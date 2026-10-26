Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

26 Ottobre 2026
Audizione del deputato Roberto Speranza, già Ministro della salute
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Trascrizione
Scheda a cura di Carmine Corvino e Alessio Grazioli