Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

26 Ottobre 2026
Audizione del deputato Roberto Speranza, già Ministro della salute
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Indice della seduta
Trascrizione automatica
- Presidenza del presidente Marco Lisei
- 0:01:17 12:11 Marco Lisei (FDI), senatore
- 0:53:27 12:12 Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:00:55 13:05 Marco Lisei (FDI), senatore
- 0:15:50 13:06 Alice Buonguerrieri (FDI), deputato, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato, Marco Lisei (FDI), senatore
- 0:00:57 13:22 Francesco Filini (FDI), deputato
- 0:01:14 13:23 Stefano Patuanelli (M5S), senatore
- 0:00:55 13:24 Marco Lisei (FDI), senatore
- 0:07:02 13:25 Alice Buonguerrieri (FDI), deputato, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:19:41 13:32 Marco Lisei (FDI), senatore, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:00:17 13:52 Galeazzo Bignami (FDI), deputato
- 0:05:52 13:52 Claudio Borghi (L-SP-PSDAZ), senatore, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:04:39 13:58 Francesco Filini (FDI), deputato
- 0:02:57 14:03 Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:12:24 14:06 Alfonso Colucci (M5S), deputato, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:01:10 14:18 Marco Lisei (FDI), senatore
- 0:02:49 14:19 Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:18:11 14:22 Alfonso Colucci (M5S), deputato, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:08:04 14:40 Chiara Braga (PD-IDP), deputato
- 0:02:29 14:48 Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:02:42 14:51 Marco Lisei (FDI), senatore
- 0:00:12 14:53 Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:02:29 14:54 Francesco Filini (FDI), deputato, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:04:05 14:56 Lucio Malan (FDI), senatore, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:01:02 15:00 Marco Lisei (FDI), senatore, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:05:27 15:01 Lucio Malan (FDI), senatore, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:00:41 15:07 Marco Lisei (FDI), senatore
- 0:03:52 15:07 Roberto Speranza (PD-IDP), deputato, Lucio Malan (FDI), senatore
- 0:01:20 15:11 Alice Buonguerrieri (FDI), deputato
- 0:13:22 15:13 Claudio Borghi (L-SP-PSDAZ), senatore, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:12:28 15:26 Marco Lisei (FDI), senatore, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:06:21 15:38 Roberto Speranza (PD-IDP), deputato, Alice Buonguerrieri (FDI), deputato
-
- 0:02:51 15:52 Marco Lisei (FDI), senatore
- 0:00:54 15:55 Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:04:34 15:56 Stefano Patuanelli (M5S), senatore
- 0:00:36 16:00 Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:26:51 16:01 Ylenia Zambito (PD-IDP), senatore, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:06:59 16:28 Claudio Borghi (L-SP-PSDAZ), senatore, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:49:07 16:35 Galeazzo Bignami (FDI), deputato, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato, Marco Lisei (FDI), senatore
- 0:00:52 17:24 Ylenia Zambito (PD-IDP), senatore
- 0:32:02 17:25 Alfonso Colucci (M5S), deputato, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:00:11 17:57 Marco Lisei (FDI), senatore
-
- 0:01:12 18:05 Marco Lisei (FDI), senatore
- 0:00:40 18:07 Galeazzo Bignami (FDI), deputato
- 0:37:15 18:07 Roberto Speranza (PD-IDP), deputato, Alice Buonguerrieri (FDI), deputato
- 0:16:02 18:44 Claudio Borghi (L-SP-PSDAZ), senatore, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:33:47 19:00 Ylenia Zambito (PD-IDP), senatore, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:37:49 19:34 Antonella Zedda (FDI), senatore, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:02:56 20:12 Marco Lisei (FDI), senatore, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:17:19 20:15 Alfonso Colucci (M5S), deputato, Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:02:44 20:32 Ylenia Zambito (PD-IDP), senatore
- 0:04:49 20:35 Roberto Speranza (PD-IDP), deputato
- 0:00:40 20:40 Marco Lisei (FDI), senatore
Trascrizione