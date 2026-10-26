In occasione della pubblicazione del Codice di diritto digitale a cura di Salvatore Orlando.



Saluto della vicepresidente della Camera, Anna Ascani.



Intervengono: Giusella Finocchiaro, Alberto Gambino, Gustavo Ghidini, Marisaria Maugeri, Salvatore Orlando, Paola Severino e Maurizio Bellacosa, Andrea Zoppini.



Convegno ""Significato e confini del diritto digitale contemporaneo"", registrato a Roma lunedì 26 ottobre 2026 alle ore 10:00.



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 42 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione …

audio.

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