continente ci sono dei dati assolutamente.
E diciamo.
Auto evidenti e noi non so tra le con società che fanno parte del del Five cosiddetto five hundred, cioè le 500 imprese più grandi del mondo, ormai un numero molto decrescente negli ultimi vent'anni è basata in Europa, qual è la ragione che dà il rapporto Draghi, la ragione la frammentazione regolatoria, l'iper regolazione e quindi,
Sia il fatto che le regole sono frammentate, sia il fatto che ci sono troppe regole e diciamo sempre il rapporto che Draghi ci dice che.
Certo, noi non inseriamo barriere all'ingresso tariffe doganali, come con un successo molto limitato approach to a fare amministratore Amministrazione, Trump però l'iper regolazione e una tariffa doganale all'ingresso implicita, quindi alla fin fine realizziamo lo stesso risultato in modo più trash, meno trasparente.
Allora qual è la soluzione, naturalmente non non non voglio proporre soluzioni, però voglio proporre un criterio di riflessione sia sul piano, diciamo, dell'assetto regolamentare delle autorità, sia sul piano della tecnica normativa.
Ecco, io penso, questa è una riflessione che già nel passato con Giulio Napolitano l'inizio degli anni 2000 abbiamo svolto, e cioè le autorità di regolazione non sono scolpite nella pietra, sono un riflesso e il mercato quando il mercato evolve necessariamente anche la regolazione indipendente deve evolvere.
Nel disegno istituzionale, in un certo senso, l'Autorità della Privacy era pensata come una u e anche culturalmente.
Come un'autorità deputata a difendere l'individuo essenzialmente contro il potere pubblico,
Quindi non era un'autorità di mercato, non era un'autorità votata a pensare in quale modo rendere più compatibili e della tutela dei diritti individuali con lo sviluppo del mercato era un'autorità pensata.
Per tutelare il singolo dal potere che, come anche mi pare alludesse, Oreste, era essenzialmente in una logica weberiana, diciamo così, il potere verticale, essenzialmente lo Stato, ecco, io credo che questo, mentre l'Agcom, l'Autorità delle Comunicazioni era quella pensata per disciplinare i fenomeni di mercato ora capite bene che questi due momenti il mercato e la tutela dell'individuo in un certo senso debbono fondersi e quindi è a mio parere il anche sotto questo profilo.
La regolazione ne trarrebbe un grandissimo beneficio se noi immaginassimo, in un certo senso, che queste due autorità
Lavorassero insieme, ma in ultima analisi lavorassero coincidessero, e quindi anche perché diciamo la tutta l'idea di tutela su cui è stata costruita la privacy, cioè quella del consenso individuale, se può funzionare nel rapporto col potere pubblico, non funziona più quando discutiamo di dati anonimizzati e,
Diciamo che vengono utilizzati, appunto senza.
Essendosi perso in riferimento alla persona fisica o la persone fisiche.
Di cui?
E il riferimento veniva fatto ora dovrei fare riferimento anche altri casi, ma in taluni diciamo la finisco qui quindi primo punto, questo schema per cui che divideva il mercato e la tutela dell'individuo oggi a mio parere non funziona più, ci sarebbe un grandissimo beneficio.
Ah, ad un approccio olistico sul piano regolatorio, il secondo punto riguarda il come irregolare, allora a me piace utilizzare un una metafora che però funziona, cioè se noi, quando è stata inventata l'automobile.
Avessimo imposto tutte le regole che ci sono, ora il mercato dell'automobile non si sarebbe mai sviluppato.
E Guido Calabresi fa questo esempio, no, se noi abbiamo paura, cioè se l'obiettivo della società fosse solo quello di prevenire gli incidenti, in oggi avremmo tutti con un carro armato, quindi sicuramente questo assicurerebbe l'integrità delle persone che sono sul sul mezzo, però allo stesso tempo non lo facciamo perché perché accettiamo socialmente un rischio,
In quanto far girare tutti quando i carri armati implicherebbe dei costi sociali eccessivi, ecco e in un certo senso, quando discutiamo di questo mercato, che è un mercato che ha un dei ter, diciamo, dei delle dinamiche evolutive e così significative, io ritengo che sia fondamentale, da un lato aver chiaro il livello al quale la regolazione efficace,
Questo livello, per definizione, a un livello come anche il codice di diritto digitale, attesta un livello sovranazionale, il secondo punto e qui concludo e che diciamo bisogna entrare in una logica molto diversa da quella, diciamo a cui tipicamente noi civilisti peraltro siamo abituati, cioè la regola generale e astratta,
Che vale per tutti e vale per sempre, ecco il modello delle cosiddette regulatory sandbox, cioè degli
E degli esperimenti normativi è quello necessariamente che deve guidare, cioè siamo in un mercato estremamente dinamico in cui i cambiamenti sono, in un certo senso, all'ordine del giorno in cui e ne è fondamentale compiere, anche sul piano normativo delle sperimentazioni.
Le sperimentazioni e opportunamente le possono fare le autorità indipendenti e Alessio e le sperimentazioni, in un certo senso, poi si possono raccogliere i dati e verificare se questo ha risolto i problemi a cui il rapporto Draghi faceva riferimento, ecco un tentativo, c'è stato di introdurre questo meccanismo nel Codice degli appalti,
Assegnando questo potere all'Autorità anticorruzione.
Nome dell'autorità che a me personalmente non mi fa entusiasmare perché chiaramente le autorità regola il mercato nel profilo dell'illecito sull'illecito, il diritto penale dovrebbe essere sufficiente, però poi invece questo è stato un Lu, una delle poche norme che si è arrestato di fronte ai rilievi.
I cortei i conti della Corte e quindi ecco, auspicherei che invece ci sia maggior coraggio perché, ripeto, siamo in una dinamica in cui la velocità e l'incertezza fa sì che è molto difficile fissare delle regole, le regole spesso arrivano tardi, quando ormai il fenomeno magari è già superato.
Grazie a tutti e grazie a Salvatore.
Solo due parole per rimarcare la un problema che non era emerso ancora nei nostra mattinata Kent di grandissimo.
Interesse e attualità.
Di fronte alla tirannia dei diritti o comunque a quella che è la dimensione dei diritti e della centralità della persona, il problema della distribuzione della ricchezza e della redistribuzione della creazione di ricchezza ha un suo peso che condiziona molte delle nostre soluzioni e che non può non farlo tratta individuare come ma il problema va,
Posto al centro della riflessione che abbiamo oggi sicuri, con grande lucidità di tutti e con grande apporto di idee affrontato, quindi grazie Andrea richiamato qualcosa di fondamentale adesso la la professoressa.
La professoressa Severino si scusa, ma è rimasta.
Impegnata in quel concorrente convegno che alla Sala del Mappamondo con con Luciano Violante e mi ha appena scritto che non ce la fa e quindi ecco, diciamo lei si era divisa la parte del diritto penale con con Maurizio bella cosa avrebbe parlato della cyber security ma ci saranno senz'altro altre occasioni in quest'con questa staffetta e comunque avevamo immaginato per ovviare a questo possibile ritardo comunque abbiamo in qualche modo,
Colmato e coperto una parte del diritto penale, a me spetta e questi 10 minuti dire poco di più che un ringraziamento per garzette ho sentito a tutti gli amici colleghi relatori, naturalmente per me è un grande onore essere parlare di diciamo presentare questa questa raccolta di fonti in questa sede e davanti a a auto.
Con colleghi e amici così autorevoli.
Ah, dirò solo due parole per per spiegare un poco l'operazione Codice.
Giuseppe Vettori rimarcava, la diciamo l'utilità di una raccolta per per lo studioso.
L'idea è quella di sistemare.
Questa moltitudine, questo profluvio di norme che si sono succedute nel tempo.
Sistemarle, come si usa fare in un luogo che poi con l'antica tecnologia della carte, uno spazio, uno spazio fisico, si direbbe l'aspirazione dell'uomo Moulton, boom in Parvo.
La moltitudine in questo piccolo spazio.
Tra l'altro, con la tecnologia della carta, anche apprensivi, e al al senso del del tatto, quindi è un modo per incoraggiare per approcciare questa moltitudine, quindi a me rimane da dire che cos'è questa moltitudine.
Questa moltitudine arrabbiamo.
Evocata con questa espressione diritto digitale.
Non c'è dubbio che si tratti di un'espressione convenzionale.
è un'espressione che è stato di recente utilizzata prima in dottrina, ma poi di recente anche dalle istituzioni europeo.
Il Digital pacchetto digitale omnibus della della fine del 2025.
Sarebbe tuttavia un errore ritenere che questa espressione non si non permetta di tracciare una nozione cosa intendiamo per per diritto digitale e questa nozione può essere può essere tracciata, però, stando attenti in maniera rigorosa a non cadere inequivoci, cioè quando noi parliamo di diritto digitale non intendiamo dire che si tratta di un diritto che soppianta altri altri settori del diritto è vero il contrario, si tratta di una serie di norme,
Che sono state specificamente studiate per risolvere specifici conflitti creati nuovi conflitti creati dall'applicazione delle tecnologie digitali.
Ma proprio perché la UE, le tecnologie digitali e oggi si possono applicare in qualunque settore della della vita?
E qualunque settore delle attività giuridicamente rilevante, ecco che noi abbiamo norme che chiamiamo di diritto digitale, per questo orientamento in tutti i settori dell'ordinamento, il diritto pubblico e del diritto privato, quindi rimangono norme di diritto digitale perché hanno questo specifico orientamento nel diritto penale nel diritto amministrativo.
Nel diritto civile, nel diritto della proprietà intellettuale e così via, dicendo perché questo è avvenuto per storicamente, questa cosa, qua che sto dicendo sembra difficile da capire, ma è difficile da comprendere per una radice storica che richiamava questa mattina Giusella Finocchiaro.
Ma cosa è successo noi abbiamo, dobbiamo utilizzare tre verbi, riprodurre comunicare è oggi produrre.
Inizialmente il
I problemi del della tecnologia, che oggi sono quelli della tecnologia digitale, erano quelli della riproduzione
Prima ancora erano quelli della riproduzione, con tecnica addirittura analogiche, no, il saggio di Walter Benjamin l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica con le tecnologie digitali abbiamo incominciato a usare due verbi perché due attività erano possibile tecnicamente con le tecniche della delle tecnologie digitali cioè con
Con i dati elettronici, riprodurre con mezzi digitali e comunicare nelle reti di comunicazione elettronica, e questo è stato tutto un primo periodo, Ungar per un largo tratto fino a pochi anni fa, la cosiddetta società dell'informazione.
Dove si riproducevano informazioni anche informazioni create nel mondo analogico venivano riprodotte e poi immesse in reti di comunicazione elettronica.
Nella società dell'informazione, i problemi e il erano problemi importanti, ma riguardavano soltanto tutto sommato, due settori del diritto, il diritto della proprietà intellettuale, la nascita del software e il problema della riproduzione, che poteva ledere i diritti esclusivi.
Diritti coperti da
Diritti coperti dal regime della proprietà intellettuale, proprio perché venivano riprodotte trasmessi virtualmente all'infinito e i problemi della privacy cioè si riproduceva un'informazione che potevano essere riservate potevano essere trasmesse all'infinito e anche negli studi legali avevamo il Dipartimento privacy, il dipartimento della proprietà intellettuale, tutto è cambiato con la crescita della capacità computazionale degli ai laboratori dove oggi l'informazione non viene più soltanto riprodotta e trasmessa comunicata ma viene prodotta.
Viviamo oggi nella industrie dei dati, nell'industria dei dati digitali che un nuovo settore trainante, il settore trainante dell'economia mondiale che spiega spiega tante cose, spiega sostanzialmente che il diritto digitale si occupa del mondo on line, dei rapporti tra le persone nella dimensione on line,
Il governo della dimensione on line è infinitamente più complesso del governo, della dimensione offline e perché mediato e intermediato.
Molteplice mente, cioè vi è una mediazione tecnologica, è una intermediazione professionale di soggetti che.
Consentono i rapporti on line.
Ventilazione tecnologica è le interfacce.
I siti internet, le applicazioni web, ma anche i software sono comporta una mediazione tecnologica, le i sistemi d'intelligenza artificiale sono prodotti software.
E anche se si fatica a comprenderlo gli stessi dati digitali, i dati digitali il cui aggregati con POD sono, non li chiamiamo contenuti on line.
Sono essi stessi Artifact sono prodotti dell'industria dei dati.
Quindi, e poi ve l'intermediazione professionale di soggetti.
Che intermediano in questo mondo, i più soggetti più evidenti sono le piattaforme on line e quindi noi abbiamo la necessità di capire che il governo.
Cui dà corpo il diritto digitale è fatto di fonti multilivello perché ci sono tanti livelli di disciplina la disciplina dei prodotti, a partire dai dati come prodotti e dei relativi mercati, dei software e dei relativi mercati e degli intermediari e dei relativi mercati e delle infrastrutture che consentono questo quest'l'esistenza dei rapporti umani e poi soltanto dopo si arriva a livello dei rapporti tra soggetti divieto nella dimensione on line.
Ecco anche perché questo non si chiama codice del diritto dei dati, ma si chiama Codice di diritto digitale, perché molteplici sono i problemi suscitati da queste interazioni.
La complessità del diritto digitale e non soltanto quella di corrispondere a questa idea multiple amare della disciplina, ma è anche dovuta alla necessaria bidimensionalità, lo richiamava prima Andrea Zoppini, ma anche Oreste, professor Pollicino, e il fatto che sono fonti di diritto dell'Unione europea e fonti di diritto nazionale.
Uno direbbe, ma questo avviene in tutti i settori dell'ordinamento, ma con la caratteristica che, per quanto riguarda il diritto digitale, questa complicazione è enorme perché, come dicevo prima, con gli output di questi software sì, si possono fare, si può fare qualunque cosa quindi una disciplina come l'Artificial Intelligence Act che effettivamente una disciplina di prodotto,
Che ti dice a quali condizioni può immettere sul mercato e mettere in servizio che far funzionare questi software?
Naturalmente si riflette sulle attività a valle, rispetto alle quali?
In molti casi l'Unione europea non ha neanche la competenza legislativa, questa grandissima conflitto di competenze che vediamo sempre di più ci sono invasioni di campo lungo la Commissione europea prova a prendersi un pezzetto di attività che non gli sono riservate con il principio di attribuzione e gli Stati nazionali provano a prendersi altri pezzettini ma perché perché questa è la complessità cioè le tecnologie digitali possono essere utilizzati in qualunque campo, in qualunque settore?
L'altra grossa complessità lo diceva bene Oreste prima deriva dalla tensione geopolitica, perché naturalmente quello che noi e lo diceva anche prima Andrea dobbiamo essere consapevoli che siamo di fronte a un corpus di norme in evoluzione, ma la cui produzione risente,
Dall'attenzione per motivi di tempo sarò sintetico che con con le tecnologie digitali si si vincono e si perdono le guerre.
Prima Oreste parlava della ibridazione di pubblico e privato, facciamole la le il caso più estremo, la privatizzazione delle guerre, cioè le società che gestiscono quei giacimenti di dati che servono per fare le guerre, hanno le informazioni strategiche.
Militari sul terreno, cosa cosa di più pubblico c'è di una guerra, siamo in un mondo in cui la società Palantir con dei tecnologica Republic, eccetera, eccetera Siamo in questo scenario della priorità privatizzazione delle guerre e a maggior ragione, quindi, della ibridazione pubblico privato di cui parlavamo prima.
Ibridazione, rispetto alla quale noi abbiamo tante possibilità e poi qua chiudo perché?
Voglio soltanto lasciare il tempo per i ringraziamenti, prende la parola Giuseppe noi abbiamo tante possibilità, tante alternative, ma questa idea di una continua a delega di funzioni pubbliche, alle piattaforme e agli sviluppatori di intelligenza artificiale, oltre che io non voglio fare un giudizio di valore se democratico non è democratico perché le stesse cose per alcuni sono allarmanti per altri sono rassicuranti cioè il concetto che oggi e che oggi,
La, l'industria del digitale, sia al servizio delle finalità di, diciamo, della della difesa, della sicurezza di una Nazione, per alcuni sono allarmanti, peraltro sono rassicuranti, è inutile, cioè è così, quindi io non ne faccio un giudizio, ma io non dirò se per me è allarmante e rassicuranti o dirò che non è necessaria dal punto di vista tecnologico, questa continua a delega di funzioni pubbliche e fra l'esempio della content moda Nation, la content mother Action, che già nel codice del commercio elettronico e poi ripresa pari pari del Digital service Act nasceva perché aveva una giustificazione tecnologica, io non posso, non esiste che il giudice di pace o il Tribunale possa andare a guardare
Nei milioni di contenuti dei miliardi di contenuti on line, ma non lo può fare ex ante neanche la piattaforma, e allora ti faccio questo sistema di esenzione condizionata alla responsabilità per cui notice and action se la piattaforma viene a sapere che c'è un contenuto illecito, allora si deve attivare velocemente.
Oggi questa giustificazione non c'è più, non c'è più, perché se uno va a guardare come le piattaforme fanno content Model Rational, chiamiamola censura per fare prima.
Lo fanno con sistemi di intelligenza artificiale ex ante.
E i contenuti rimossi on line negli ultimi sei mesi sono in Europa sono miliardi non centinaia o migliaia o centinaia di migliaia o milioni, se non miliardi, che vuol dire due cose, la prima che i contenuti on line non sono espressione della libertà di libertà di espressione sono work Prodi, so prodotti output insiste Inter d'intelligenza artificiale perché la mole ci fa dire questo, la seconda conclusione è che anche la rimozione di questi contenuti è fatta sistema, intelligenza, artificiale,
La terza conclusione è che, se la Commissione europea o un giudice volesse guardarci dentro, si dovrebbe comprare un sistema di intelligenza artificiale, ma allora dico io, siccome questa contact mode ration, le piattaforme le fanno con sistemi di intelligenza artificiale, per quale motivo al mondo per ormai è così dal Digital Services Act che,
Il mondo è cambiato, ormai si fa così, quindi il notice and Acción è obsoleto. Per quale motivo al mondo il ministero della Giustizia non si compra un sistema intelligenza artificiale è il giudice di pace a viale, Giulio Cesare 54 B apri il computer sarà fa il giudice col sistema di intelligenza artificiale, è IT, entra il sistema nel mondo nel mercato dei sistemi d'intelligenza artificiale e potrà dire la sua su quali sono i criteri e i parametri su cosa è lecito e su cosa illecito, perché questo è il tema, il tema è che abbiamo delegato una funzione pubblica di dire a questi spettava a me cosa è lecito e cosa è lecito oggi. Non è più necessario fare, non è tecnologicamente giustificato farlo
E se capiamo questo, capiremo che le piattaforme digitali e non soltanto decidono cosa è lecito e cosa è lecito, decidono tutto, cioè di sono i nuovi nomenclatori, perché perché lo Stato no non entra nella partita e torna a fare il nomenclatore quantomeno sul illiceità,
La stessa cosa, ma sarebbe mi attenderei troppo riguarda le deleghe di funzioni pubbliche che abbiamo dato ai sistemi di intelligenza artificiale, per il contro, diciamo, pe con la, diciamo la giustificazione nobile di non creare discriminazioni, di non ledere i diritti fondamentali con il Digital ko con l'artificio di intelligenza atti Oracle digital Omnibus abbiamo dato una delega a tutti gli sviluppatori di intelligence di esistente getti artificiale di conoscere i dati e le categorie persone dei dati,
Categorie particolari di dati personali, cioè i cosiddetti dati sensibili, per proteggere le persone da nel dallo sfruttamento della loro vulnerabilità.
Cioè gli sviluppatori di tutti i sistemi di intelligenze artificiali.
Hai dei player di tutti i, se intelligenza artificiale, hanno la facoltà di raccogliere, tra virgolette, cioè di fare anche presunzione deduzioni sui dati sensibili delle persone per proteggerli questa è una delega che io chiamo di Pater familias di nuovo, la delega di funzione pubblica a soggetti privati,
Per questo si capisce come il codice di diritto digitale sia effettivamente così alto, sono d'accordissimo che ci sia un'ipertrofia, sono d'accordissimo con le e siano benvenute le ragioni di semplificazione che si leggono il rapporto Draghi F Fiaccone per ecco che la semplificazione sia tale che non sia deregolazione perché di mezzo ci possono andare i diritti costituzionali,
E i valori dell'Unione europea, grazie
Non provo nemmeno a riassumere, perché c'è solo una, un rammarico che Salvatore, doveva parlare di più e avere più spazio per raccontarci queste bellissime sue considerazioni, quindi do lo ringrazio solamente di questa giornata di questa mattinata, di questa organizzazione e su quello che ha fatto su quello che,
E questo codice ne parleremo a lungo altre volte.
Una parola per finire nel titolo c'è un riferimento al diritto digitale e poi la contemporaneità contemporaneo, allora questo e mi ha richiamato naturalmente come verrà suggerito a lui la insegnamento del nostro maestro Giuseppe Benedetti, che fino alla fine ha teorizzato questa contemporaneità del civilista ma che è The giù giurista oggi che consiste in due qualità che sono stati,
Descritte benissimo, è meglio di me e da tutti gli ultimi interventi la comprensione di quello che sta accadendo e renderci consapevoli che il giurista ha un compito importantissimo nel governo di quello che sta accadendo e specialmente negli ultimi interventi e nell'ultimo è emerso con chiarezza questa profonda responsabilità che non possiamo eludere perché stanca a noi.
Dare una contributo forti e al governo di questa complessità, grazie.
Lo ringrazia vanta anche al dottor Dorazio, che ci ha aiutato a organizzare questo evento e a tutti e a tutte le persone che che sono, che sono intervenute con amicizie con con interesse, grazie.

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